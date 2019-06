Kering : Communiqué - Mise en oeuvre de la seconde tranche du programme de rachat d'actions

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

14.06.2019

MISE EN ŒUVRE DE LA SECONDE TRANCHE

DU PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS

Dans le cadre du programme de rachat d'actions annoncé le 29 octobre 2018 avec l'objectif de racheter jusqu'à 1,0% de son capital social sur une durée de 12 mois, Kering a mis en place un nouveau contrat d'achat d'actions avec un Prestataire de Services d'Investissements.

Entre le 29 octobre 2018 et le 28 février 2019, une première tranche du programme a porté sur 603 406 actions. Le nouveau contrat correspond à une seconde tranche du programme, pour un volume maximal de 658 000 actions, soit environ 0,5% du capital social. Pour rappel, le prix maximum d'achat d'actions Kering a été fixé à 580 euros (cinq cent quatre-vingt euros) dans le cadre de la 10ème résolution adoptée par l'Assemblée Générale des Actionnaires du 24 avril 2019.

Il est prévu que les rachats débutent le 17 juin 2019 pour une durée de 3 (trois) mois au plus.

Les actions ainsi rachetées sont destinées à être annulées.

A propos de Kering

Groupe de Luxe mondial, Kering regroupe et fait grandir un ensemble de Maisons emblématiques dans la Mode, la Maroquinerie, la Joaillerie et l'Horlogerie : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ulysse Nardin, Girard-Perregaux, ainsi que Kering Eyewear. En plaçant la création au cœur de sa stratégie, Kering permet à ses Maisons de repousser leurs limites en termes d'expression créative, tout en façonnant un Luxe durable et responsable. C'est le sens de notre signature : Empowering Imagination. En 2018, Kering comptait près de 35 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires de 13,7 milliards d'euros.

