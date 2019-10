Kering : Communiqué - Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2019 – Croissance soutenue et équilibrée de l'ensemble des maisons

Très forte progression des Autres Maisons (+16,3% en comparable), portée par Balenciaga et Alexander McQueen. Croissance robuste du pôle Montres et Joaillerie.

Yves Saint Laurent continue d'afficher un taux de croissance à deux chiffres, avec un chiffre d'affaires qui atteint 506,5 millions d'euros, en hausse de +13,3% en données publiées et de +10,8% en comparable. L'augmentation du chiffre d'affaires est équilibrée entre les différents canaux de distribution : le réseau de magasins en propre affiche une croissance de +11,4% en comparable, tirée par l'ensemble des zones géographiques, et l'activité Wholesale enregistre une augmentation de ses ventes de +8,2%.

Sur des bases de comparaison toujours particulièrement élevées, la croissance de Gucci sur le trimestre reste très saine, avec un chiffre d'affaires qui s'établit à 2 374,7 millions d'euros, en hausse de +13,3% en données publiées et de +10,7% en comparable. La croissance est portée par une progression des principales catégories de produits, illustrant une nouvelle fois le succès des collections de la Maison. La performance du réseau de distribution en propre (+10,7% en comparable) se reflète plus particulièrement en Asie-Pacifique (+17,9% en comparable) et en Europe de l'Ouest (+11,9% en comparable). Par ailleurs, le réseau Wholesale progresse de +9,8% en comparable.

La hausse des ventes des Maisons de Kering (+11,3% en comparable), dont les performances sont particulièrement équilibrées, est portée par le réseau de distribution en propre (+12,0% en comparable). La forte croissance des Maisons du Groupe se manifeste notamment en Asie-Pacifique (+16,6% en comparable), en Europe de l'Ouest (+12,2% en comparable) et au Japon (+11,9% en comparable). Les ventes en ligne des Maisons progressent de +20,1% et le réseau Wholesale affiche une croissance solide, à +8,7% en comparable.

Le Groupe continue d'enregistrer un chiffre d'affaires total en forte augmentation, à +14,2% en données publiées et à +11,6% à périmètre et taux de change comparables, atteignant 3 884,6 millions d'euros sur le trimestre.

L'ensemble « Corporate et autres » atteint 106,8 millions d'euros ce trimestre (+27,4% en données publiées et +24,8% en comparable) principalement grâce à l'activité très soutenue de Kering Eyewear dont les ventes consolidées s'élèvent à 100,1 millions d'euros, en hausse de +29,1% en comparable. La croissance de Kering Eyewear est portée par les excellentes performances des collections de lunettes Gucci, Cartier et Saint Laurent et par le succès confirmé du déploiement de Balenciaga et Montblanc.

Les Maisons de Joaillerie délivrent une croissance solide, avec un très bon trimestre chez Boucheron et des performances soutenues chez Pomellato et Dodo, tandis que Qeelin continue de se développer avec succès en Chine Continentale. Les Manufactures Horlogères affichent quant à elles des performances encourageantes grâce au lancement de nouveaux modèles chez Ulysse Nardin.

Les ventes du pôle Couture et Maroquinerie poursuivent leur très forte hausse, portées notamment par le dynamisme de Balenciaga et d'Alexander McQueen.

La croissance des ventes de Bottega Veneta, qui s'établissent à 284,3 millions d'euros sur le trimestre, est très encourageante, en hausse de +9,8% en données publiées et de +6,9% en comparable. Les collections de Daniel Lee ont rencontré un accueil exceptionnel tant de la part des clients historiques que des nouveaux clients. Sur le trimestre, les ventes du réseau en propre sont en hausse de +7,5% avec une croissance forte en Europe de l'Ouest (+10,1% en comparable) et Amérique du Nord (+17,1% en comparable). Le réseau Wholesale poursuit sa hausse à +4,1% en comparable.

RAPPEL DES ANNONCES INTERVENUES DEPUIS LE 1er JUILLET 2019

Signature du Fashion Pact

23 août 2019 - 32 entreprises mondiales leaders de la mode et du textile ont signé le Fashion Pact. Elles ont pris des engagements sur des objectifs concrets et communs dans trois domaines : climat, biodiversité et océans. Le Fashion Pact a été présenté aux chefs d'Etat lors du G7 de Biarritz le 26 août 2019. En avril 2019, le Président de la République Emmanuel Macron avait confié à François-Henri Pinault, Président-Directeur général de Kering, la mission de mobiliser les acteurs de la mode et du textile autour d'objectifs concrets pour réduire l'impact environnemental de leur secteur.

Baby Leave : 14 semaines de congés payés pour tous les salariés de Kering à l'arrivée d'un nouvel enfant

10 septembre 2019 - Dès le 1er janvier 2020, la Politique Parentalité de Kering prévoira pour l'ensemble des collaborateurs du Groupe dans le monde, quelle que soit leur situation personnelle ou géographique, et dans les 6 mois qui suivront une naissance ou adoption, un minimum de 14 semaines rémunérées à 100% pour leur congé maternité, paternité, adoption, ou partenaire : le Baby Leave. Le Groupe poursuit

travers cette mesure pionnière son engagement déterminé en faveur de l'égalité professionnelle, du bien-être au travail et de l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle.

Placement d'obligations échangeables en actions ordinaires existantes Puma

25 septembre 2019 - Kering a réalisé avec succès le placement d'obligations échangeables en actions ordinaires existantes Puma par voie de placement auprès d'investisseurs qualifiés uniquement conformément à l'article L. 411-2 II du Code monétaire et financier. En raison d'une forte demande, le montant nominal de l'émission a été porté de 500 millions d'euros à 550 millions d'euros. Le produit net de l'émission des Obligations sera affecté aux besoins généraux de Kering. Les Obligations seront émises à un montant nominal unitaire de 100 000 euros et ne porteront pas d'intérêt (zéro coupon). Les Obligations seront émises à un prix égal à 108,75% de leur Valeur Nominale, soit 108 750 euros, faisant apparaître un rendement à échéance de -2,78%. Les Obligations seront remboursées à leur Valeur Nominale à l'échéance, soit le 30 septembre 2022 (en l'absence de remboursement anticipé), sous réserve du droit de l'Emetteur de remettre des actions ordinaires existantes Puma et un complément en numéraire.

Nomination de Kalpana Bagamane Denzel, Directrice de la Diversité, de l'Inclusion et des Talents 1er octobre 2019 - La nomination de Kalpana Bagamane Denzel au poste de Directrice de la Diversité, de l'Inclusion et des Talents marque une nouvelle étape dans l'action déterminée du Groupe en faveur de la diversité. Le Groupe bénéficiera de ses 25 années d'expérience dans l'intégration des enjeux de diversité et d'inclusion dans l'entreprise, dans le conseil en recrutement et leadership, et dans l'éducation. Kalpana est basée au siège de Kering à Paris, et est rattachée à Béatrice Lazat, Directrice des Ressources Humaines du Groupe.