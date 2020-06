Kering : Avis de convocation (Petites Affiches) 0 02/06/2020 | 13:21 Envoyer par e-mail :

PARIS - PARIS - PARIS - PARIS - PARIS - PARIS - PARIS - PARIS - 446242 - La Loi Aux termes d'un acte sous seing privé SOCIÉTÉSen date du 25 mai 2020, il a été consti-tué une société présentant les caracté-ristiques suivantes : CONSTITUTIONS 446077 - La Loi Par acte sous seing privé en date du 27 mai 2020, est constituée la Société par actions simplifiée présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination : ODDIYANA Capital : 1 000 € Apport en numéraire : 1 000 € Siège : 43 bis rue des Entrepreneurs - 75015 PARIS Objet : Marchand de biens - Promotion Durée : 99 années Chaque actionnaire a le droit de par-ticiper aux décisions collectives par lui-même ou par mandataire. Chaque action donne droit à une voix. Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital qu'elles représentent. Les actions ne peuvent être cédées qu'après agrément par décision collec-tive adoptée par la majorité des asso-ciés représentant au moins les deux tiers des actions. Président : PROMONEO : SASU au capital de 5 000 € dont le siège social est au 9 rue Anatole de la Forge - 75017 PARIS - RCS 833 692 460, représentée par Pascal TRAQUET, président, demeu-rant 60a Exmouth Market ec 1 r4qe - LONDRES (ROYAUME-UNI) Immatriculation au RCS de PARIS Dénomination : SNC GLACIERE 24 Forme : Société en Nom Collectif Siège Social : 3 Rue de Penthièvre 75008 PARIS Objet : l'acquisition de lots de copro-priété dépendant d'un ensemble immo-bilier situé 24, rue de la Glacière - 75013 Paris, La propriété, la gestion et plus géné-ralement l'exploitation par bail, location ou toutes autre forme des lots de copro-priété, rénovation des lots, La mise en valeur et la vente desdits lots,. Durée : 99 années. Capital social : 1.000 € Associés en nom : - ALTANA INVESTISSEMENTS, société par actions simplifiée, 3 Rue de Penthièvre 75008 Paris, 340 420 033 R.C.S. Paris - SASU FAIRWIND, société par actions simplifiée à associé unique, 67 Avenue Pierre Grenier 92100 Boulogne-Billancourt, 815 295 456 R.C.S. Nanterre Gérants : - ALTANA INVESTISSEMENTS, société par actions simplifiée, 3 Rue de Penthièvre 75008 Paris, 340 420 033 R.C.S. Paris - SASU FAIRWIND, société par actions simplifiée à associé unique, 67 Avenue Pierre Grenier 92100 Boulogne-Billancourt, 815 295 456 R.C.S. Nanterre La société sera immatriculée au R.C.S. de Paris. 445800 - Gazette du Palais Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 6 janvier 2020, il a été créé une Société représentant les caractéris-tiques suivantes : Forme : Société par Actions Simplifiée Durée : 99 ans Siège social : 15 rue Mansart 75009 PARIS Dénomination : EOD INTERNATIONAL & NEW TECHNOLOGIES Nom commercial : EOD [NT Capital social : € 20 000 Objet : La Société a pour objet le conseil aux entreprises. Président : La SAS AVERROES SOLUTIONS, au capital de € 20 000, immatriculée au RCS PARIS sous le numéro 800 715 088, siège social 15 rue Mansart 75009 PARIS, représentée par Monsieur Bruno DELAMOTTE, son Président. Agrément : Les cessions de parts à des tiers sont soumises à l'agrément des associés. Admission aux assemblées - Droit de vote : Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives par lui-même ou par mandataire. Chaque part donne droit à une voix. La société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Greffe du Tribunal de commerce de Paris 446069 - La Loi La gérance. Rectificatif à l'annonce n° 02000445609 parue dans le journal La Loi du 27/05/2020 pour la société PRIMONIAL PRIVATE 1. Il fallait lire : le montant du capital est de 50.000 euros et non de 5.000 euros. 446024 - Gazette du Palais Suivant acte sous seing privé en date du 20 mai 2020, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Forme : Société par actions simplifiée unipersonnelle Dénomination : MARKET INSIGHT Siège Social : 11 Rue Gabrielle 75018 PARIS Capital social : 1.000 € Objet : Le conseil en matière de stra-tégie, marketing et management auprès des entreprises et collectivités. Durée : 99 années Président : M. Jean-Christophe PAQUIER, demeurant 11 Rue Gabrielle 75018 Paris Conditions d'admission aux assem-blées générales : Tout associé a le droit d'assister aux assemblées générales et de participer aux délibérations, person-nellement ou par mandataire. Conditions d'exercice du droit de vote : Chaque action donne droit à une voix.. Transmission des actions : Les actions sont librement cessibles entre associés. Toute cession à des tiers est soumise à agrément.. attestation de participation, à CACEIS CACEIS Corporate Trust - Service Assemblées Générales Centralisées - 14, rue Rouget de Lisle - 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9. En cas de difficulté d'envoi par courrier postal, les actionnaires au nominatif peuvent retourner leur formulaire à