Kering : Déclaration des transactions sur actions propres du 10 au 14 décembre 2018 0 18/12/2018 | 13:45 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 10 décembre au 14 décembre 2018 Nom de l'émetteurCode identifiant de l'émetteur (code LEI) KERING KERING KERING KERING KERING KERING KERING KERING KERING KERING KERING KERING KERING KERING KERING KERING KERING KERING KERING KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 549300VGEJKB7SVUZR78 549300VGEJKB7SVUZR78 549300VGEJKB7SVUZR78 549300VGEJKB7SVUZR78 549300VGEJKB7SVUZR78 549300VGEJKB7SVUZR78 549300VGEJKB7SVUZR78 549300VGEJKB7SVUZR78 549300VGEJKB7SVUZR78 549300VGEJKB7SVUZR78 549300VGEJKB7SVUZR78 549300VGEJKB7SVUZR78 549300VGEJKB7SVUZR78 549300VGEJKB7SVUZR78 549300VGEJKB7SVUZR78 549300VGEJKB7SVUZR78 549300VGEJKB7SVUZR78 549300VGEJKB7SVUZR78 549300VGEJKB7SVUZR78 Jour de la transaction 13/12/2018 13/12/2018 14/12/2018 13/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 13/12/2018 12/12/2018 14/12/2018 14/12/2018 11/12/2018 10/12/2018 11/12/2018 12/12/2018 14/12/2018 10/12/2018 10/12/2018 11/12/2018 10/12/2018 11/12/2018 TOTAL Code identifiant de l'instrument financier FR0000121485 FR0000121485 FR0000121485 FR0000121485 FR0000121485 FR0000121485 FR0000121485 FR0000121485 FR0000121485 FR0000121485 FR0000121485 FR0000121485 FR0000121485 FR0000121485 FR0000121485 FR0000121485 FR0000121485 FR0000121485 FR0000121485 FR0000121485 Code identifiant marché XPAR BATE CHIX TRQX XPAR BATE CHIX TRQX XPAR BATE CHIX TRQX XPAR BATE CHIX TRQX XPAR BATE CHIX TRQX Nom de l'émetteur Code identifiant de l'émetteur (code LEI) Nom du PSI Code identifiant du PSI Jour/heure de la Transaction Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire Devise Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 09:58:43 FR0000121485 388,2 EUR 12 CHIX 1594039963045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 09:59:48 FR0000121485 388 EUR 55 XPAR 1594041381045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 09:59:52 FR0000121485 387,7 EUR 14 TRQX 1594041467045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 10:00:51 FR0000121485 387,3 EUR 14 BATE 1594042932045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 10:01:27 FR0000121485 387,7 EUR 11 XPAR 1594043667045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 10:01:27 FR0000121485 387,7 EUR 50 XPAR 1594043668045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 10:06:35 FR0000121485 388 EUR 10 XPAR 1594050197045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 10:06:35 FR0000121485 388 EUR 10 XPAR 1594050198045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 10:06:35 FR0000121485 388 EUR 39 XPAR 1594050199045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 10:06:49 FR0000121485 387,9 EUR 14 CHIX 1594050461045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 10:06:49 FR0000121485 387,9 EUR 12 BATE 1594050462045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 10:06:49 FR0000121485 387,9 EUR 12 TRQX 1594050463045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 10:08:10 FR0000121485 387,7 EUR 13 CHIX 1594051916045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 10:08:10 FR0000121485 387,7 EUR 12 TRQX 1594051921045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 10:08:10 FR0000121485 387,7 EUR 14 CHIX 1594051925045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 10:08:10 FR0000121485 387,7 EUR 12 CHIX 1594051928045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 10:11:59 FR0000121485 387,1 EUR 13 TRQX 1594056071045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 10:10:04 FR0000121485 387,1 EUR 14 CHIX 1594053936045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 10:13:53 FR0000121485 388 EUR 20 XPAR 1594058599045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 10:13:53 FR0000121485 388 EUR 38 XPAR 1594058600045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 10:16:29 FR0000121485 387,8 EUR 13 CHIX 1594061599045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 10:16:29 FR0000121485 387,8 EUR 12 BATE 1594061600045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 10:16:29 FR0000121485 387,8 EUR 13 TRQX 1594061601045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 10:17:55 FR0000121485 387,6 EUR 2 CHIX 1594063330045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 10:17:55 FR0000121485 387,6 EUR 12 CHIX 1594063331045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 10:17:55 FR0000121485 387,6 EUR 12 CHIX 1594063336045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 10:17:58 FR0000121485 387,5 EUR 13 BATE 1594063367045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 10:18:32 FR0000121485 387,4 EUR 45 XPAR 1594064109045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 10:18:32 FR0000121485 387,4 EUR 14 XPAR 1594064108045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 10:22:27 FR0000121485 388 EUR 10 CHIX 1594068090045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 10:22:27 FR0000121485 388 EUR 3 TRQX 1594068091045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 10:22:28 FR0000121485 388 EUR 2 CHIX 1594068098045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 10:22:28 FR0000121485 388 EUR 10 TRQX 1594068099045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 10:22:37 FR0000121485 387,9 EUR 14 CHIX 1594068344045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 10:22:37 FR0000121485 387,8 EUR 14 TRQX 1594068355045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 10:22:54 FR0000121485 387,7 EUR 51 XPAR 1594068723045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 10:24:37 FR0000121485 387,4 EUR 12 BATE 1594070330045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 10:24:40 FR0000121485 387,3 EUR 12 