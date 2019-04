Kering : Communiqué - Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2019 - Très bonne performance au premier trimestre

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 17.04.2019 TRÈS BONNE PERFORMANCE AU PREMIER TRIMESTRE Chiffre d'affaires du Groupe au 1er trimestre 2019 : 3 785,3 M€ +21,9% en données publiées +17,5% en comparable «Kering a connu un très bon début d'année 2019, affichant une croissance une fois encore supérieure au marché. Sur des bases de comparaison pourtant très élevées, Gucci, Saint Laurent et nos Autres Maisons ont toutes réalisé une excellente performance, alimentée par la créativité de leur offre et par leur capacité à innover. Chez Bottega Veneta, dont la réinvention fondamentale est en cours, les premiers signaux sont très encourageants. L'agilité que nous mettons au cœur de notre organisation nous place en excellente position pour poursuivre une croissance régulière, durable et rentable. » François-Henri Pinault, Président-Directeur général •Forte croissance des ventes de Gucci (+20,0% en comparable), sur des bases de comparaison très élevées. •Très bon début d'année pour Yves Saint Laurent (+17,5% en comparable), avec une croissance équilibrée sur toutes les zones géographiques. •Recul des ventes chez Bottega Veneta (-8,9% en comparable) ; accueil prometteur des premières créations de Daniel Lee. •Excellente dynamique des Autres Maisons (+21,7% en comparable), portée par la forte progression de Balenciaga et d'Alexander McQueen. Solides performances du pôle Montres et Joaillerie. Communiqué de Presse 17.04.2019 1/5

T1 2019 T1 2018(1) Variation Variation Chiffre d'affaires en réel en (En millions d'euros) comparable (2) Total Maisons 3 648,1 2 997,7 +21,7% +17,4% Gucci 2 325,6 1 866,6 +24,6% +20,0% Yves Saint Laurent 497,5 408,2 +21,9% +17,5% Bottega Veneta 248,1 261,2 -5,0% -8,9% Autres Maisons 576,9 461,7 +25,0% +21,7% Corporate et autres 137,2 108,5 +26,5% +21,5% KERING - Activités poursuivies 3 785,3 3 106,2 +21,9% +17,5% (1)Chiffres retraités de Puma, Stella McCartney, Volcom et Christopher Kane (IFRS 5). (2)A périmètre et taux de change comparables. Le chiffre d'affaires total du Groupe affiche une croissance remarquable, à +21,9% en données publiées et à +17,5% à périmètre et taux de change comparables, atteignant 3 785,3 millions d'euros sur le trimestre. Les ventes des Maisons de Kering (+17,4% en comparable) progressent sur tous les canaux de distribution, avec une hausse de +18,6% en comparable dans le réseau de distribution en propre. Cette progression est portée par l'ensemble des zones géographiques, notamment l'Asie Pacifique (+29,6% en comparable). Le chiffre d'affaires en ligne des Maisons poursuit sa croissance et celui du réseau Wholesale progresse de +12,2% en comparable. Gucci : croissance toujours très soutenue Sur des bases de comparaison élevées, Gucci réalise un très bon début d'année, avec un chiffre d'affaires qui s'établit à 2 325,6 millions d'euros sur le trimestre, en hausse de +24,6% en données publiées et de +20,0% en comparable. Les collections permanentes tout comme les nouveautés continuent de rencontrer un vif succès. Les ventes réalisées dans le réseau de magasins en propre sont en progression de +20,3% en comparable, avec d'excellentes performances en Asie Pacifique (+35,3% en comparable) ainsi qu'une croissance solide au Japon (+15,8% en comparable) et en Europe de l'Ouest (+11,9% en comparable). Le succès des collections se reflète également dans le réseau Wholesale qui progresse de +16,1% en comparable. Yves Saint Laurent : forte progression du chiffre d'affaires Les ventes d'Yves Saint Laurent atteignent 497,5 millions d'euros au premier trimestre, en hausse de +21,9% en données publiées et de +17,5% en comparable. La puissance des collections de prêt-à-porter, illustrée par les défilés emblématiques de la Maison, et la désirabilité de la maroquinerie tirent les ventes des magasins en propre à +21,7% en comparable. Toutes les zones géographiques sont en croissance à deux chiffres en comparable, avec notamment l'Europe de l'Ouest à +25,3%, l'Amérique du Nord à +21,3% et l'Asie Pacifique à +20,9%. Malgré des bases de comparaison très élevées, le réseau Wholesale affiche une hausse de +8,2% en comparable. Communiqué de Presse 17.04.2019 2/5

Bottega Veneta : un trimestre en retrait Les ventes de Bottega Veneta s'établissent à 248,1 millions d'euros sur le premier trimestre, en recul de -5,0% en données publiées et de -8,9% en comparable. Le réseau en propre est en repli, tandis que le réseau Wholesale affiche une légère baisse sur le trimestre. Les collections très attendues de Daniel Lee seront progressivement disponibles en boutique à partir du milieu d'année. Les toutes premières créations proposées au premier trimestre dans les points de vente sélectionnés rencontrent un vif succès. Autres Maisons : excellente dynamique de croissance Le chiffre d'affaires des Autres Maisons du Groupe atteint 576,9 millions d'euros au premier trimestre, en augmentation de +25,0% en données publiées et de +21,7% en comparable. Les ventes du pôle Couture et Maroquinerie poursuivent leur très forte hausse. L'ensemble des zones géographiques contribue à cette progression dans le réseau en propre. Elles affichent toutes une croissance à deux chiffres, notamment tirées par Balenciaga et Alexander McQueen, qui réalisent une excellente performance. Le réseau Wholesale poursuit également sa hausse. Les Maisons de Joaillerie affichent une croissance robuste, notamment grâce au succès des créations de Boucheron, Qeelin et Pomellato. Les Manufactures Horlogères réalisent une performance contrastée ce trimestre, tandis que les nouveautés présentées au SIHH en janvier 2019 ont été très bien accueillies. Corporate et autres Le chiffre d'affaires « Corporate et autres » affiche une forte croissance ce trimestre, atteignant 137,2 millions d'euros (+26,5% en données publiées et +21,5% en comparable), porté par l'activité très soutenue de Kering Eyewear dont les ventes consolidées s'élèvent à 128,4 millions d'euros, en hausse de +23% en comparable. La croissance de Kering Eyewear est soutenue par les excellentes performances des lunettes Gucci, et les lancements réussis des collections Balenciaga et Montblanc. Communiqué de Presse 17.04.2019 3/5