l'adresse suivante : ct-assemblees@caceis.com et les actionnaires au porteur peuvent retourner leur formulaire à l'adresse suivante : investisseurs@alturinvestissement.com. Ils devront être réceptionnés par les services de CACEIS Corporate Trust trois jours au moins avant la tenue de l'Assemblée, soit le 13 juin 2020 à minuit au plus tard. Les notifications de désignation ou de complétées devront, pour être prises e postale à l'adresse CACEIS Corporate Centralisées - 14, rue Rouget de Lisle - ou à l'adresse électronique ct-mandataire trième jour précédant la date de l'Assem minuit (conformément au décret 2020-418 Le mandataire adresse ses instructio il dispose, à CACEIS Corporate Trustct-mandataires-assemblees@caceis.comla date de l'Assemblée (soit jusqu'au 12 j laire doit porter les nom, prénom et adres de mandataire », et doit être daté et sig tives permettant son identification complè pouvoirs (cas des personnes morales). Tout actionnaire ayant déjà exprimé so peut choisir un autre mode de participat instruction en ce sens parvienne à la S pouvoirs et/ou vote par correspondance cédentes instructions reçues sont alors ré : nouveau traitement d La loi n°2019-744 du 19 juillet 2019 a m voix exprimées en Assemblées Générales étaient auparavant considérées comme assemblée, celles-ci sont désormais exc plus prises en compte dans la base de ca des résolutions. écrites et consultation des documents Un ou plusieurs actionnaires représenta par les dispositions légales et réglementa du jour de projets de résolutions ou de R. 225-71 et R. 225-73 du Code de com Les demandes d'inscription de projets être adressées au siège social de la So nique à l'adresse investisseurs@alturinves mandée avec demande d'avis de récepti de la Société, et réceptionnée par la Soci présent avis, soit au plus tard le 1er juin Chacune des demandes doit être motiv des projets de résolution adressés, qui p motifs, ou de la motivation du point adres Code de commerce, l'examen du point transmission, par les auteurs de la dem de l'inscription des titres dans les compte semblée à zéro heure, heure de Paris (s Paris). Le texte des projets de résolution des points ajoutés à l'ordre du jour à leur sur le site internet de la Société (www.alt Conformément aux dispositions légale documents qui doivent être tenus à la d des Assemblées Générales des actionnai la Société, 9 rue de Téhéran, 75008 PAR de convocation ou quinze jours avant l'A Les documents et informations pré de commerce pourront être consulté (www.altur-investissement.com blée, soit le 26 mai 2020, ainsi qu'au sièg Conformément à l'article R. 225-84 d peut adresser à la Gérance des question ouvré précédant la date de l'Assemblé écrites devront être envoyées, de préféinvestisseurs@alturinvestissement.como demande d'avis de réception adressée à Elles devront être accompagnées d'une a Une séance de questions-réponses se de 15h à 16h30. Les informations de co phone seront renseignées sur le site int date de l'Assemblée. Le présent avis de réunion vaut avis de convocation sous réserve qu'aucune modification ne soit apportée aux ordres du jour à la suite de demande d'inscription de projets de résolutions présentées par les actionnaires. La Gérance Il joint une copie des pièces justifica-te et la justification de ses délégations de n vote à distance ou envoyé un pouvoir ion à l'Assemblée, sous réserve que son ociété dans les délais de réception des mentionnés dans le présent avis. Les pré-voquées. es abstentions odifié les règles applicables au calcul des d'actionnaires : alors que les abstentions des votes négatifs, lors de la prochaine ues des votes exprimés et ne sont ainsi lcul de la majorité requise pour l'adoption mis à la disposition des actionnaires nt au moins la fraction du capital prévue ires peuvent requérir l'inscription à l'ordre points dans les conditions des articles merce. de résolutions à l'ordre du jour devront ciété, de préférence par courrier électro-tissement.com on adressée à la Gérance au siège social été dans les vingt jours de la parution du 2020. e et accompagnée, selon le cas, du texte euvent être assortis d'un bref exposé des sé. Conformément à l'article R. 225-71 du ou de la résolution est subordonné à la nde, d'une nouvelle attestation justifiant s au deuxième jour ouvré précédant l'As-it au 12 juin 2020, zéro heure, heure de présentés par les actionnaires et la liste demande seront mis en ligne, sans délai, ur-investissement.com s sposition des actionnaires dans le cadre es seront disponibles, au siège social de IS, à compter de la publication de l'avis semblée selon le document concerné. et réglementaires applicables, tous les vus à l'article R.225-73-1 du Code s sur le site internet de la Société e social de la Société. u Code de commerce, tout actionnaire s écrites, au plus tard le quatrième jour e, soit le 10 juin 2020. Ces questions rence par voie électronique à l'adresse u sinon par lettre recommandée avec la Gérance au siège social de la Société. ttestation d'inscription en compte. tiendra sur la plateforme Zoom le 16 juin nnexion à la vidéoconférence et par télé-rnet de la Société quinze jours avant la de convocation sous réserve qu'aucune du jour à la suite de demande d'inscrip-par les actionnaires. 