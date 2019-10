Kering : Croissance soutenue et équilibrée de l'ensemble des Maisons

Chiffre d'affaires du Groupe au 3ème trimestre 2019 : 3 884,6 M€

+14,2% en données publiées

+11,6% en comparable

« Nos ventes ont à nouveau enregistré une forte croissance ce trimestre, et toutes nos activités y ont contribué. Nos performances, au-delà des impressionnantes bases de comparaison établies ces deux dernières années, sont saines et bien équilibrées entre nos différentes Maisons. Nous consolidons notre trajectoire de croissance, et investissons de manière continue et ciblée. Face à un environnement mondial de plus en plus complexe, nous sommes pleinement confiants dans notre capacité à réaliser des performances soutenues dans la durée. »

François-Henri Pinault, Président-Directeur général

• Très bon trimestre chez Gucci (+10,7% en comparable), en ligne avec les ambitions de la Maison, sur des bases de comparaison toujours extrêmement élevées.

• Croissance très solide des ventes d'Yves Saint Laurent (+10,8% en comparable), tirée par l'ensemble des zones géographiques.

• Excellent accueil des nouvelles collections de Bottega Veneta et croissance du chiffre d'affaires très encourageante (+6,9% en comparable).

• Très forte progression des Autres Maisons (+16,3% en comparable), portée par Balenciaga et Alexander McQueen. Croissance robuste du pôle Montres et Joaillerie.

A propos de Kering

Groupe de Luxe mondial, Kering regroupe et fait grandir un ensemble de Maisons emblématiques dans la Mode, la Maroquinerie, la Joaillerie et l'Horlogerie : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ulysse Nardin, Girard-Perregaux, ainsi que Kering Eyewear. En plaçant la création au coeur de sa stratégie, Kering permet à ses Maisons de repousser leurs limites en termes d'expression créative, tout en façonnant un Luxe durable et responsable. C'est le sens de notre signature : Empowering Imagination. En 2018, Kering comptait près de 35 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires de 13,7 milliards d'euros.



