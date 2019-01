Kering : Déclaration des transactions sur actions propres du 24 au 28 décembre 2018 0 02/01/2019 | 10:44 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 24 décembre au 28 décembre 2018 Nom de l'émetteurCode identifiant de l'émetteur (code LEI) KERING KERING KERING KERING KERING KERING KERING KERING KERING KERING KERING KERING KERING KERING KERING KERING KERING KERING KERING KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 549300VGEJKB7SVUZR78 549300VGEJKB7SVUZR78 549300VGEJKB7SVUZR78 549300VGEJKB7SVUZR78 549300VGEJKB7SVUZR78 549300VGEJKB7SVUZR78 549300VGEJKB7SVUZR78 549300VGEJKB7SVUZR78 549300VGEJKB7SVUZR78 549300VGEJKB7SVUZR78 549300VGEJKB7SVUZR78 549300VGEJKB7SVUZR78 549300VGEJKB7SVUZR78 549300VGEJKB7SVUZR78 549300VGEJKB7SVUZR78 549300VGEJKB7SVUZR78 549300VGEJKB7SVUZR78 549300VGEJKB7SVUZR78 549300VGEJKB7SVUZR78 Jour de la transaction 24/12/2018 24/12/2018 24/12/2018 24/12/2018 25/12/2018 25/12/2018 25/12/2018 25/12/2018 26/12/2018 26/12/2018 26/12/2018 26/12/2018 27/12/2018 27/12/2018 27/12/2018 27/12/2018 28/12/2018 28/12/2018 28/12/2018 28/12/2018 TOTAL Code identifiant de l'instrument financier FR0000121485 FR0000121485 FR0000121485 FR0000121485 FR0000121485 FR0000121485 FR0000121485 FR0000121485 FR0000121485 FR0000121485 FR0000121485 FR0000121485 FR0000121485 FR0000121485 FR0000121485 FR0000121485 FR0000121485 FR0000121485 FR0000121485 FR0000121485 Prix pondéré moyen journalier d'acquisition Volume total journalier (en nombre de titres)Code identifiant marché XPAR BATE CHIX TRQX XPAR BATE CHIX TRQX XPAR BATE CHIX TRQXXPAR BATE CHIX TRQX XPAR BATE CHIX TRQX Nom de l'émetteur Code identifiant de l'émetteur (code LEI) Nom du PSI Code identifiant du PSI Jour/heure de la Transaction Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire Devise Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 09:09:43 FR0000121485 392,5 EUR 12 CHIX 1603585759045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 09:09:43 FR0000121485 392,5 EUR 51 XPAR 1603585760045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 09:10:21 FR0000121485 392,3 EUR 12 TRQX 1603586646045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 09:13:58 FR0000121485 393,3 EUR 14 BATE 1603589361045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 09:19:58 FR0000121485 392,2 EUR 1 XPAR 1603594343045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 09:20:35 FR0000121485 392,2 EUR 15 XPAR 1603594805045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 09:20:35 FR0000121485 392,2 EUR 39 XPAR 1603594806045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 09:22:13 FR0000121485 392 EUR 57 XPAR 1603596045045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 09:22:16 FR0000121485 391,8 EUR 12 CHIX 1603596078045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 09:25:55 FR0000121485 391,9 EUR 13 CHIX 1603599056045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 09:25:55 FR0000121485 391,9 EUR 12 CHIX 1603599057045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 09:25:55 FR0000121485 391,9 EUR 53 XPAR 1603599058045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 09:25:55 FR0000121485 391,9 EUR 15 CHIX 1603599059045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 09:25:55 FR0000121485 392 EUR 4 CHIX 1603599060045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 09:26:00 FR0000121485 391,7 EUR 14 BATE 1603599128045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 09:26:00 FR0000121485 391,7 EUR 12 TRQX 1603599129045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 09:26:35 FR0000121485 391,5 EUR 13 CHIX 1603599636045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 09:26:35 FR0000121485 391,6 EUR 52 XPAR 1603599637045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 09:33:21 FR0000121485 392,6 EUR 43 XPAR 1603605176045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 09:33:23 FR0000121485 392,4 EUR 14 CHIX 1603605204045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 09:33:58 FR0000121485 392,3 EUR 13 BATE 1603605599045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 09:33:58 FR0000121485 392,3 EUR 13 TRQX 1603605600045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 09:33:21 FR0000121485 392,6 EUR 10 XPAR 1603605175045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 09:36:01 FR0000121485 392,3 EUR 13 CHIX 1603607218045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 09:36:01 FR0000121485 392,2 EUR 13 CHIX 1603607219045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 09:39:20 FR0000121485 392,9 EUR 51 XPAR 1603609412045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 09:41:39 FR0000121485 393,3 EUR 6 XPAR 1603611199045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 09:41:39 FR0000121485 393,3 EUR 45 XPAR 1603611200045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 09:41:45 FR0000121485 393 EUR 1 CHIX 1603611286045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 09:41:45 FR0000121485 393 EUR 11 CHIX 1603611287045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 09:42:03 FR0000121485 392,9 EUR 14 BATE 1603611437045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 09:42:03 FR0000121485 392,9 EUR 13 TRQX 1603611438045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 09:42:03 FR0000121485 392,8 EUR 8 CHIX 1603611444045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 09:42:03 FR0000121485 392,8 EUR 5 CHIX 1603611445045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 09:44:24 FR0000121485 392,6 EUR 14 CHIX 1603613076045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 09:45:35 FR0000121485 392,5 EUR 12 BATE 1603613859045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 