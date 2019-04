Kering : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2019 - Très bonne performance au premier trimestre

Chiffre d'affaires du Groupe au 1er trimestre 2019 : 3 785,3 M€

+21,9% en données publiées

+17,5% en comparable

« Kering a connu un très bon début d'année 2019, affichant une croissance une fois encore supérieure au marché. Sur des bases de comparaison pourtant très élevées, Gucci, Saint Laurent et nos Autres Maisons ont toutes réalisé une excellente performance, alimentée par la créativité de leur offre et par leur capacité à innover. Chez Bottega Veneta, dont la réinvention fondamentale est en cours, les premiers signaux sont très encourageants. L'agilité que nous mettons au cœur de notre organisation nous place en excellente position pour poursuivre une croissance régulière, durable et rentable. »

François-Henri Pinault, Président-Directeur général

• Forte croissance des ventes de Gucci (+20,0% en comparable), sur des bases de comparaison très élevées.

• Très bon début d'année pour Yves Saint Laurent (+17,5% en comparable), avec une croissance équilibrée sur toutes les zones géographiques.

• Recul des ventes chez Bottega Veneta (-8,9% en comparable) ; accueil prometteur des premières créations de Daniel Lee.

• Excellente dynamique des Autres Maisons (+21,7% en comparable), portée par la forte progression de Balenciaga et d'Alexander McQueen. Solides performances du pôle Montres et Joaillerie.



Le chiffre d'affaires total du Groupe affiche une croissance remarquable, à +21,9% en données publiées et à +17,5% à périmètre et taux de change comparables, atteignant 3 785,3 millions d'euros sur le trimestre.

Les ventes des Maisons de Kering (+17,4% en comparable) progressent sur tous les canaux de distribution, avec une hausse de +18,6% en comparable dans le réseau de distribution en propre. Cette progression est portée par l'ensemble des zones géographiques, notamment l'Asie Pacifique (+29,6% en comparable). Le chiffre d'affaires en ligne des Maisons poursuit sa croissance et celui du réseau Wholesale progresse de +12,2% en comparable.

Gucci : croissance toujours très soutenue

Sur des bases de comparaison élevées, Gucci réalise un très bon début d'année, avec un chiffre d'affaires qui s'établit à 2 325,6 millions d'euros sur le trimestre, en hausse de +24,6% en données publiées et de +20,0% en comparable. Les collections permanentes tout comme les nouveautés continuent de rencontrer un vif succès. Les ventes réalisées dans le réseau de magasins en propre sont en progression de +20,3% en comparable, avec d'excellentes performances en Asie Pacifique (+35,3% en comparable) ainsi qu'une croissance solide au Japon (+15,8% en comparable) et en Europe de l'Ouest (+11,9% en comparable). Le succès des collections se reflète également dans le réseau Wholesale qui progresse de +16,1% en comparable.

Yves Saint Laurent : forte progression du chiffre d'affaires

Les ventes d'Yves Saint Laurent atteignent 497,5 millions d'euros au premier trimestre, en hausse de +21,9% en données publiées et de +17,5% en comparable. La puissance des collections de prêt-à-porter, illustrée par les défilés emblématiques de la Maison, et la désirabilité de la maroquinerie tirent les ventes des magasins en propre à +21,7% en comparable. Toutes les zones géographiques sont en croissance à deux chiffres en comparable, avec notamment l'Europe de l'Ouest à +25,3%, l'Amérique du Nord à +21,3% et l'Asie Pacifique à +20,9%. Malgré des bases de comparaison très élevées, le réseau Wholesale affiche une hausse de +8,2% en comparable.



Bottega Veneta : un trimestre en retrait

Les ventes de Bottega Veneta s'établissent à 248,1 millions d'euros sur le premier trimestre, en recul de -5,0% en données publiées et de -8,9% en comparable. Le réseau en propre est en repli, tandis que le réseau Wholesale affiche une légère baisse sur le trimestre. Les collections très attendues de Daniel Lee seront progressivement disponibles en boutique à partir du milieu d'année. Les toutes premières créations proposées au premier trimestre dans les points de vente sélectionnés rencontrent un vif succès.

Autres Maisons : excellente dynamique de croissance

Le chiffre d'affaires des Autres Maisons du Groupe atteint 576,9 millions d'euros au premier trimestre, en augmentation de +25,0% en données publiées et de +21,7% en comparable.

Les ventes du pôle Couture et Maroquinerie poursuivent leur très forte hausse. L'ensemble des zones géographiques contribue à cette progression dans le réseau en propre. Elles affichent toutes une croissance à deux chiffres, notamment tirées par Balenciaga et Alexander McQueen, qui réalisent une excellente performance. Le réseau Wholesale poursuit également sa hausse.

Les Maisons de Joaillerie affichent une croissance robuste, notamment grâce au succès des créations de Boucheron, Qeelin et Pomellato. Les Manufactures Horlogères réalisent une performance contrastée ce trimestre, tandis que les nouveautés présentées au SIHH en janvier 2019 ont été très bien accueillies.

Corporate et autres

Le chiffre d'affaires « Corporate et autres » affiche une forte croissance ce trimestre, atteignant 137,2 millions d'euros (+26,5% en données publiées et +21,5% en comparable), porté par l'activité très soutenue de Kering Eyewear dont les ventes consolidées s'élèvent à 128,4 millions d'euros, en hausse de +23% en comparable. La croissance de Kering Eyewear est soutenue par les excellentes performances des lunettes Gucci, et les lancements réussis des collections Balenciaga et Montblanc.

