Kering : BOUCHERON rouvre sa boutique de la place Vendôme

Les travaux ont duré 18 mois et se sont terminés le 5 décembre.

Hélène Poulit-Duquesne, PDG de BOUCHERON explique qu’en 1893, Frédéric Boucheron, doyen de la place Vendôme, avait choisi l’Hôtel de Nocé « pour la lumière car le bâtiment est plein sud et prend le soleil du matin au soir ».

Le joaillier célèbre ainsi ses 160 ans d’existence dans sa boutique atelier entièrement rénovée, symbole de son ambition d’accélérer son développement à l’international.

Hélène Poulit-Duquesne rappelle que « plus qu’une boutique, le 26, Vendôme est la colonne vertébrale de BOUCHERON car on y trouve aussi nos ateliers de production pour la haute joaillerie et notre studio de création. L’objectif étant de redonner à l’édifice son lustre d’antan et ses volumes originels ».

Le magasin a retrouvé ses 7 mètres de hauteur sous plafond et les panneaux de noyer sculpté qui s’harmonisent avec la blancheur de l’albabre et du cristal de roche.

A l’étage dans les vitrines adossées aux grandes fenêtres, les pierres de collection Serpent Bohème Quatre et Nature Triomphante « semblent voler et être en lévitation au-dessus de la place Vendôme » souligne la présidente aux commandes depuis 2015.

Après toute une génération d’hommes BOUCHERON, deux femmes sont aujourd’hui aux commandes puisque Claire Choisne, directrice de la création, assiste aujourd’hui la présidente. Agée de 48 ans et après être passée chez LVMH et CARTIER, elle explique que « le fait d’être des femmes est un avantage car on porte les bijoux et on essaie toutes les pièces qui sortent de l’atelier ». Aujourd’hui précise-t-elle, la clientèle se féminise « avec des clientes de plus en plus jeunes et qui n’ont pas nécessairement besoin de l’accord de leur mari pour acheter un bijou. Avant les bijoux étaient un investissement, aujourd’hui, ils sont plus portés et moins mis au coffre ».

Si la France reste le premier marché de la marque hexagonale, la clientèle est de plus en plus internationale avec notamment le Japon et la Chine. Ayant été les premiers à ouvrir une boutique à l’étranger à Moscou en 1897, BOUCHERON entend continuer à ouvrir de nouveaux territoires, la priorité aujourd’hui étant la grande Asie. C’est ainsi que deux nouvelles boutiques ont été ouvertes en Chine début 2018.

BOUCHERON est une marque de Kering, coté à la Bourse de Paris. L’action valait 403,20 euros ce 5 décembre dernier, en augmentation de +7,13% sur 1 an et de +160,63% sur 5 ans.