09:53:22 FR0000121485 392,4 EUR 2 BATE 1603619645045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 09:53:25 FR0000121485 392,4 EUR 12 BATE 1603619671045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 09:53:42 FR0000121485 392,2 EUR 53 XPAR 1603619876045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 09:56:27 FR0000121485 392 EUR 58 XPAR 1603621308045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 09:59:55 FR0000121485 392,5 EUR 54 XPAR 1603623419045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 10:01:52 FR0000121485 392,7 EUR 10 CHIX 1603624732045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 10:04:20 FR0000121485 392,6 EUR 12 CHIX 1603626333045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 10:04:20 FR0000121485 392,6 EUR 12 CHIX 1603626334045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 10:04:20 FR0000121485 392,5 EUR 13 BATE 1603626335045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 10:09:42 FR0000121485 392,6 EUR 2 CHIX 1603629253045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 10:09:43 FR0000121485 392,6 EUR 12 CHIX 1603629269045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 10:10:00 FR0000121485 392,4 EUR 14 CHIX 1603629472045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 10:14:02 FR0000121485 392,1 EUR 1 XPAR 1603631701045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 10:14:07 FR0000121485 392,1 EUR 22 XPAR 1603631733045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 10:14:07 FR0000121485 392,1 EUR 37 XPAR 1603631734045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 10:14:34 FR0000121485 392 EUR 13 CHIX 1603631977045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 10:14:34 FR0000121485 392 EUR 13 TRQX 1603631978045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 10:14:34 FR0000121485 392 EUR 12 BATE 1603631979045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 10:14:34 FR0000121485 392 EUR 13 TRQX 1603631980045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 10:14:49 FR0000121485 391,9 EUR 13 TRQX 1603632127045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 10:15:50 FR0000121485 391,7 EUR 29 XPAR 1603632824045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 10:15:50 FR0000121485 391,7 EUR 29 XPAR 1603632825045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 10:16:01 FR0000121485 391,6 EUR 14 CHIX 1603632978045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 10:16:03 FR0000121485 391,5 EUR 14 BATE 1603633016045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 10:16:38 FR0000121485 391,4 EUR 12 CHIX 1603633352045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 10:16:50 FR0000121485 391,3 EUR 12 CHIX 1603633492045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 10:26:47 FR0000121485 391,7 EUR 11 XPAR 1603639535045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 10:26:47 FR0000121485 391,7 EUR 56 XPAR 1603639536045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 10:26:47 FR0000121485 391,7 EUR 43 XPAR 1603639537045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 10:26:59 FR0000121485 391,6 EUR 14 CHIX 1603639663045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 10:26:59 FR0000121485 391,6 EUR 12 CHIX 1603639664045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 10:26:59 FR0000121485 391,6 EUR 51 XPAR 1603639665045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 10:27:32 FR0000121485 391,5 EUR 12 TRQX 1603640058045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 10:27:32 FR0000121485 391,4 EUR 14 CHIX 1603640061045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 10:27:32 FR0000121485 391,4 EUR 14 CHIX 1603640062045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 10:27:32 FR0000121485 391,4 EUR 31 XPAR 1603640063045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 10:27:32 FR0000121485 391,4 EUR 23 XPAR 1603640064045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 10:27:50 FR0000121485 391,2 EUR 14 CHIX 1603640300045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 10:33:15 FR0000121485 391,2 EUR 14 CHIX 1603643689045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 10:33:15 FR0000121485 391,2 EUR 13 TRQX 1603643690045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 10:33:15 FR0000121485 391,2 EUR 14 CHIX 1603643688045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 10:34:00 FR0000121485 391,7 EUR 9 XPAR 1603644062045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 10:34:00 FR0000121485 391,7 EUR 46 XPAR 1603644063045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 10:36:18 FR0000121485 391,6 EUR 22 XPAR 1603645668045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 10:36:18 FR0000121485 391,6 EUR 29 XPAR 1603645669045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 10:36:22 FR0000121485 391,5 EUR 12 CHIX 1603645720045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 10:36:22 FR0000121485 391,5 EUR 13 CHIX 1603645721045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 10:42:47 FR0000121485 392 EUR 13 CHIX 1603650101045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 10:42:47 FR0000121485 392 EUR 14 CHIX 1603650102045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 10:42:48 FR0000121485 392 EUR 9 XPAR 1603650103045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 10:42:48 FR0000121485 392 EUR 48 XPAR 1603650104045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 10:42:48 FR0000121485 392 EUR 53 XPAR 1603650105045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 10:42:48 FR0000121485 391,9 EUR 12 BATE 1603650106045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 10:42:48 FR0000121485 391,9 EUR 12 TRQX 1603650107045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 