CHIX 1594070460045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 10:29:49 FR0000121485 387,2 EUR 12 CHIX 1594076405045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 10:26:51 FR0000121485 387,1 EUR 12 CHIX 1594072709045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 10:26:51 FR0000121485 387,1 EUR 13 TRQX 1594072710045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 10:27:32 FR0000121485 387,3 EUR 57 XPAR 1594073324045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 10:33:59 FR0000121485 388,1 EUR 63 XPAR 1594081673045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 10:39:46 FR0000121485 388,3 EUR 12 CHIX 1594087239045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 10:39:46 FR0000121485 388,3 EUR 14 CHIX 1594087240045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 10:39:56 FR0000121485 388,2 EUR 12 BATE 1594087412045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 10:39:56 FR0000121485 388,2 EUR 14 CHIX 1594087413045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 10:39:56 FR0000121485 388,2 EUR 2 BATE 1594087414045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 10:39:56 FR0000121485 388,2 EUR 9 TRQX 1594087415045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 10:39:56 FR0000121485 388,2 EUR 4 TRQX 1594087416045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 10:40:01 FR0000121485 388,1 EUR 13 CHIX 1594087488045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 10:41:23 FR0000121485 388,2 EUR 12 TRQX 1594089136045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 10:41:23 FR0000121485 388,2 EUR 11 BATE 1594089137045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 10:41:24 FR0000121485 388,2 EUR 1 BATE 1594089153045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 10:41:24 FR0000121485 388,1 EUR 12 CHIX 1594089154045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 10:41:28 FR0000121485 388,1 EUR 1 CHIX 1594089190045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 10:42:39 FR0000121485 388 EUR 14 BATE 1594090427045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 10:42:39 FR0000121485 388 EUR 2 XPAR 1594090428045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 10:42:39 FR0000121485 388 EUR 13 TRQX 1594090429045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 10:42:39 FR0000121485 388 EUR 59 XPAR 1594090430045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 10:45:23 FR0000121485 388,5 EUR 14 CHIX 1594093934045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 10:47:04 FR0000121485 388,3 EUR 12 TRQX 1594096581045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 10:51:24 FR0000121485 388,9 EUR 12 CHIX 1594102097045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 10:51:24 FR0000121485 388,9 EUR 14 TRQX 1594102098045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 10:51:24 FR0000121485 388,9 EUR 14 TRQX 1594102101045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 10:50:32 FR0000121485 389 EUR 2 XPAR 1594101178045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 10:50:32 FR0000121485 389 EUR 58 XPAR 1594101179045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 10:53:04 FR0000121485 388,9 EUR 12 CHIX 1594103823045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 10:53:17 FR0000121485 388,8 EUR 13 CHIX 1594104045045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 10:53:17 FR0000121485 388,8 EUR 13 BATE 1594104046045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 10:53:56 FR0000121485 388,7 EUR 14 CHIX 1594105167045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 10:53:56 FR0000121485 388,7 EUR 14 BATE 1594105168045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 10:56:05 FR0000121485 388,9 EUR 56 XPAR 1594107553045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 11:01:32 FR0000121485 389,5 EUR 13 CHIX 1594112685045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 11:01:32 FR0000121485 389,5 EUR 12 TRQX 1594112686045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 11:01:32 FR0000121485 389,4 EUR 51 XPAR 1594112692045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 11:01:32 FR0000121485 389,4 EUR 12 TRQX 1594112693045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 11:02:41 FR0000121485 389,4 EUR 14 CHIX 1594113077045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 11:02:41 FR0000121485 389,4 EUR 13 CHIX 1594113078045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 11:02:42 FR0000121485 389,3 EUR 13 BATE 1594113112045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 11:06:30 FR0000121485 390 EUR 12 XPAR 1594117817045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 11:06:30 FR0000121485 390 EUR 12 XPAR 1594117818045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 11:06:30 FR0000121485 390 EUR 8 XPAR 1594117819045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 11:06:30 FR0000121485 390 EUR 26 XPAR 1594117820045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 11:08:30 FR0000121485 389,7 EUR 13 TRQX 1594119505045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 11:08:30 FR0000121485 389,7 EUR 14 CHIX 1594119506045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 11:07:27 FR0000121485 389,9 EUR 10 XPAR 1594118429045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 11:07:27 FR0000121485 389,9 EUR 47 XPAR 1594118430045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 11:08:30 FR0000121485 389,8 EUR 4 CHIX 1594119494045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 11:08:30 FR0000121485 389,8 EUR 10 CHIX 1594119495045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 11:08:30 FR0000121485 389,8 EUR 13 BATE 1594119496045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 11:08:30 FR0000121485 389,8 EUR 