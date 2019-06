Kering : Agenda economique du vendredi 7 juin

** HEURE DE PARIS (GMT+2) ** Marchés fermés en Chine PARIS : - 08h45 Indice de la production industrielle / avril - 08h45 Commerce extérieur / avril - 08h45 Balance des paiements / avril FUKUOKA, Japon : - Réunion des ministres des Finances et banquiers centraux du G7 (1ère journée) BERLIN : - 08h00 Production industrielle / avril - 08h00 Balance commerciale / avril WASHINGTON : - 14h30 Créations d'emploi, taux de chômage, salaires / mai - 16h00 Stocks et ventes des grossistes / avril SOCIÉTÉS : PARIS : - Kering / journée investisseurs consacrée au numérique - Colloque Les Echos sur les télécoms et le numérique ------------------------------------------------------------------------ Les informations économiques et financières en français LE POINT SUR LES MARCHÉS La BOURSE À PARIS ET EN EUROPE LES VALEURS DU JOUR LE POINT sur les changements de recommandations à Paris