10:42:48 FR0000121485 391,9 EUR 12 CHIX 1603650108045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 10:42:48 FR0000121485 391,9 EUR 12 BATE 1603650111045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 10:46:56 FR0000121485 392 EUR 12 CHIX 1603652927045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 10:46:56 FR0000121485 391,9 EUR 14 CHIX 1603652928045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 10:46:56 FR0000121485 391,9 EUR 6 BATE 1603652929045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 10:46:56 FR0000121485 391,9 EUR 8 BATE 1603652930045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 10:46:56 FR0000121485 391,9 EUR 13 TRQX 1603652932045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 10:52:38 FR0000121485 392 EUR 52 XPAR 1603657260045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 10:53:50 FR0000121485 392 EUR 54 XPAR 1603657958045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 10:55:15 FR0000121485 392 EUR 59 XPAR 1603658758045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 11:04:01 FR0000121485 392,8 EUR 14 CHIX 1603664470045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 11:04:01 FR0000121485 392,8 EUR 8 CHIX 1603664471045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 11:04:01 FR0000121485 392,8 EUR 13 BATE 1603664472045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 11:04:01 FR0000121485 392,8 EUR 5 CHIX 1603664473045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 11:04:01 FR0000121485 392,8 EUR 55 XPAR 1603664474045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 11:04:01 FR0000121485 392,8 EUR 49 XPAR 1603664475045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 11:04:01 FR0000121485 392,8 EUR 1 XPAR 1603664476045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 11:04:01 FR0000121485 392,8 EUR 8 XPAR 1603664477045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 11:04:01 FR0000121485 392,7 EUR 14 CHIX 1603664479045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 11:12:08 FR0000121485 393,1 EUR 12 CHIX 1603706540045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 11:12:08 FR0000121485 393,1 EUR 13 CHIX 1603706541045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 11:12:08 FR0000121485 393,1 EUR 14 CHIX 1603706542045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 11:12:08 FR0000121485 393,1 EUR 59 XPAR 1603706543045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 11:12:08 FR0000121485 393,1 EUR 14 TRQX 1603706544045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 11:12:08 FR0000121485 393,1 EUR 15 TRQX 1603706545045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 11:13:46 FR0000121485 393,2 EUR 13 TRQX 1603707523045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 11:13:46 FR0000121485 393,2 EUR 57 XPAR 1603707524045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 11:13:47 FR0000121485 393,1 EUR 1 CHIX 1603707540045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 11:13:47 FR0000121485 393,1 EUR 11 CHIX 1603707541045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 11:13:47 FR0000121485 393,1 EUR 13 CHIX 1603707542045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 11:13:47 FR0000121485 393 EUR 1 TRQX 1603707543045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 11:14:15 FR0000121485 393 EUR 14 CHIX 1603707826045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 11:14:15 FR0000121485 393 EUR 13 CHIX 1603707828045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 11:14:15 FR0000121485 393 EUR 12 BATE 1603707830045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 11:14:15 FR0000121485 393 EUR 6 TRQX 1603707841045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 11:14:15 FR0000121485 393 EUR 6 TRQX 1603707853045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 11:14:23 FR0000121485 392,9 EUR 14 CHIX 1603707932045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 11:14:23 FR0000121485 392,9 EUR 14 TRQX 1603707933045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 11:15:45 FR0000121485 392,2 EUR 13 CHIX 1603708605045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 11:16:28 FR0000121485 392 EUR 13 TRQX 1603708958045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 11:17:59 FR0000121485 391,9 EUR 42 XPAR 1603709710045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 11:17:59 FR0000121485 391,9 EUR 14 XPAR 1603709711045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 11:19:35 FR0000121485 391,7 EUR 12 CHIX 1603710861045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 11:21:22 FR0000121485 391,6 EUR 10 CHIX 1603712059045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 11:21:22 FR0000121485 391,6 EUR 12 BATE 1603712060045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 11:21:22 FR0000121485 391,6 EUR 2 CHIX 1603712061045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 11:21:22 FR0000121485 391,6 EUR 13 TRQX 1603712062045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 11:24:13 FR0000121485 391,6 EUR 26 XPAR 1603713488045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 11:24:13 FR0000121485 391,6 EUR 22 XPAR 1603713489045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 11:24:13 FR0000121485 391,6 EUR 28 XPAR 1603713490045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 11:24:13 FR0000121485 391,6 EUR 31 XPAR 1603713491045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 11:27:12 FR0000121485 391,7 EUR 12 CHIX 1603715188045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 11:27:12 FR0000121485 391,7 EUR 12 CHIX 1603715189045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 11:29:06 FR0000121485 391,4 EUR 12 CHIX 1603716098045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 11:29:06 