59 XPAR 1594119497045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 11:08:30 FR0000121485 389,8 EUR 12 TRQX 1594119498045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 11:11:21 FR0000121485 390,1 EUR 12 CHIX 1594121909045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 11:13:34 FR0000121485 390,4 EUR 54 XPAR 1594123853045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 11:13:56 FR0000121485 390,3 EUR 13 CHIX 1594124237045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 11:13:56 FR0000121485 390,3 EUR 13 TRQX 1594124238045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 11:17:26 FR0000121485 390,5 EUR 12 CHIX 1594127109045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 11:17:26 FR0000121485 390,5 EUR 14 BATE 1594127110045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 11:17:50 FR0000121485 390,4 EUR 35 XPAR 1594127345045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 11:17:50 FR0000121485 390,4 EUR 26 XPAR 1594127346045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 11:21:44 FR0000121485 390,6 EUR 14 CHIX 1594130439045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 11:21:47 FR0000121485 390,5 EUR 13 TRQX 1594130479045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 11:22:42 FR0000121485 390,4 EUR 14 CHIX 1594131057045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 11:24:22 FR0000121485 390,2 EUR 3 XPAR 1594132307045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 11:24:22 FR0000121485 390,2 EUR 29 XPAR 1594132308045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 11:24:22 FR0000121485 390,2 EUR 30 XPAR 1594132309045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 11:24:42 FR0000121485 390,1 EUR 13 BATE 1594132544045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 11:24:42 FR0000121485 390,1 EUR 14 TRQX 1594132545045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 11:24:42 FR0000121485 390 EUR 22 XPAR 1594132546045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 11:24:42 FR0000121485 390 EUR 11 XPAR 1594132547045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 11:24:42 FR0000121485 390 EUR 28 XPAR 1594132548045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 11:28:40 FR0000121485 390 EUR 12 CHIX 1594135780045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 11:28:40 FR0000121485 390 EUR 14 TRQX 1594135781045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 11:30:11 FR0000121485 390,3 EUR 63 XPAR 1594137027045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 11:33:15 FR0000121485 390,3 EUR 5 CHIX 1594139332045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 11:33:15 FR0000121485 390,3 EUR 14 BATE 1594139333045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 11:33:15 FR0000121485 390,3 EUR 8 CHIX 1594139334045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 11:33:15 FR0000121485 390,3 EUR 13 CHIX 1594139335045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 11:35:07 FR0000121485 390,2 EUR 12 TRQX 1594141076045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 11:35:09 FR0000121485 390,1 EUR 14 CHIX 1594141118045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 11:40:46 FR0000121485 391,7 EUR 24 XPAR 1594146148045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 11:40:46 FR0000121485 391,7 EUR 8 XPAR 1594146152045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 11:40:46 FR0000121485 391,7 EUR 26 XPAR 1594146153045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 11:43:02 FR0000121485 392,3 EUR 51 XPAR 1594147722045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 11:43:11 FR0000121485 392,6 EUR 21 XPAR 1594147894045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 11:43:11 FR0000121485 392,6 EUR 37 XPAR 1594147895045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 11:44:20 FR0000121485 391,7 EUR 14 CHIX 1594148605045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 11:45:08 FR0000121485 391,6 EUR 13 CHIX 1594148978045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 11:45:08 FR0000121485 391,6 EUR 13 BATE 1594148979045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 11:45:08 FR0000121485 391,6 EUR 13 TRQX 1594148980045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 11:46:57 FR0000121485 391,8 EUR 39 XPAR 1594150192045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 11:46:57 FR0000121485 391,8 EUR 17 XPAR 1594150193045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 11:50:19 FR0000121485 391,1 EUR 14 CHIX 1594152619045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 11:48:05 FR0000121485 391,7 EUR 14 CHIX 1594150876045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 11:48:27 FR0000121485 391,6 EUR 3 TRQX 1594151023045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 11:48:33 FR0000121485 391,6 EUR 12 CHIX 1594151102045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 11:48:33 FR0000121485 391,6 EUR 14 BATE 1594151103045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 11:48:33 FR0000121485 391,6 EUR 11 TRQX 1594151104045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 11:48:39 FR0000121485 391,4 EUR 14 TRQX 1594151185045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 11:54:29 FR0000121485 391 EUR 13 CHIX 1594155260045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 11:54:29 FR0000121485 391 EUR 12 TRQX 1594155261045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 11:54:44 FR0000121485 391,1 EUR 18 XPAR 1594155528045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 11:54:44 FR0000121485 391,1 EUR 20 XPAR 1594155529045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 11:54:44 FR0000121485 391,1 EUR 18 XPAR 1594155530045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 12:00:25 FR0000121485 