RAPPEL DES ANNONCES INTERVENUES DEPUIS LE 1er JANVIER 2019 Classement « Global 100 » 2019 de Corporate Knights 22 janvier 2019 - Kering est devenue la 2ème entreprise la plus durable au monde, tous secteurs confondus, dans le classement « Global 100 » 2019 de Corporate Knights, publié à l'occasion du Forum économique mondial de Davos. Concrétisant son leadership, le Groupe est également pour la 2ème année consécutive en tête du classement des 100 entreprises les plus exemplaires en matière de développement durable du secteur textile, habillement et luxe. Enquête fiscale en Italie 25 janvier 2019 - Dans le cadre de l'enquête fiscale ouverte à Milan en 2017, Kering a annoncé qu'une équipe d'audit des autorités fiscales italiennes a finalisé un audit fiscal et a remis un rapport selon lequel Luxury Goods International (LGI), une filiale suisse de Kering, aurait exercé en Italie des activités qui auraient dû donner lieu au paiement d'impôts sur les sociétés en Italie, ce que Kering conteste. Le rapport d'audit en question porte sur les résultats des années 2011 à 2017 et le montant estimé d'impôts pouvant être réclamés s'élève à environ 1 400 millions d'euros. Le rapport d'audit doit désormais être examiné au sein des autorités fiscales italiennes par le service chargé d'évaluer les conclusions du rapport, qui prendra alors sa décision finale. Kering conteste les conclusions du rapport d'audit tant sur leurs fondements que les montants. Kering est confiant quant à l'issue de la procédure en cours et continuera de collaborer pleinement, en toute transparence, avec l'administration fiscale italienne pour faire valoir tous ses droits. A ce stade de la procédure, Kering ne dispose pas des éléments suffisants permettant de comptabiliser une provision comptable spécifique correspondant à une estimation fiable du risque de redressement encouru. Le Groupe confirme par ailleurs qu'il opère un suivi rigoureux de ses positions fiscales et maintient une approche prudente dans l'appréciation de ses passifs fiscaux, notamment pour ceux se rapportant à sa politique de prix de transfert. Gouvernance d'entreprise chez Kering 12 février 2019 - Le Conseil d'administration de Kering a désigné Mme Sophie L'Hélias en tant qu'administratrice référente indépendante, avec un rôle habituel, notamment, en coordination avec le Président, d'être la porte-parole du Conseil auprès des investisseurs sur les questions ESG (Environnement, Sociétal, Gouvernance). Kering a finalisé la cession de Volcom 2 avril 2019 - Kering a annoncé avoir finalisé la cession de la marque américaine de sport et lifestyle Volcom. L'entreprise américaine Authentic Brands Group (ABG) a acquis les droits de propriété intellectuelle de Volcom à compter du 1er avril 2019. L'équipe managériale actuelle de Volcom a repris la licence d'exploitation de la marque et poursuivra le développement des activités de la marque aux Etats-Unis, en France, en Australie et au Japon. Kering avait acquis Volcom en 2011. Cette cession est en ligne avec la décision prise par Kering en 2018 de se concentrer sur le développement de ses Maisons de Luxe, renforçant ainsi son statut de pure player. Pour mémoire, sur le plan comptable, Volcom est classé depuis 2018 en tant qu'activités abandonnées, conformément à la norme IFRS 5. L'impact de cette cession n'est pas matériel au niveau du Groupe, tant au niveau du résultat des activités abandonnées (moins-value non significative) que des flux de trésorerie (encaissement du prix de cession). Communiqué de Presse 17.04.2019 4/5

AUDIOCAST Un audiocast pour les analystes et les investisseurs se tiendra à 18h00 (heure de Paris) le mercredi 17 avril 2019, accessible ici. Les visuels de présentation (PDF) seront disponibles avant l'audiocast sur le site www.kering.com. Vous pouvez également vous connecter par téléphone : France, Paris +33 (0)1 76 70 07 94 Royaume-Uni, Londres +44 (0)844 571 8892 Etats-Unis, New York +1 631 510 7495 International +44 (0)207 192 8000 Code de confirmation: 7486767 Réécoute possible depuis le site internet www.kering.com. A propos de Kering Groupe de Luxe mondial, Kering regroupe et fait grandir un ensemble de Maisons emblématiques dans la Mode, la Maroquinerie, la Joaillerie et l'Horlogerie : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ulysse Nardin, Girard-Perregaux, ainsi que Kering Eyewear. En plaçant la création au cœur de sa stratégie, Kering permet à ses Maisons de repousser leurs limites en termes d'expression créative, tout en façonnant un Luxe durable et responsable. C'est le sens de notre signature : Empowering Imagination. En 2018, Kering comptait près de 35 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires de 13,7 milliards d'euros.