FR0000121485 391,4 EUR 14 CHIX 1603716099045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 11:30:15 FR0000121485 391,3 EUR 14 TRQX 1603716916045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 11:30:19 FR0000121485 391,2 EUR 14 BATE 1603716996045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 11:31:49 FR0000121485 391 EUR 57 XPAR 1603717911045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 11:31:50 FR0000121485 390,8 EUR 8 TRQX 1603717922045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 11:32:01 FR0000121485 390,8 EUR 6 TRQX 1603718055045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 11:33:13 FR0000121485 390,7 EUR 12 CHIX 1603718720045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 11:36:17 FR0000121485 390,7 EUR 47 XPAR 1603720461045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 11:36:17 FR0000121485 390,7 EUR 11 XPAR 1603720463045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 11:38:08 FR0000121485 390,5 EUR 14 CHIX 1603721386045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 11:38:08 FR0000121485 390,5 EUR 12 CHIX 1603721387045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 11:38:08 FR0000121485 390,5 EUR 2 CHIX 1603721388045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 11:38:08 FR0000121485 390,5 EUR 12 TRQX 1603721389045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 11:40:55 FR0000121485 389,9 EUR 14 CHIX 1603723257045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 11:41:44 FR0000121485 389,5 EUR 11 TRQX 1603723682045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 11:41:44 FR0000121485 389,5 EUR 1 TRQX 1603723683045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 11:38:48 FR0000121485 390,4 EUR 12 XPAR 1603722256045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 11:38:48 FR0000121485 390,4 EUR 11 XPAR 1603722257045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 11:38:48 FR0000121485 390,4 EUR 5 XPAR 1603722258045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 11:38:48 FR0000121485 390,4 EUR 5 TRQX 1603722259045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 11:38:48 FR0000121485 390,4 EUR 7 TRQX 1603722260045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 11:38:48 FR0000121485 390,4 EUR 31 XPAR 1603722261045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 11:39:18 FR0000121485 390,1 EUR 13 TRQX 1603722523045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 11:44:57 FR0000121485 389,8 EUR 13 CHIX 1603725319045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 11:44:57 FR0000121485 389,8 EUR 14 BATE 1603725320045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 11:44:57 FR0000121485 389,7 EUR 12 TRQX 1603725376045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 11:45:34 FR0000121485 389,4 EUR 50 XPAR 1603725925045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 11:45:34 FR0000121485 389,4 EUR 9 XPAR 1603725926045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 11:47:02 FR0000121485 389,8 EUR 50 XPAR 1603727065045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 11:47:51 FR0000121485 389,7 EUR 14 TRQX 1603727690045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 11:50:36 FR0000121485 389,8 EUR 12 CHIX 1603729325045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 11:50:36 FR0000121485 389,8 EUR 14 CHIX 1603729326045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 11:53:36 FR0000121485 390,1 EUR 6 XPAR 1603730910045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 11:53:36 FR0000121485 390,1 EUR 41 XPAR 1603730911045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 11:53:36 FR0000121485 390,1 EUR 13 XPAR 1603730912045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 11:53:36 FR0000121485 390,1 EUR 14 TRQX 1603730913045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 11:53:36 FR0000121485 390 EUR 12 CHIX 1603730914045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 11:53:36 FR0000121485 390 EUR 14 BATE 1603730915045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 11:53:36 FR0000121485 390 EUR 14 CHIX 1603730916045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 11:53:36 FR0000121485 390 EUR 13 TRQX 1603730917045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 11:56:53 FR0000121485 390,2 EUR 13 CHIX 1603733161045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 11:56:53 FR0000121485 390,2 EUR 12 CHIX 1603733162045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 11:56:53 FR0000121485 390,2 EUR 14 TRQX 1603733163045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 11:56:53 FR0000121485 390,2 EUR 56 XPAR 1603733164045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 11:57:31 FR0000121485 390 EUR 13 TRQX 1603733472045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 11:57:31 FR0000121485 390 EUR 14 TRQX 1603733473045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 11:57:31 FR0000121485 390 EUR 1 TRQX 1603733474045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 11:57:31 FR0000121485 390 EUR 13 TRQX 1603733475045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 12:02:43 FR0000121485 389 EUR 13 CHIX 1603736305045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 12:03:03 FR0000121485 388,9 EUR 5 TRQX 1603736596045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 12:03:03 FR0000121485 388,9 EUR 8 TRQX 1603736597045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 12:03:29 FR0000121485 388,4 EUR 13 TRQX 1603736849045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 12:03:36 FR0000121485 388,1 EUR 12 BATE 1603736934045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 12:03:47 FR0000121485 388 EUR 14 TRQX 1603736979045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 11:58:57 FR0000121485 389,9 