391,6 EUR 5 CHIX 1594160161045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 12:00:38 FR0000121485 391,6 EUR 8 CHIX 1594160330045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 12:00:45 FR0000121485 391,5 EUR 6 CHIX 1594160440045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 12:00:45 FR0000121485 391,5 EUR 4 BATE 1594160441045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 12:00:45 FR0000121485 391,5 EUR 4 TRQX 1594160442045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 12:00:50 FR0000121485 391,5 EUR 8 CHIX 1594160515045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 12:00:50 FR0000121485 391,5 EUR 8 BATE 1594160516045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 12:00:50 FR0000121485 391,5 EUR 10 TRQX 1594160517045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 12:02:08 FR0000121485 391,4 EUR 55 XPAR 1594161666045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 12:03:30 FR0000121485 391,2 EUR 13 CHIX 1594162698045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 12:03:30 FR0000121485 391,2 EUR 13 BATE 1594162699045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 12:06:26 FR0000121485 391,1 EUR 14 TRQX 1594165059045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 12:06:36 FR0000121485 391 EUR 13 CHIX 1594165296045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 12:08:48 FR0000121485 390,4 EUR 51 XPAR 1594166927045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 12:12:22 FR0000121485 390,6 EUR 12 CHIX 1594169648045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 12:12:22 FR0000121485 390,6 EUR 14 BATE 1594169649045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 12:12:23 FR0000121485 390,5 EUR 12 TRQX 1594169658045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 12:12:31 FR0000121485 390,4 EUR 14 CHIX 1594169752045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 12:14:31 FR0000121485 390,5 EUR 53 XPAR 1594171198045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 12:17:25 FR0000121485 390,4 EUR 14 CHIX 1594173109045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 12:17:25 FR0000121485 390,4 EUR 14 TRQX 1594173110045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 12:22:58 FR0000121485 390,3 EUR 9 CHIX 1594176268045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 12:22:58 FR0000121485 390,3 EUR 9 BATE 1594176269045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 12:22:58 FR0000121485 390,3 EUR 5 BATE 1594176271045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 12:22:58 FR0000121485 390,3 EUR 3 CHIX 1594176272045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 12:22:58 FR0000121485 390,3 EUR 6 TRQX 1594176273045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 12:22:58 FR0000121485 390,3 EUR 6 TRQX 1594176275045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 12:22:58 FR0000121485 390,3 EUR 12 CHIX 1594176279045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 12:23:40 FR0000121485 390,2 EUR 58 XPAR 1594176859045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 12:26:05 FR0000121485 389,9 EUR 34 XPAR 1594180487045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 12:26:19 FR0000121485 389,9 EUR 14 XPAR 1594180619045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 12:26:29 FR0000121485 389,9 EUR 9 XPAR 1594180749045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 12:34:42 FR0000121485 390,7 EUR 60 XPAR 1594185534045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 12:36:07 FR0000121485 390,9 EUR 12 CHIX 1594186539045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 12:36:08 FR0000121485 390,8 EUR 4 TRQX 1594186561045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 12:36:08 FR0000121485 390,8 EUR 15 CHIX 1594186562045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 12:36:08 FR0000121485 390,8 EUR 14 BATE 1594186563045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 12:37:29 FR0000121485 390,8 EUR 14 CHIX 1594187569045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 12:37:29 FR0000121485 390,8 EUR 10 TRQX 1594187570045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 12:38:40 FR0000121485 390,7 EUR 1 BATE 1594188351045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 12:38:41 FR0000121485 390,7 EUR 1 BATE 1594188355045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 12:38:57 FR0000121485 390,7 EUR 12 CHIX 1594188528045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 12:38:57 FR0000121485 390,7 EUR 10 BATE 1594188530045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 12:38:57 FR0000121485 390,7 EUR 14 TRQX 1594188532045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 12:38:57 FR0000121485 390,7 EUR 14 TRQX 1594188534045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 12:41:51 FR0000121485 390,4 EUR 14 CHIX 1594190730045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 12:44:34 FR0000121485 390,5 EUR 13 CHIX 1594192495045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 12:47:49 FR0000121485 390,7 EUR 55 XPAR 1594194416045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 12:48:01 FR0000121485 390,6 EUR 12 CHIX 1594194512045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 12:48:01 FR0000121485 390,6 EUR 13 BATE 1594194513045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 12:48:01 FR0000121485 390,6 EUR 12 TRQX 1594194514045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 12:48:48 FR0000121485 389,9 EUR 42 XPAR 1594195134045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 12:48:48 FR0000121485 389,9 EUR 17 XPAR 1594195135045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 12:55:46 FR0000121485 391,4 EUR 62 XPAR 1594199886045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 12:59:57 