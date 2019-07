Kering : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Au premier semestre, Kering a enregistré un résultat opérationnel courant de 2,26 milliards d’euros, en progression de +25,3% (retraité de l’impact IFRS 16). Le taux de marge opérationnelle courant a enregistré une hausse de 160 points de base et s’établit à 29,5%. Le chiffre d’affaires du groupe a bondi de 18,8% à 7,64 milliards d’euros. Il a augmenté de 15,3% à périmètre et taux de change comparables. Le chiffre d’affaires total des Maisons a atteint 7,364 milliards d’euros, en hausse de 15,2% en comparable.Gucci a connu une progression de 16,3% en comparable, sur des bases de comparaison particulièrement élevées. Le chiffre d'affaires de Gucci a augmente de 12,7% en comparable au deuxième trimestre 2019. Yves Saint Laurent affiche des ventes semestrielles en hausse de 16,6% en comparable, dont +15,8% au deuxième trimestre. En revanche, Bottega Veneta enregistre un repli de l'activité de 3,8% en comparable, avec un deuxième trimestre positif (+0,8%)." Dans la continuité de ce que le groupe a mis en oeuvre avec succès ces dernières années, Kering poursuit en 2019 un pilotage et une allocation rigoureuse de ses ressources, en vue d'améliorer à nouveau sa performance opérationnelle, de maintenir une génération de cashflow élevée et de continuer à faire progresser la rentabilité de ses capitaux employés ", a indiqué Kering à propos de ses perspectives.