445349 au capital de 505 117 288 € 40, rue de Sèvres 75007 Paris Mesdames et Messieurs les action-naires sont avisés qu'ils seront réunis en Assemblée Générale Mixte le mardi 16 juin 2020 à 15 heures à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour ci-après. Dans le contexte sanitaire actuel et conformément aux dispositions de l'ar-ticle 4 de l'ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020, cette Assemblée générale se tiendra au siège social de la Société, 40 rue de Sèvres, Paris 7è, à huis-clos hors la présence physique des action-naires. Avertissement - Covid-19 : Dans le contexte sanitaire actuel et compte-tenu de l'interdiction de ras-semblement collectif en vigueur à la date de publication des présentes, il a été décidé, à titre exceptionnel et en application de l'ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020, de tenir l'Assemblée générale hors la présence physique des actionnaires. révocation de mandats dûment signées, attestation de participation, à CACEIS Corporate Trust à l'adresse suivante : CACEIS Corporate Trust - Service Assemblées Générales Centralisées - 14, ficulté d'envoi par courrier postal, les actionnaires au nominatif peuvent retour-et les actionnaires au porteur peuvent retourner leur formulaire à l'adresse suivante : investisseurs@alturinvestissement.com . IlsdevrontêtreréceptionnésparlesservicesdeCACEISCorporateTrusttrois jours au moins avant la tenue de l'Assemblée, soit le 13 juin 2020 à minuit au plus tard. Les notifications de désignation ou de complétées devront, pour être prises en compte, être réceptionnées par voie postale à l'adresse CACEIS Corporate Trust - Service Assemblées Générales Centralisées - 14, rue Rouget de Lisle - 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 ou à l'adresse électronique trième jour précédant la date de l'Assemblée, soit au plus tard le 12 juin 2020 à Le mandataire adresse ses instructions de vote pour le(s) mandat(s) dont il dispose, à CACEIS Corporate Trust par courrier électronique à l'adresse : au plus tard le quatrième jour précédant à minuit au plus tard). Le formu-laire doit porter les nom, prénom et adresse du mandataire, la mention « En qualité de mandataire », et doit être daté et signé. Il joint une copie des pièces justifica-tives permettant son identification complète et la justification de ses délégations de Tout actionnaire ayant déjà exprimé son vote à distance ou envoyé un pouvoir peut choisir un autre mode de participation à l'Assemblée, sous réserve que son instruction en ce sens parvienne à la Société dans les délais de réception des pouvoirs et/ou vote par correspondance mentionnés dans le présent avis. Les pré- Avertissement La loi n°2019-744 du 19 juillet 2019 a modifié les règles applicables au calcul des voix exprimées en Assemblées Générales d'actionnaires : alors que les abstentions étaient auparavant considérées comme des votes négatifs, lors de la prochaine assemblée, celles-ci sont désormais exclues des votes exprimés et ne sont ainsi plus prises en compte dans la base de calcul de la majorité requise pour l'adoption Demanded'inscriptiondeprojetsderésolutionoudepoints,questions Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins la fraction du capital prévue par les dispositions légales et réglementaires peuvent requérir l'inscription à l'ordre du jour de projets de résolutions ou de points dans les conditions des articlesLes demandes d'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour devront être adressées au siège social de la Société, de préférence par courrier électro-mandée avec demande d'avis de réception adressée à la Gérance au siège social de la Société, et réceptionnée par la Société dans les vingt jours de la parution du ,ousinonparlettrerecom-Chacune des demandes doit être motivée et accompagnée, selon le cas, du texte des projets de résolution adressés, qui peuvent être assortis d'un bref exposé des du Code de commerce, l'examen du point ou de la résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d'une nouvelle attestation justifiant de l'inscription des titres dans les comptes au deuxième jour ouvré précédant l'As-semblée à zéro heure, heure de Paris (soit au 12 juin 2020, zéro heure, heure de Paris). Le texte des projets de résolution présentés par les actionnaires et la liste des points ajoutés à l'ordre du jour à leur demande seront mis en ligne, sans délai, ). Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, tous les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre des Assemblées Générales des actionnaires seront disponibles, au siège social de la Société, 9 rue de Téhéran, 75008 PARIS, à compter de la publication de l'avis Les documents et informations prévus à l'article R.225-73-1 du Code de commerce pourront être consultés sur le site internet de la Société )auplustardlevingt-et-unièmejouravantl'Assem-Conformément à l'article R. 225-84 du Code de commerce, tout actionnaire peut adresser à la Gérance des questions écrites, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'Assemblée, soit le 10 juin 2020. Ces questions écrites devront être envoyées, de préférence par voie électronique à l'adresse ou sinon par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la Gérance au siège social de la Société. Séancedequestions-réponsespréalablementàl'Assemblée Une séance de questions-réponses se tiendra sur la plateforme Zoom le 16 juin de 15h à 16h30. Les informations de connexion à la vidéoconférence et par télé-phone seront renseignées sur le site internet de la Société quinze jours avant la Le présent avis de réunion vaut avis de convocation sous réserve qu'aucune modification ne soit apportée aux ordres du jour à la suite de demande d'inscrip-LaGérance -Petites-AffichesKERING SociétéanonymeSiègesocial: 552075020R.C.S.Paris Avisdeconvocation naires sont avisés qu'ils seront réunis en Assemblée Générale Mixte le 16 juin 2020 à 15 heures délibérer sur l'ordre du jour ci-après. Dans le contexte sanitaire actuel et conformément aux dispositions de l'ar-ticle 4 de l'ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020, cette Assemblée générale se tiendra au siège social de la Société, 40 rue de Sèvres, Paris 7è, à huis-clos hors la présence physique des action-Dans le contexte sanitaire actuel et compte-tenu de l'interdiction de ras-semblement collectif en vigueur à la date de publication des présentes, il a été décidé, à titre exceptionnel et en application de l'ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020, de tenir l'Assemblée générale hors la présence physique des Cette Assemblée générale à huis clos des actionnaires à leur droit préférentiel se tiendra au siège social de la Société, 40 rue de Sèvres, Paris 7è. Nous vous invitons dès à présent à exercer vos droits d'actionnaire par voie postale ou électronique, (i) en votant par correspondance, en donnant pouvoir au Président de l'Assemblée par correspon-dance ou par internet et (ii) en posant vos questions écrites, selon les moda-lités indiquées dans le présent avis de convocation. Ilestrecommandéderecouriràunetransmission des instructions de vote ou de procuration au Président par internet compte-tenu de la réduction éventuelle des services postaux. L'Assemblée générale sera diffusée en direct sur www.kering.com dans la rubrique Assemblée générale. L'Assemblée générale se tenant à huis clos, aucune question ne pourra être posée pendant l'Assemblée et aucune résolution nouvelle ne pourra être ins-crite à l'ordre du jour. ORDRE DU JOUR Atitreordinaire 1. Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ; 2. Approbation des comptes consoli-dés de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ; 3. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et fixation du dividende ; 4. Renouvellement du mandat de Monsieur Jean-Pierre Denis, en qualité d'Administrateur ; 5. Renouvellement du mandat de Madame Ginevra Elkann, en qualité d'Administratrice ; 6. Renouvellement du mandat de Madame Sophie L'Hélias, en qualité d'Administratrice ; 7. Nomination de Madame Jean Liu, en qualité d'Administratrice ; 8. Nomination de Monsieur Tidjane Thiam, en qualité d'Administrateur ; 9. Nomination de Madame Emma Watson, en qualité d'Administratrice ; 10. Approbation des informa-tions mentionnées au I de l'article L. 225-37-3 du Code de commerce et relatives aux rémunérations versées au cours ou attribuées au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 aux manda-taires sociaux, à raison de leur mandat d'Administrateur ; 11. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 à Monsieur François-Henri Pinault, à raison de son mandat de Président-Directeur général ; 12. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 à Monsieur Jean-François Palus, à raison de son mandat de Directeur général délégué ; 13. Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux exécutifs ; 14. Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux à raison de leur mandat d'Administrateur ; 15. Renouvellement du cabinet Deloitte & Associés en qualité de Commissaire aux comptes titulaire et du cabinet BEAS en qualité de Commissaire aux comptes suppléant ; 16. Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet d'acheter, de conserver ou de transférer des actions de la Société. de souscription aux actions à émettre ; 18. Modification du nombre mini-mum d'actions que doit posséder un Administrateur et mise en conformité de l'article 10 des statuts de la Société (Administration de la Société - Conseil d'administration) avec les disposi-tions de la loi PACTE concernant les Administrateurs représentant les salariés au Conseil d'administration ; 19. Modification de l'article 11 des statuts de la Société (Missions et pou-voirs du Conseil d'administration) afin d'y refléter les nouvelles dispositions de l'article L. 225-35 du Code de com-merce ; 20. Modification de l'article 13 des statuts de la Société (Délibération du Conseil d'administration - Procès-verbaux) afin d'y refléter les nouvelles dispositions de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 concernant certaines décisions pouvant être prises par le Conseil d'administration par consulta-tion écrite ; 21. Suppression de l'article 18 des statuts de la Société (Censeurs) ; 22. Mise en conformité de l'article 17 des statuts de la Société (Rémunération des Administrateurs, du Président, du Directeur général, des Directeurs géné-raux délégués et des mandataires du Conseil d'administration) avec les dis-positions de la loi PACTE concernant la rémunération des Administrateurs et suppression des références faites aux censeurs ; et 23. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités. I.-Formalitéspréalablesàeffectuerpour participer à l'Assemblée générale Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, a le droit de participer à l'Assemblée géné-rale : - soit en votant par correspondance, - soit en se faisant représenter par toute personne physique ou morale de son choix, - soit en se faisant représenter par le Président de l'Assemblée générale. Conformément à l'article R. 225-85 du Code de commerce, les actionnaires devront justifier de leur qualité par l'ins-cription en compte des titres à leur nom ou au nom de l'intermédiaire inscrit pour leur compte en application de l'article L. 228-1 du Code de commerce, au deu-xième (2ème) jour ouvré précédant l'As-semblée générale à zéro heure, heure de Paris, soit le 12 juin 2020 à zéro heure, heure de Paris (ci-après J-2), soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la Société par son mandataire, CACEIS Corporate Trust, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité. L'inscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité est constaté par une attestation de participation déli-vrée par ce dernier (le cas échéant, par voie électronique) qui doit être annexée au formulaire de vote par correspon-dance ou de procuration établis au nom de l'actionnaire ou pour le compte de l'actionnaire non résident représenté par l'intermédiaire inscrit. L'actionnaire pourra à tout moment céder tout ou partie de ses actions : - si la cession intervenait avant le 12 juin 2020 à zéro heure, le vote exprimé par correspondance ou la procuration, éventuellement accompa-gnés d'une attestation de participation, seraient invalidés ou modifiés en consé-quence, selon le cas. - si la cession ou toute autre opéra-tion était réalisée après le 12 juin 2020 à zéro heure, quel que soit le moyen utilisé, elle ne serait ni notifiée par l'in-termédiaire habilité ni prise en considé-ration par la Société. Àtitreextraordinaire II.-Modedeparticipationàl'As- 17. Autorisation au Conseil d'adminis-tration à l'effet de procéder à l'attribu-tion gratuite d'actions ordinaires de la Société, existantes ou à émettre, sou-mises, le cas échéant, à conditions de performance, au profit des membres du personnel salarié et des dirigeants man-dataires sociaux de la Société et des sociétés liées, ou de certaines catégo-ries d'entre eux, emportant renonciation autre actionnaire, à leur conjoint ou au semblée générale L'Assemblée générale se tenant à huis clos, les actionnaires peuvent participer à distance en donnant procuration ou en votant par correspondance. Les actionnaires pourront se faire représenter en donnant pouvoir au Président de l'Assemblée générale, à un partenaire avec lequel ils ont conclu un site Votaccess. Si l'établissement teneur pacte civil de solidarité ou à tout autre personne physique ou morale de leur choix dans les conditions indiquées à l'article L. 225-106 du Code de com-merce. Conformément aux dispositions de l'article R. 225-79 du Code de com-merce, la procuration donnée par un actionnaire pour se faire représenter doit être signée par l'actionnaire qui aura indiqué ses nom, prénom et domi-cile et pourra désigner nommément un mandataire, dont il aura précisé les nom, prénom et domicile, ou dans le cas d'une personne morale, la dénomina-tion sociale ou raison sociale et le siège social, qui n'aura pas la faculté de se substituer une autre personne. Il est précisé que, pour toute procu-ration sans indication de mandataire, le Président de l'Assemblée générale émettra un vote favorable à l'adoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil d'administra-tion, et un vote défavorable de tous les autres projets de résolution. 