FR0000121485 391,7 EUR 12 BATE 1594202865045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 12:59:57 FR0000121485 391,7 EUR 12 CHIX 1594202866045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 12:59:57 FR0000121485 391,7 EUR 13 CHIX 1594202867045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 12:59:57 FR0000121485 391,7 EUR 12 TRQX 1594202868045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 12:59:59 FR0000121485 391,6 EUR 12 BATE 1594202892045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 12:59:59 FR0000121485 391,6 EUR 14 CHIX 1594202894045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 13:00:00 FR0000121485 391,5 EUR 14 CHIX 1594202929045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 13:00:00 FR0000121485 391,5 EUR 13 TRQX 1594202930045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 13:00:04 FR0000121485 391,3 EUR 13 TRQX 1594202988045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 13:01:05 FR0000121485 390,9 EUR 3 CHIX 1594203656045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 13:01:05 FR0000121485 390,9 EUR 9 CHIX 1594203657045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 13:01:05 FR0000121485 390,9 EUR 55 XPAR 1594203660045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 13:04:18 FR0000121485 390,5 EUR 13 CHIX 1594208131045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 13:04:18 FR0000121485 390,5 EUR 13 TRQX 1594208132045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 13:08:15 FR0000121485 390,8 EUR 54 XPAR 1594210406045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 13:08:46 FR0000121485 390,5 EUR 14 CHIX 1594210732045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 13:11:27 FR0000121485 390,6 EUR 13 CHIX 1594212512045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 13:11:27 FR0000121485 390,6 EUR 13 TRQX 1594212513045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 13:11:30 FR0000121485 390,5 EUR 12 BATE 1594212558045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 13:12:10 FR0000121485 390,1 EUR 6 CHIX 1594213065045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 13:12:10 FR0000121485 390,1 EUR 8 CHIX 1594213066045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 13:12:31 FR0000121485 389,9 EUR 13 BATE 1594213319045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 13:17:10 FR0000121485 389,8 EUR 12 CHIX 1594216247045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 13:17:10 FR0000121485 389,8 EUR 58 XPAR 1594216248045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 13:17:10 FR0000121485 389,8 EUR 2 XPAR 1594216249045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 13:15:12 FR0000121485 389,9 EUR 14 TRQX 1594214912045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 13:19:07 FR0000121485 389,9 EUR 54 XPAR 1594217469045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 13:21:10 FR0000121485 389,8 EUR 12 CHIX 1594218892045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 13:21:10 FR0000121485 389,8 EUR 14 TRQX 1594218893045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 13:22:27 FR0000121485 389,6 EUR 12 CHIX 1594219621045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 13:24:27 FR0000121485 389,4 EUR 62 XPAR 1594220677045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 13:22:05 FR0000121485 389,7 EUR 13 BATE 1594219407045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 13:25:30 FR0000121485 389,3 EUR 12 TRQX 1594221260045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 13:25:30 FR0000121485 389,3 EUR 63 XPAR 1594221261045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 13:25:30 FR0000121485 389,3 EUR 13 CHIX 1594221263045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 13:27:43 FR0000121485 389 EUR 56 XPAR 1594222607045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 13:31:22 FR0000121485 389,3 EUR 62 XPAR 1594224901045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 13:32:21 FR0000121485 389,2 EUR 12 BATE 1594225517045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 13:32:21 FR0000121485 389,2 EUR 1 TRQX 1594225518045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 13:32:21 FR0000121485 389,2 EUR 12 TRQX 1594225519045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 13:32:21 FR0000121485 389,2 EUR 13 CHIX 1594225520045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 13:32:24 FR0000121485 389,1 EUR 12 CHIX 1594225578045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 13:35:00 FR0000121485 389,7 EUR 13 XPAR 1594227241045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 13:35:00 FR0000121485 389,7 EUR 47 XPAR 1594227242045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 13:35:00 FR0000121485 389,7 EUR 55 XPAR 1594227243045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 13:45:08 FR0000121485 390,7 EUR 14 TRQX 1594234192045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 13:45:10 FR0000121485 390,6 EUR 13 BATE 1594234218045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 13:45:10 FR0000121485 390,6 EUR 13 CHIX 1594234219045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 13:43:14 FR0000121485 390,6 EUR 54 XPAR 1594232637045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 13:48:13 FR0000121485 390,7 EUR 14 CHIX 1594237050045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 13:48:13 FR0000121485 390,6 EUR 13 BATE 1594237052045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 13:48:13 FR0000121485 390,6 EUR 12 TRQX 1594237053045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 13:48:13 FR0000121485 390,6 EUR 12 TRQX 1594237055045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 13:53:23 FR0000121485 390,9 EUR 7 CHIX 1594240713045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 