EUR 12 CHIX 1603734225045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 11:58:57 FR0000121485 389,9 EUR 14 TRQX 1603734226045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 11:58:58 FR0000121485 389,8 EUR 14 TRQX 1603734239045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 11:59:24 FR0000121485 389,6 EUR 13 TRQX 1603734444045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 12:02:10 FR0000121485 389,5 EUR 12 CHIX 1603735883045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 12:02:10 FR0000121485 389,5 EUR 13 TRQX 1603735884045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 12:02:10 FR0000121485 389,5 EUR 51 XPAR 1603735885045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 12:12:06 FR0000121485 388,9 EUR 5 CHIX 1603741231045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 12:12:06 FR0000121485 388,9 EUR 12 CHIX 1603741232045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 12:12:06 FR0000121485 388,9 EUR 8 CHIX 1603741234045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 12:12:06 FR0000121485 388,9 EUR 5 XPAR 1603741235045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 12:12:06 FR0000121485 388,9 EUR 61 XPAR 1603741236045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 12:12:06 FR0000121485 388,9 EUR 14 TRQX 1603741237045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 12:12:06 FR0000121485 388,9 EUR 52 XPAR 1603741238045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 12:12:06 FR0000121485 388,8 EUR 13 CHIX 1603741251045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 12:12:06 FR0000121485 388,8 EUR 13 CHIX 1603741252045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 12:14:46 FR0000121485 388,3 EUR 12 BATE 1603742559045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 12:14:46 FR0000121485 388,4 EUR 12 CHIX 1603742560045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 12:14:46 FR0000121485 388,4 EUR 12 CHIX 1603742561045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 12:14:46 FR0000121485 388,4 EUR 13 TRQX 1603742562045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 12:23:53 FR0000121485 388,9 EUR 58 XPAR 1603747311045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 12:23:53 FR0000121485 388,9 EUR 44 XPAR 1603747312045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 12:23:53 FR0000121485 388,9 EUR 10 XPAR 1603747313045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 12:25:06 FR0000121485 388,8 EUR 13 CHIX 1603748038045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 12:25:06 FR0000121485 388,8 EUR 12 CHIX 1603748039045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 12:25:06 FR0000121485 388,8 EUR 12 BATE 1603748041045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 12:25:06 FR0000121485 388,8 EUR 9 TRQX 1603748043045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 12:25:06 FR0000121485 388,8 EUR 5 TRQX 1603748044045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 12:27:10 FR0000121485 388,9 EUR 4 CHIX 1603748849045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 12:27:10 FR0000121485 388,9 EUR 14 CHIX 1603748851045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 12:27:10 FR0000121485 388,9 EUR 9 CHIX 1603748852045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 12:27:10 FR0000121485 388,7 EUR 13 TRQX 1603748857045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 12:27:10 FR0000121485 388,6 EUR 12 CHIX 1603748859045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 12:29:00 FR0000121485 388,4 EUR 25 XPAR 1603749678045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 12:31:47 FR0000121485 388,6 EUR 11 CHIX 1603751014045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 12:31:47 FR0000121485 388,6 EUR 1 CHIX 1603751015045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 12:31:47 FR0000121485 388,6 EUR 14 CHIX 1603751016045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 12:31:47 FR0000121485 388,6 EUR 13 BATE 1603751017045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 12:32:47 FR0000121485 388,6 EUR 55 XPAR 1603751483045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 12:32:47 FR0000121485 388,5 EUR 14 CHIX 1603751486045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 12:32:47 FR0000121485 388,5 EUR 13 CHIX 1603751487045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 12:34:29 FR0000121485 388,5 EUR 48 XPAR 1603752228045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 12:34:29 FR0000121485 388,5 EUR 9 XPAR 1603752229045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 12:35:53 FR0000121485 388,4 EUR 13 TRQX 1603752830045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 12:35:53 FR0000121485 388,4 EUR 1 TRQX 1603752831045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 12:38:55 FR0000121485 388,5 EUR 12 CHIX 1603754061045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 12:42:27 FR0000121485 388,7 EUR 58 XPAR 1603755681045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 12:43:09 FR0000121485 388,6 EUR 4 CHIX 1603755965045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 12:43:09 FR0000121485 388,6 EUR 13 CHIX 1603755966045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 12:43:09 FR0000121485 388,6 EUR 8 CHIX 1603755967045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 12:43:09 FR0000121485 388,6 EUR 12 TRQX 1603755968045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 12:43:09 FR0000121485 388,5 EUR 13 BATE 1603755969045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 12:53:04 FR0000121485 388,8 EUR 14 CHIX 1603760214045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 12:53:04 FR0000121485 388,8 EUR 13 CHIX 1603760215045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 12:53:04 FR0000121485 