1. - Vote par procuration ou par cor-respondance par voie postale Les actionnaires souhaitant voter par correspondance ou par procuration sous forme papier devront : - pour les actionnaires au nominatif (pur et administré) : compléter le formulaire unique, joint à l'avis de convocation reçu automa-tiquement par chaque actionnaire au nominatif, en précisant qu'il souhaite se faire représenter ou voter par correspon-dance puis le renvoyer signé à l'aide de l'enveloppe T jointe à l'avis de convoca-tion ou par courrier à CACEIS Corporate Trust, Service Assemblées Générales - 14, rue Rouget de Lisle, 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9. - pour les actionnaires au porteur : demander le formulaire auprès de l'in-termédiaire financier qui gère leurs titres, à compter de la date de convocation de l'Assemblée générale, le compléter en précisant qu'il souhaite se faire repré-senter ou voter par correspondance puis le renvoyer signé, accompagné d'une attestation de participation délivrée par l'intermédiaire financier, par cour-rier à CACEIS Corporate Trust, Service Assemblées Générales - 14, rue Rouget de Lisle, 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9. Les actionnaires souhaitant être repré-sentés devront adresser leur formulaire unique à CACEIS Corporate Trust selon les modalités indiquées ci-avant, étant précisé que les formulaires devront être parvenus à CACEIS Corporate Trust dûment complétés et signés au plus tard à J-3, soit le 13 juin 2020, à défaut de quoi, ils ne pourront être pris en compte. 2. - Vote par procuration ou par cor-respondance par Internet Les actionnaires ont la possibilité de transmettre leurs instructions de vote, et désigner ou révoquer un mandataire par Internet avant l'Assemblée générale, sur le site Votaccess, dédié à l'Assemblée générale, dans les conditions décrites ci-après : - Pour les actionnaires au nominatif (pur et administré) : pourra accéder au site Votaccess via le site OLISActionnaire à l'adresse https://www.nomi.olisnet.com l'actionnaire aunominatifLes actionnaires au nominatif pur devront se connecter au site OLIS Actionnaire avec leurs codes d'accès habituels. Les actionnaires au nominatif adminis-tré auront reçu un courrier de CACEIS Corporate Trust leur indiquant notam-ment leur code d'accès au site OLIS Actionnaire. Ils sont invités à suivre les indications à l'écran. Après s'être connecté au site OLIS Actionnaire, l'actionnaire au nominatif devra suivre les indications données à l'écran afin d'accéder au site Votaccess et voter ou désigner ou révoquer un mandataire. - Pour les actionnaires au porteur : de compte de l'actionnaire est connecté au site Votaccess, l'actionnaire devra s'identifier sur le portail Internet de son établissement teneur de compte avec ses codes d'accès habituels. Il devra ensuite suivre les indications données à l'écran afin d'accéder au site Votaccess et voter ou désigner ou révoquer un mandataire. Il est précisé que seuls les actionnaires au porteur, détenant au minimum 1 action, dont l'établisse-ment teneur de compte a adhéré au site Votaccess pourront voter (ou désigner ou révoquer un mandataire) en ligne. Si l'établissement teneur de compte de l'actionnaire n'est pas connecté au site Votaccess, il est précisé que la notification de la désignation et de la révocation d'un mandataire peut toutefois être effectuée par voie électronique conformément aux dis-positions de l'article R. 225-79 du Code de commerce, en envoyant un courriel à l'adresse électronique suivante : AG2020proxy@kering.com Ce courriel doit comporter en pièce jointe une copie numérisée du formulaire de vote par procuration précisant les nom, prénom, adresse et références bancaires complètes de l'actionnaire ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué, accompagné de l'attestation de participation délivrée par l'intermédiaire habilitée. Les actionnaires devront impérativement demander à leur intermédiaire financier qui assure la gestion de leur compte-titres d'envoyer une confirmation écrite à J-2, soit le 12 juin 2020, par voie postale à CACEIS Corporate Trust - Service Assemblées Générales - 14, rue Rouget de Lisle, 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9, ou par courrier électronique à l'adresse suivante : AG2020proxy@kering.com ou à l'adresse ct-mandataires-assemblées. com Conformément aux dispositions du Décret no 2020-418 du 10 avril 2020, le mandataire devra adres-ser ses instructions pour l'exer-cice des mandats dont il dispose, à Caceis Corporate Trust par message électronique à l'adresse suivante ct-mandataires-assemblees@caceis.com sous la forme du formulaire mentionné à l'article L.225-76 du Code de com-merce, accompagné d'une copie de sa pièce d'identité pour une personne phy-sique ou du pouvoir de représentation pour une personne morale, et ce le 12 juin au plus tard. Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées, réceptionnées et confirmées au plus tard J-1 15 heures (heure de Paris) avant la date de tenue de l'Assemblée générale pourront être prises en compte. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révo-cation de mandats pourront être adres-sées à l'adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et / ou traitée. Le site Internet Votaccess pour l'As-semblée générale du 16 juin 2020 sera ouvert à compter du 26 mai 2020 à 9 heures. La possibilité de voter, de donner mandat ou de révoquer un man-dataire par Internet avant l'Assemblée générale prendra fin le 15 juin 2020 à 15 heures, heure de Paris. Afin d'éviter tout engorgement éven-tuel du site Internet Votaccess, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de l'Assemblée géné-rale pour saisir leurs instructions. Les actionnaires qui auront effectué une demande de carte d'admission, donné pouvoir ou voté par correspon-dance soit par voie postale soit par internet pourront exceptionnellement et dans les délais légaux changer de mode de participation à l'Assemblée générale. III. - Questions écrites Conformément à l'article R.225-84 du Code de Commerce, tout actionnaire peut adresser des questions écrites à compter de la présente insertion. il appartient à l'actionnaire au porteur détenant au minimum 1 action de se renseigner afin de savoir si son établis-sement teneur de compte est connecté ou non au site Votaccess et, le cas échéant, des conditions d'utilisation du tion d'inscription en compte. Ces questions sont adressées au Président du Conseil d'administration, au siège social de la Société par lettre recommandée avec accusé de récep-tion ou par voie de télécommunica-tion électronique à l'adresse suivante : actionnaire@kering.com, au plus tard le deuxième jour ouvré précédant la date de l'Assemblée générale (12 juin 2020). Elles sont accompagnées d'une attesta- Une réponse commune peut être apportée à ces questions dès lors qu'elles présentent le même contenu. La réponse à une question écrite est réputée avoir été donnée dès lors qu'elle figure sur le site internetwww.kering.com(rubrique Finance > Assemblée générale). IV. - Droit de communication Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, tous les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre des Assemblées géné-rales seront disponibles, au siège social de la Société dans les délais légaux, et, pour les documents prévus à l'article R.225-73-1 du Code de commerce, sur le site Internet de la Société à l'adresse suivante : www.kering.com (rubrique Finance > Assemblée générale) au plus tard le vingt et unième jour précédant l'Assemblée. Le Conseil d'administration 445394 Roche B Société anonyme à directoi au capital de 4 Siège social : 18, rue 493 229 28 Avis de co - La Loi obois SA re et conseil de surveillance 376 080 euros de Lyon - 75012 Paris 0 RCS Paris nvocation Avertisseme Compte tenu de l'évolution du cont de coronavirus covid-19 et afin de rassemblements et aux déplaceme de garantir la sécurité de ses actionna et de prévenir la propagation du décision de tenir l'assemblée gén présence des actionnaires (autres des personnes pouvant y assister l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars Dans ce contexte et conformémen susvisée et du décret n° 2020-418 Roche Bobois sont invités à exerce remplissant un bulletin de vote par mandat de vote par procuration se présent avis. Exceptionnellement demander une carte d' personnellement à l' Tous les documents relatifs à cette le site internet de Roche Bobois (w rubrique « Assemblée générale du 1 Les modalités d'organisation de l'as en fonction des impératifs sanitair les actionnaires sont invités à co dédiée à l'assemblée sur le La Société avertit ses actionnaires circulation actuelles, elle pourrait ne les envois postaux qui lui sont adr privilégier lorsque cela est possib électroniques selon les mod nt covid-19 : exte national actuel lié à l'épidémie respecter les restrictions liées aux nts imposées par le Gouvernement, ires et des équipes de Roche Bobois, coronavirus, le directoire a pris la érale annuelle à huis clos hors la que ceux composant le bureau) et en application des dispositions de 2020, et en particulier de son article 4. t du 10 avril 2020, les actionnaires de r correspondance ou en donnant un lon les modalités précisées dans le , admission pour assister assemblée générale. aux dispositions de l'ordonnance leurs droits de vote à distance, en il ne sera donc pas possible de assemblée seront disponibles sur ww.finance-roche-bobois.com) à la 8 juin 2020 » dans les délais légaux. semblée générale pourraient évoluer es et/ ou légaux. En conséquence, nsulter régulièrement la rubrique site internet de la Société. que compte tenu des restrictions de pas être en mesure de réceptionner essés. Elle invite ses actionnaires à le les moyens de communication alités précisées ci-dessous. Mesdames et Messieurs les actionnair informés qu'ils sont convoqués pour le social, 18 rue de Lyon, 75012 Paris, en a huis clos hors la présence physique des le bureau) et des personnes pouvant y as jour et les projets de résolutions suivants ORDRE De la compétence de l'assemblée gé d 1 - Approbation des comptes annuels