13:53:23 FR0000121485 390,9 EUR 5 CHIX 1594240714045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 13:53:23 FR0000121485 390,9 EUR 12 CHIX 1594240716045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 13:51:49 FR0000121485 390,8 EUR 63 XPAR 1594239685045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 13:56:08 FR0000121485 390,9 EUR 12 CHIX 1594242690045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 13:57:57 FR0000121485 390,8 EUR 13 CHIX 1594244416045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 13:57:57 FR0000121485 390,8 EUR 14 BATE 1594244417045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 13:57:57 FR0000121485 390,8 EUR 2 TRQX 1594244418045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 13:57:57 FR0000121485 390,8 EUR 9 TRQX 1594244419045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 13:57:57 FR0000121485 390,8 EUR 1 TRQX 1594244420045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 13:57:57 FR0000121485 390,8 EUR 12 CHIX 1594244423045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 13:57:57 FR0000121485 390,8 EUR 14 TRQX 1594244424045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 13:58:10 FR0000121485 390,6 EUR 14 CHIX 1594244604045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 13:59:16 FR0000121485 390,5 EUR 61 XPAR 1594245233045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 14:03:18 FR0000121485 390,4 EUR 13 CHIX 1594247968045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 14:03:40 FR0000121485 390,3 EUR 14 BATE 1594248408045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 14:10:01 FR0000121485 390,7 EUR 52 XPAR 1594252914045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 14:15:47 FR0000121485 391,2 EUR 52 XPAR 1594257351045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 14:17:45 FR0000121485 391,1 EUR 14 TRQX 1594259111045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 14:17:45 FR0000121485 391,1 EUR 12 CHIX 1594259112045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 14:17:45 FR0000121485 391,1 EUR 14 BATE 1594259113045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 14:17:45 FR0000121485 391,1 EUR 14 CHIX 1594259114045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 14:17:55 FR0000121485 391 EUR 15 CHIX 1594259268045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 14:17:55 FR0000121485 391 EUR 13 TRQX 1594259269045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 14:21:23 FR0000121485 391,8 EUR 52 XPAR 1594264231045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 14:24:26 FR0000121485 391,9 EUR 12 CHIX 1594266791045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 14:26:21 FR0000121485 392 EUR 12 CHIX 1594268260045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 14:26:21 FR0000121485 392 EUR 12 BATE 1594268262045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 14:26:21 FR0000121485 392 EUR 24 XPAR 1594268263045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 14:26:21 FR0000121485 392 EUR 1 TRQX 1594268264045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 14:26:21 FR0000121485 392 EUR 11 TRQX 1594268265045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 14:26:21 FR0000121485 392 EUR 17 XPAR 1594268266045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 14:26:21 FR0000121485 392 EUR 16 XPAR 1594268267045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 14:26:32 FR0000121485 391,8 EUR 14 CHIX 1594268416045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 14:26:32 FR0000121485 391,8 EUR 12 TRQX 1594268417045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 14:29:12 FR0000121485 391,8 EUR 11 CHIX 1594270396045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 14:29:12 FR0000121485 391,8 EUR 2 CHIX 1594270397045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 14:29:12 FR0000121485 391,8 EUR 8 TRQX 1594270398045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 14:29:12 FR0000121485 391,8 EUR 4 TRQX 1594270399045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 14:29:57 FR0000121485 391,7 EUR 12 BATE 1594270974045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 14:29:57 FR0000121485 391,6 EUR 14 CHIX 1594270975045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 14:30:53 FR0000121485 391,3 EUR 2 TRQX 1594271825045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 14:30:53 FR0000121485 391,3 EUR 12 TRQX 1594271826045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 14:32:11 FR0000121485 391,3 EUR 7 XPAR 1594272778045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 14:32:11 FR0000121485 391,3 EUR 48 XPAR 1594272779045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 14:33:49 FR0000121485 391,3 EUR 12 CHIX 1594276641045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 14:37:41 FR0000121485 391,3 EUR 12 CHIX 1594279478045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 14:38:49 FR0000121485 391,6 EUR 60 XPAR 1594280238045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 14:42:55 FR0000121485 391,5 EUR 13 CHIX 1594283514045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 14:42:55 FR0000121485 391,5 EUR 14 BATE 1594283515045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 14:42:55 FR0000121485 391,5 EUR 1 CHIX 1594283516045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 14:42:55 FR0000121485 391,5 EUR 13 TRQX 1594283517045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 14:42:55 FR0000121485 391,5 EUR 1 TRQX 1594283518045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 14:43:32 FR0000121485 391,4 EUR 8 CHIX 1594284040045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 14:43:32 FR0000121485 391,4 EUR 5 CHIX 1594284041045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 