388,8 EUR 14 BATE 1603760216045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 12:53:04 FR0000121485 388,8 EUR 14 CHIX 1603760217045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 12:53:04 FR0000121485 388,8 EUR 4 XPAR 1603760218045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 12:53:04 FR0000121485 388,8 EUR 12 CHIX 1603760219045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 12:53:04 FR0000121485 388,8 EUR 44 XPAR 1603760220045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 12:53:04 FR0000121485 388,8 EUR 14 TRQX 1603760221045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 12:53:18 FR0000121485 388,7 EUR 14 CHIX 1603760305045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 12:53:18 FR0000121485 388,7 EUR 14 CHIX 1603760306045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 12:53:18 FR0000121485 388,7 EUR 13 TRQX 1603760307045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 12:53:18 FR0000121485 388,6 EUR 14 CHIX 1603760308045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 12:53:18 FR0000121485 388,6 EUR 13 CHIX 1603760309045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 12:51:16 FR0000121485 388,8 EUR 60 XPAR 1603759554045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 12:51:16 FR0000121485 388,8 EUR 11 XPAR 1603759555045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 12:55:14 FR0000121485 388,3 EUR 12 CHIX 1603761028045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 12:55:14 FR0000121485 388,3 EUR 13 CHIX 1603761029045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 12:55:14 FR0000121485 388,3 EUR 12 BATE 1603761030045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 12:59:20 FR0000121485 388,1 EUR 2 XPAR 1603762448045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 12:59:20 FR0000121485 388,1 EUR 53 XPAR 1603762449045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 12:59:20 FR0000121485 388,1 EUR 52 XPAR 1603762450045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 12:59:20 FR0000121485 387,9 EUR 12 CHIX 1603762451045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 12:59:20 FR0000121485 387,9 EUR 12 CHIX 1603762452045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 13:00:47 FR0000121485 387,8 EUR 12 CHIX 1603763105045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 13:00:47 FR0000121485 387,8 EUR 5 CHIX 1603763106045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 13:00:47 FR0000121485 387,8 EUR 9 CHIX 1603763107045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 13:00:47 FR0000121485 387,8 EUR 14 TRQX 1603763108045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 13:01:43 FR0000121485 387,7 EUR 14 BATE 1603763401045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 13:01:43 FR0000121485 387,7 EUR 14 CHIX 1603763402045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 13:02:04 FR0000121485 387,4 EUR 14 TRQX 1603763503045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 13:03:22 FR0000121485 386,8 EUR 14 CHIX 1603764118045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 13:03:22 FR0000121485 386,8 EUR 4 CHIX 1603764119045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 13:03:30 FR0000121485 386,8 EUR 10 CHIX 1603764206045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 13:05:16 FR0000121485 386,7 EUR 50 XPAR 1603764836045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 13:05:40 FR0000121485 386,6 EUR 14 CHIX 1603765090045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 13:05:59 FR0000121485 386,4 EUR 13 CHIX 1603765367045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 13:06:27 FR0000121485 386,2 EUR 12 BATE 1603765600045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 13:07:32 FR0000121485 386 EUR 12 CHIX 1603766097045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 13:07:32 FR0000121485 386 EUR 13 TRQX 1603766098045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 13:09:37 FR0000121485 386 EUR 57 XPAR 1603766893045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 13:09:37 FR0000121485 385,9 EUR 12 CHIX 1603766894045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 13:12:40 FR0000121485 386 EUR 13 BATE 1603768259045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 13:12:40 FR0000121485 386 EUR 10 CHIX 1603768260045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 13:12:40 FR0000121485 386 EUR 4 CHIX 1603768261045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 13:13:40 FR0000121485 385,6 EUR 12 CHIX 1603768893045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 13:12:29 FR0000121485 386,2 EUR 60 XPAR 1603768098045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 13:12:29 FR0000121485 386,1 EUR 14 CHIX 1603768099045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 13:12:29 FR0000121485 386,1 EUR 13 CHIX 1603768101045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 13:17:43 FR0000121485 386 EUR 39 XPAR 1603771196045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 13:17:43 FR0000121485 386 EUR 22 XPAR 1603771197045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 13:18:08 FR0000121485 385,9 EUR 16 XPAR 1603771558045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 13:18:08 FR0000121485 385,9 EUR 34 XPAR 1603771559045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 13:18:08 FR0000121485 385,8 EUR 3 CHIX 1603771560045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 13:18:08 FR0000121485 385,8 EUR 3 CHIX 1603771561045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 13:18:08 FR0000121485 385,8 EUR 5 CHIX 1603771568045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 13:18:08 FR0000121485 385,8 EUR 2 CHIX 1603771570045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 13:18:08 FR0000121485 385,8 EUR 9 