Kering : Communiqué - Mise à disposition d'informations financières relatives au 1er semestre 2018 retraitées IFRS 16

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

11 juillet 2019

MISE À DISPOSITION D'INFORMATIONS FINANCIÈRES RELATIVES AU 1ER SEMESTRE 2018 RETRAITÉES IFRS 16

Kering annonce la mise à disposition sur son site internet www.kering.com(section Finance) d'informations financières relatives au 1er semestre 2018 retraitées IFRS 16 (non auditées).

Ces informations visent à donner une base de comparaison en amont de la publication (le 25 juillet après clôture de la bourse) des résultats au 30 juin 2019, qui sera marquée par la première application de la norme IFRS 16.

Kering a aussi mis en ligne sur son site internet www.kering.com(section Finance) le décompte, par trimestre et pour 2018, du nombre de ses magasins opérés en propre, retraité selon la méthodologie revue et précédemment communiquée.

A propos de Kering

Groupe de Luxe mondial, Kering regroupe et fait grandir un ensemble de Maisons emblématiques dans la Mode, la Maroquinerie, la Joaillerie et l'Horlogerie : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ulysse Nardin, Girard-Perregaux, ainsi que Kering Eyewear. En plaçant la création au cœur de sa stratégie, Kering permet à ses Maisons de repousser leurs limites en termes d'expression créative, tout en façonnant un Luxe durable et responsable. C'est le sens de notre signature : Empowering Imagination. En 2018, Kering comptait près de 35 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires de 13,7 milliards d'euros.

Contacts Presse Emilie Gargatte +33 (0)1 45 64 61 20 emilie.gargatte@kering.com Marie de Montreynaud +33 (0)1 45 64 62 53 marie.demontreynaud@kering.com Analystes/investisseurs Claire Roblet +33 (0)1 45 64 61 49 claire.roblet@kering.com Laura Levy +33 (0)1 45 64 60 45 laura.levy@kering.com

www.kering.com

Twitter: @KeringGroup

LinkedIn: Kering

Instagram: @kering_official

YouTube: KeringGroup