14:43:32 FR0000121485 391,4 EUR 14 TRQX 1594284042045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 14:43:32 FR0000121485 391,4 EUR 14 CHIX 1594284044045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 14:44:50 FR0000121485 391,3 EUR 12 BATE 1594285176045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 14:45:03 FR0000121485 391,2 EUR 17 XPAR 1594285410045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 14:45:03 FR0000121485 391,2 EUR 12 XPAR 1594285411045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 14:45:03 FR0000121485 391,2 EUR 31 XPAR 1594285412045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 14:45:03 FR0000121485 391,2 EUR 2 XPAR 1594285413045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 14:47:54 FR0000121485 391 EUR 12 CHIX 1594287918045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 14:47:54 FR0000121485 391 EUR 11 TRQX 1594287919045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 14:47:54 FR0000121485 391 EUR 1 TRQX 1594287920045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 14:52:06 FR0000121485 390,9 EUR 12 CHIX 1594291205045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 14:52:06 FR0000121485 390,9 EUR 28 XPAR 1594291206045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 14:52:06 FR0000121485 390,9 EUR 17 XPAR 1594291207045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 14:52:06 FR0000121485 390,9 EUR 13 TRQX 1594291208045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 14:52:06 FR0000121485 390,9 EUR 14 XPAR 1594291209045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 14:55:14 FR0000121485 390,9 EUR 13 CHIX 1594293539045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 14:55:19 FR0000121485 390,8 EUR 3 CHIX 1594293655045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 14:55:19 FR0000121485 390,8 EUR 13 BATE 1594293656045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 14:55:19 FR0000121485 390,8 EUR 10 CHIX 1594293657045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 14:56:11 FR0000121485 390,4 EUR 13 TRQX 1594294254045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 14:58:41 FR0000121485 389,9 EUR 61 XPAR 1594295978045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 14:58:41 FR0000121485 389,9 EUR 5 CHIX 1594295979045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 14:58:41 FR0000121485 389,9 EUR 14 BATE 1594295980045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 14:58:41 FR0000121485 389,9 EUR 9 CHIX 1594295981045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 15:00:00 FR0000121485 389,8 EUR 52 XPAR 1594297317045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 15:01:39 FR0000121485 389,6 EUR 19 XPAR 1594299266045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 15:01:39 FR0000121485 389,6 EUR 34 XPAR 1594299267045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 15:07:19 FR0000121485 389,7 EUR 13 CHIX 1594303969045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 15:07:19 FR0000121485 389,7 EUR 9 TRQX 1594303970045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 15:07:19 FR0000121485 389,7 EUR 5 XPAR 1594303971045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 15:07:19 FR0000121485 389,7 EUR 32 XPAR 1594303972045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 15:07:19 FR0000121485 389,7 EUR 62 XPAR 1594303973045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 15:07:19 FR0000121485 389,7 EUR 3 TRQX 1594303974045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 15:07:25 FR0000121485 389,6 EUR 14 CHIX 1594304153045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 15:07:25 FR0000121485 389,6 EUR 12 BATE 1594304154045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 15:07:25 FR0000121485 389,6 EUR 14 TRQX 1594304155045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 15:07:25 FR0000121485 389,6 EUR 5 CHIX 1594304156045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 15:07:25 FR0000121485 389,6 EUR 7 CHIX 1594304157045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 15:07:34 FR0000121485 389,3 EUR 11 XPAR 1594304298045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 15:07:34 FR0000121485 389,3 EUR 45 XPAR 1594304299045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 15:09:35 FR0000121485 389,1 EUR 1 XPAR 1594308335045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 15:09:35 FR0000121485 389,1 EUR 55 XPAR 1594308336045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 15:06:41 FR0000121485 389,7 EUR 16 XPAR 1594303333045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 15:10:54 FR0000121485 389,1 EUR 12 CHIX 1594309373045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 15:10:54 FR0000121485 389,1 EUR 13 TRQX 1594309374045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 15:10:54 FR0000121485 389,1 EUR 12 CHIX 1594309375045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 15:11:39 FR0000121485 389 EUR 13 BATE 1594310036045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 15:15:17 FR0000121485 389,4 EUR 22 XPAR 1594312887045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 15:16:37 FR0000121485 390,1 EUR 52 XPAR 1594313995045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 15:16:45 FR0000121485 390 EUR 22 XPAR 1594314125045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 15:16:45 FR0000121485 390 EUR 38 XPAR 1594314126045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 15:21:01 FR0000121485 390,3 EUR 54 XPAR 1594318215045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 15:23:20 FR0000121485 390,5 EUR 14 CHIX 1594322740045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 15:24:22 FR0000121485 390,4 EUR 3 CHIX 1594323754045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 