CHIX 1603771571045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 13:18:14 FR0000121485 385,8 EUR 14 CHIX 1603771603045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 13:18:14 FR0000121485 385,8 EUR 5 CHIX 1603771604045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 13:18:57 FR0000121485 385,7 EUR 12 TRQX 1603771996045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 13:18:57 FR0000121485 385,7 EUR 11 BATE 1603771997045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 13:18:57 FR0000121485 385,7 EUR 3 BATE 1603771998045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 13:21:42 FR0000121485 385,7 EUR 13 CHIX 1603773397045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 13:21:42 FR0000121485 385,7 EUR 12 CHIX 1603773398045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 13:21:42 FR0000121485 385,7 EUR 13 TRQX 1603773399045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 13:23:27 FR0000121485 385,5 EUR 14 CHIX 1603774504045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 13:23:27 FR0000121485 385,5 EUR 14 CHIX 1603774505045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 13:23:27 FR0000121485 385,5 EUR 14 BATE 1603774506045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 13:25:08 FR0000121485 385,7 EUR 55 XPAR 1603775495045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 13:26:13 FR0000121485 385,6 EUR 13 CHIX 1603776001045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 13:26:13 FR0000121485 385,6 EUR 12 CHIX 1603776002045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 13:26:13 FR0000121485 385,7 EUR 21 XPAR 1603776003045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 13:26:13 FR0000121485 385,7 EUR 24 XPAR 1603776004045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 13:26:13 FR0000121485 385,7 EUR 14 XPAR 1603776005045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 13:30:37 FR0000121485 386,5 EUR 12 CHIX 1603778714045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 13:30:37 FR0000121485 386,5 EUR 60 XPAR 1603778715045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 13:30:37 FR0000121485 386,4 EUR 13 CHIX 1603778716045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 13:30:37 FR0000121485 386,4 EUR 14 CHIX 1603778717045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 13:31:29 FR0000121485 386,5 EUR 4 CHIX 1603779066045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 13:31:31 FR0000121485 386,5 EUR 14 CHIX 1603779071045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 13:31:31 FR0000121485 386,5 EUR 2 CHIX 1603779073045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 13:31:32 FR0000121485 386,5 EUR 2 CHIX 1603779074045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 13:31:32 FR0000121485 386,5 EUR 2 CHIX 1603779075045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 13:31:32 FR0000121485 386,5 EUR 2 CHIX 1603779083045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 13:31:32 FR0000121485 386,5 EUR 2 CHIX 1603779084045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 13:32:13 FR0000121485 386,7 EUR 14 CHIX 1603779299045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 13:32:13 FR0000121485 386,7 EUR 12 CHIX 1603779300045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 13:32:13 FR0000121485 386,7 EUR 15 CHIX 1603779301045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 13:32:13 FR0000121485 386,7 EUR 16 CHIX 1603779302045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 13:32:19 FR0000121485 386,7 EUR 3 CHIX 1603779344045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 13:32:19 FR0000121485 386,7 EUR 12 CHIX 1603779351045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 13:32:19 FR0000121485 386,7 EUR 10 CHIX 1603779352045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 13:33:06 FR0000121485 387 EUR 8 CHIX 1603779644045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 13:33:32 FR0000121485 387 EUR 31 CHIX 1603779774045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 13:33:32 FR0000121485 387 EUR 14 BATE 1603779775045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 13:33:32 FR0000121485 387 EUR 14 BATE 1603779776045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 13:33:32 FR0000121485 387 EUR 15 CHIX 1603779777045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 13:33:32 FR0000121485 387 EUR 41 CHIX 1603779778045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 13:33:32 FR0000121485 387 EUR 14 CHIX 1603779779045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 13:33:32 FR0000121485 387 EUR 13 CHIX 1603779780045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 13:33:32 FR0000121485 387 EUR 16 BATE 1603779782045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 13:33:42 FR0000121485 387,1 EUR 12 CHIX 1603779849045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 13:33:48 FR0000121485 387,1 EUR 12 CHIX 1603779871045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 13:33:48 FR0000121485 387 EUR 14 CHIX 1603779872045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 13:33:48 FR0000121485 387 EUR 18 CHIX 1603779873045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 13:33:48 FR0000121485 387 EUR 10 CHIX 1603779874045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 13:33:48 FR0000121485 387 EUR 4 CHIX 1603779875045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 13:33:48 FR0000121485 387,1 EUR 15 CHIX 1603779876045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 13:33:48 FR0000121485 387,1 EUR 2 CHIX 1603779877045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 13:34:45 FR0000121485 387 EUR 22 BATE 1603780317045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 13:34:45 FR0000121485 387 EUR 19 BATE 