2 - Approbation des comptes consolidé

3 - Affectation du résultat de l'exercice

4 - Approbation des conventions visé Code du Commerce, 5 - Approbation de la politique de rému

6 - Approbation des informations men Code de commerce concernant les mand 7 - Approbation des éléments de rému Chouchan, président du conseil de survei 8 - Approbation des éléments de rému Demulier, président du directoire, 9 - Approbation des éléments de ré Amourdedieu, membre du directoire et di 10 - Approbation des éléments de rém Roche, membre du directoire, 11 - Approbation des éléments de ré Gleize, membre du directoire, 12 - Approbation des éléments de ré Bonan, ancien président du directoire jus 13 - Approbation des éléments de rém Roche, ancien président du conseil de su 14 - Fixation du montant de la rémunér au conseil de surveillance, 15 - Ratification de la cooptation de la par Emmanuel Masset, en qualité de mem cement de François Roche, démissionnai 16 - Ratification de la cooptation de Lu

De la compétence de l'assemblée générale extraordinaire

7 - Approbation des éléments de rémunération versée ou attribuée à Jean-Eric

8 - Approbation des éléments de rémunération versée ou attribuée à Guillaume

9 - Approbation des éléments de rémunération versée ou attribuée à Eric

10 - Approbation des éléments de rémunération versée ou attribuée à Antonin

11 - Approbation des éléments de rémunération versée ou attribuée à Martin

12 - Approbation des éléments de rémunération versée ou attribuée à Gilles

13 - Approbation des éléments de rémunération versée ou attribuée à François

14 - Fixation du montant de la rémunération (anciens jetons de présence) allouée

15 - Ratification de la cooptation de la Société Immobilière Roche, représentée 17 - Renouvellement du mandat de

18 - Autorisation donnée au directoire à commissaire aux comptes titulaire de la l'effet de mettre en œuvre un programme La Sté Kering SA a publié ce contenu, le 29 mai 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