15:24:43 FR0000121485 390,4 EUR 13 BATE 1594324053045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 15:24:43 FR0000121485 390,4 EUR 12 CHIX 1594324054045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 15:24:43 FR0000121485 390,4 EUR 10 CHIX 1594324055045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 15:24:43 FR0000121485 390,4 EUR 14 TRQX 1594324056045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 15:24:43 FR0000121485 390,4 EUR 13 TRQX 1594324057045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 15:24:46 FR0000121485 390,3 EUR 13 CHIX 1594324076045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 15:24:55 FR0000121485 390,2 EUR 13 BATE 1594324217045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 15:24:55 FR0000121485 390,2 EUR 14 CHIX 1594324218045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 15:24:55 FR0000121485 390,2 EUR 13 TRQX 1594324219045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 15:26:41 FR0000121485 389,9 EUR 52 XPAR 1594325844045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 15:29:47 FR0000121485 390,3 EUR 12 CHIX 1594328680045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 15:30:00 FR0000121485 390,2 EUR 10 CHIX 1594329207045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 15:31:17 FR0000121485 390,6 EUR 24 XPAR 1594335921045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 15:31:17 FR0000121485 390,6 EUR 39 XPAR 1594335928045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 15:34:05 FR0000121485 391,4 EUR 51 XPAR 1594341666045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 15:34:05 FR0000121485 391,3 EUR 14 CHIX 1594341668045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 15:34:05 FR0000121485 391,3 EUR 13 TRQX 1594341669045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 15:34:15 FR0000121485 391,2 EUR 12 CHIX 1594341945045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 15:34:15 FR0000121485 391,2 EUR 14 CHIX 1594341953045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 15:34:15 FR0000121485 391,1 EUR 13 BATE 1594341966045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 15:34:15 FR0000121485 391,1 EUR 14 CHIX 1594341967045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 15:34:15 FR0000121485 391,1 EUR 12 TRQX 1594341969045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 15:34:15 FR0000121485 391,1 EUR 12 BATE 1594341971045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 15:34:15 FR0000121485 391,1 EUR 13 TRQX 1594341972045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 15:34:55 FR0000121485 390,9 EUR 13 TRQX 1594343031045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 15:35:55 FR0000121485 390,4 EUR 14 CHIX 1594344619045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 15:35:55 FR0000121485 390,3 EUR 13 BATE 1594344626045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 15:37:19 FR0000121485 391,4 EUR 59 XPAR 1594346446045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 15:40:37 FR0000121485 391,1 EUR 13 BATE 1594350760045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 15:40:08 FR0000121485 391,4 EUR 54 XPAR 1594349976045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 15:40:19 FR0000121485 391,2 EUR 13 TRQX 1594350291045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 15:40:19 FR0000121485 391,2 EUR 13 CHIX 1594350293045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 15:40:19 FR0000121485 391,2 EUR 12 TRQX 1594350294045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 15:40:37 FR0000121485 391,1 EUR 14 CHIX 1594350759045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 15:44:56 FR0000121485 392,6 EUR 60 XPAR 1594356839045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 15:45:05 FR0000121485 392,4 EUR 14 CHIX 1594357177045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 15:45:08 FR0000121485 392,3 EUR 13 CHIX 1594357331045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 15:45:08 FR0000121485 392,3 EUR 13 TRQX 1594357332045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 15:48:07 FR0000121485 392,2 EUR 26 XPAR 1594361959045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 15:48:07 FR0000121485 392,2 EUR 16 XPAR 1594361960045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 10/12/2018 15:48:11 FR0000121485 392,2 EUR 19 XPAR 1594362090045 Annulation La Sté Kering SA a publié ce contenu, le 18 décembre 2018, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le18 décembre 2018 12:44:00 UTC. Document originalhttp://www.kering.com/sites/default/files/document/reporting-actionspropres-10-14dec18.pdf Public permalinkhttp://www.publicnow.com/view/0468CB51CDEA3F36F474E37B70B45990B6A97E65 0 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur KERING 13:45 KERING : Déclaration des transactions sur actions propres du 10 au 14 décembre 2.. PU 17/12 BOURSE DE PARIS : Les valeurs à suivre à Paris et en Europe RE 17/12 BOURSE DE PARIS : La balle est dans le camp de la Fed 17/12 Les valeurs à suivre lundi 17 décembre 2018 à Paris - AO 17/12 EN DIRECT DES MARCHES : Senard chez Renault ? Habitat Allemagne en redresseme.. 17/12 KERING : A suivre aujourd'hui AO 17/12 CARLOS GHOSN : Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé) RE 14/12 CAC 40 : les grands perdants et les grands gagnants de 2018 AW 14/12 Gilets jaunes-Les grands magasins parisiens ouvrent samedi RE 14/12 Les valeurs à suivre lundi 17 décembre 2018 à la Bourse de Paris AO Recommandations des analystes sur KERING 12/12 KERING : en forte hausse, un analyste passe à l'achat CF 12/12 KERING : Deutsche Bank passe à l'achat CF 12/12 AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : Air France, Capgemini, Eiffage, Ferragamo, easyJet, S..