1603780318045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 13:34:45 FR0000121485 387 EUR 15 CHIX 1603780320045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 13:34:45 FR0000121485 387 EUR 15 CHIX 1603780321045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 13:34:47 FR0000121485 387 EUR 44 CHIX 1603780334045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 13:34:47 FR0000121485 387 EUR 26 CHIX 1603780335045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 13:34:47 FR0000121485 386,9 EUR 59 XPAR 1603780336045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 13:34:47 FR0000121485 387 EUR 13 BATE 1603780337045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 13:36:30 FR0000121485 387 EUR 13 TRQX 1603782151045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 13:36:30 FR0000121485 386,9 EUR 12 CHIX 1603782154045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 13:36:30 FR0000121485 386,9 EUR 10 BATE 1603782155045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 13:36:30 FR0000121485 386,9 EUR 13 CHIX 1603782156045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 13:36:30 FR0000121485 387 EUR 14 TRQX 1603782157045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 13:37:15 FR0000121485 386,9 EUR 60 XPAR 1603782431045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 13:37:27 FR0000121485 386,8 EUR 6 CHIX 1603782476045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 13:37:27 FR0000121485 386,8 EUR 11 CHIX 1603782477045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 13:39:09 FR0000121485 386,2 EUR 14 TRQX 1603783084045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 13:41:23 FR0000121485 386,3 EUR 52 XPAR 1603784046045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 13:45:25 FR0000121485 387,7 EUR 18 XPAR 1603785567045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 13:45:56 FR0000121485 387,6 EUR 52 XPAR 1603785758045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 13:45:56 FR0000121485 387,6 EUR 6 XPAR 1603785759045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 13:45:56 FR0000121485 387,6 EUR 48 XPAR 1603785760045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 13:48:00 FR0000121485 387,2 EUR 12 TRQX 1603786530045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 13:49:59 FR0000121485 387,3 EUR 33 XPAR 1603787316045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 13:51:05 FR0000121485 387,9 EUR 30 XPAR 1603787766045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 13:51:05 FR0000121485 387,9 EUR 36 XPAR 1603787767045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 13:51:05 FR0000121485 387,9 EUR 11 TRQX 1603787768045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2018 13:49:18 FR0000121485 386,9 EUR 59 XPAR 1603787091045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 27/12/2018 10:44:20 FR0000121485 387 EUR 17 XPAR 1604400691045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 27/12/2018 10:44:20 FR0000121485 387 EUR 20 XPAR 1604400692045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 27/12/2018 10:44:20 FR0000121485 387 EUR 20 XPAR 1604400693045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 27/12/2018 10:44:20 FR0000121485 387 EUR 20 XPAR 1604400694045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 27/12/2018 10:44:20 FR0000121485 387 EUR 19 XPAR 1604400695045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 27/12/2018 10:44:20 FR0000121485 387 EUR 35 XPAR 1604400696045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 27/12/2018 10:44:20 FR0000121485 387 EUR 15 XPAR 1604400697045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 27/12/2018 10:44:20 FR0000121485 387 EUR 50 XPAR 1604400698045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 27/12/2018 10:44:20 FR0000121485 387 EUR 9 XPAR 1604400699045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 27/12/2018 10:44:20 FR0000121485 387 EUR 50 XPAR 1604400704045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 27/12/2018 10:44:20 FR0000121485 387 EUR 7 XPAR 1604400705045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 27/12/2018 10:44:20 FR0000121485 387 EUR 43 XPAR 1604400706045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 27/12/2018 10:44:25 FR0000121485 387 EUR 50 XPAR 1604400772045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 27/12/2018 10:44:25 FR0000121485 387 EUR 50 XPAR 1604400773045 Annulation La Sté Kering SA a publié ce contenu, le 02 janvier 2019, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le02 janvier 2019 09:43:06 UTC. Document originalhttp://www.kering.com/sites/default/files/document/reporting-actionspropres-24-28dec18.pdf Public permalinkhttp://www.publicnow.com/view/C453BCE1B46CC18ADC78792B36E5418C774F5306 0 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur KERING 10:44 KERING : Déclaration des transactions sur actions propres du 24 au 28 décembre 2.. PU 2018 Le palmarès 2018 des grands indices européens RE 2018 Les Bourses terminent sur une bonne note une mauvaise année 2018 RE 2018 Point marchés-L'Europe boursière en hausse pour clôturer une année 2018 chahu.. RE 2018 Les convictions 2019 de Zonebourse 2018 Les paris de la rédaction Reuters pour les entreprises en 2019 RE 2018 KERING : Déclaration des transactions sur actions propres du 10 au 14 décembre 2.. PU 2018 BOURSE DE PARIS : Les valeurs à suivre à Paris et en Europe RE 2018 BOURSE DE PARIS : La balle est dans le camp de la Fed 2018 Les valeurs à suivre lundi 17 décembre 2018 à Paris - AO Recommandations des analystes sur KERING 2018 KERING : en forte hausse, un analyste passe à l'achat CF 2018 KERING : Deutsche Bank passe à l'achat CF 2018 AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : Air France, Capgemini, Eiffage, Ferragamo, easyJet, S..