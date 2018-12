Kering : Déclaration des transactions sur actions propres du 3 au 7 décembre 2018 0 10/12/2018 | 15:10 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 3 décembre au 7 décembre 2018 Nom de l'émetteurCode identifiant de l'émetteur (code LEI) KERING KERING KERING KERING KERING KERING KERING KERING KERING KERING KERING KERING KERING KERING KERING KERING KERING KERING KERING KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 549300VGEJKB7SVUZR78 549300VGEJKB7SVUZR78 549300VGEJKB7SVUZR78 549300VGEJKB7SVUZR78 549300VGEJKB7SVUZR78 549300VGEJKB7SVUZR78 549300VGEJKB7SVUZR78 549300VGEJKB7SVUZR78 549300VGEJKB7SVUZR78 549300VGEJKB7SVUZR78 549300VGEJKB7SVUZR78 549300VGEJKB7SVUZR78 549300VGEJKB7SVUZR78 549300VGEJKB7SVUZR78 549300VGEJKB7SVUZR78 549300VGEJKB7SVUZR78 549300VGEJKB7SVUZR78 549300VGEJKB7SVUZR78 549300VGEJKB7SVUZR78 Jour de la transaction 06/12/2018 06/12/2018 06/12/2018 06/12/2018 05/12/2018 05/12/2018 05/12/2018 05/12/2018 04/12/2018 04/12/2018 04/12/2018 03/12/2018 03/12/2018 04/12/2018 03/12/2018 07/12/2018 07/12/2018 03/12/2018 07/12/2018 07/12/2018 TOTAL Code identifiant de l'instrument financier FR0000121485 FR0000121485 FR0000121485 FR0000121485 FR0000121485 FR0000121485 FR0000121485 FR0000121485 FR0000121485 FR0000121485 FR0000121485 FR0000121485 FR0000121485 FR0000121485 FR0000121485 FR0000121485 FR0000121485 FR0000121485 FR0000121485 FR0000121485 Code identifiant marché TRQX XPAR BATE CHIX TRQX XPAR BATE CHIX TRQXXPAR BATE CHIX TRQX XPAR BATE CHIX TRQX XPARBATE CHIX 170 038,7000 7 159 457,5000 669 295,0000 2 313 007,8000 1 194 247,3000 2 001 541,8000 500 249,5000 900 559,7000 600 532,3000 16 500 122,00 Nom de l'émetteur Code identifiant de l'émetteur (code LEI) Nom du PSI Code identifiant du PSI Jour/heure de la Transaction Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire Devise Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 16:58:14 FR0000121485 403,9 EUR 9 CHIX 1591729143045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 16:58:14 FR0000121485 403,9 EUR 4 CHIX 1591729144045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 16:58:14 FR0000121485 403,9 EUR 24 XPAR 1591729145045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 16:58:14 FR0000121485 403,9 EUR 3 TRQX 1591729146045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 16:58:14 FR0000121485 403,9 EUR 21 XPAR 1591729147045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 16:58:14 FR0000121485 403,9 EUR 9 XPAR 1591729148045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 16:58:14 FR0000121485 403,9 EUR 9 TRQX 1591729149045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:02:46 FR0000121485 404 EUR 14 CHIX 1591733307045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:02:46 FR0000121485 404 EUR 14 BATE 1591733308045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:02:46 FR0000121485 404 EUR 2 CHIX 1591733309045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:02:46 FR0000121485 404 EUR 12 CHIX 1591733310045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:02:46 FR0000121485 404 EUR 11 TRQX 1591733311045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:02:46 FR0000121485 404 EUR 1 TRQX 1591733312045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:02:46 FR0000121485 404 EUR 37 XPAR 1591733313045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:02:46 FR0000121485 404 EUR 25 XPAR 1591733314045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:02:46 FR0000121485 404 EUR 12 CHIX 1591733324045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:02:46 FR0000121485 404 EUR 2 CHIX 1591733325045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:02:53 FR0000121485 403,9 EUR 48 XPAR 1591733570045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:02:53 FR0000121485 403,9 EUR 14 CHIX 1591733571045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:02:53 FR0000121485 403,9 EUR 13 TRQX 1591733572045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:02:53 FR0000121485 403,9 EUR 13 CHIX 1591733573045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:02:53 FR0000121485 403,9 EUR 13 TRQX 1591733574045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:03:50 FR0000121485 403,9 EUR 51 XPAR 1591734315045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:04:36 FR0000121485 403,8 EUR 9 TRQX 1591734954045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:04:36 FR0000121485 403,8 EUR 4 TRQX 1591734955045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:12:01 FR0000121485 404 EUR 13 XPAR 1591744205045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:12:01 FR0000121485 404 EUR 16 XPAR 1591744206045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:12:01 FR0000121485 404 EUR 7 XPAR 1591744207045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:12:01 FR0000121485 404 EUR 16 XPAR 1591744208045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:11:44 FR0000121485 404 EUR 14 CHIX 1591743883045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:11:44 FR0000121485 404 EUR 12 CHIX 1591743884045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:11:44 FR0000121485 404 EUR 12 BATE 1591743885045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:11:44 FR0000121485 404 EUR 91 XPAR 1591743886045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:11:44 FR0000121485 404 EUR 12 TRQX 1591743887045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:11:44 FR0000121485 404 EUR 12 TRQX 1591743888045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:11:44 FR0000121485 404 EUR 10 CHIX 1591743889045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:11:44 FR0000121485 404 EUR 2 CHIX 1591743890045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:11:44 FR0000121485 404 EUR 12 TRQX 1591743891045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:12:54 FR0000121485 403,9 EUR 15 BATE 1591745037045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:13:21 FR0000121485 404 EUR 12 CHIX 1591745481045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:13:21 FR0000121485 404 EUR 10 TRQX 1591745482045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:13:28 FR0000121485 404 EUR 5 CHIX 1591745593045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:13:28 FR0000121485 404 EUR 9 CHIX 1591745594045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:13:57 FR0000121485 404 EUR 55 XPAR 1591746035045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:14:10 FR0000121485 404 EUR 9 CHIX 1591746288045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:14:10 FR0000121485 404 EUR 9 CHIX 1591746289045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:14:10 FR0000121485 404 EUR 4 TRQX 1591746290045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:14:24 FR0000121485 403,9 EUR 14 BATE 1591746502045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:14:24 FR0000121485 403,9 EUR 2 TRQX 1591746504045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:15:24 FR0000121485 404 EUR 14 XPAR 1591747618045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:15:24 FR0000121485 404 EUR 10 CHIX 1591747619045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:15:25 FR0000121485 404 EUR 11 TRQX 1591747661045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:14:24 FR0000121485 403,9 EUR 12 TRQX 1591746505045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:14:24 FR0000121485 403,9 EUR 13 CHIX 1591746512045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:14:24 FR0000121485 403,9 EUR 12 CHIX 1591746514045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:14:24 FR0000121485 403,9 EUR 13 CHIX 1591746516045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:15:12 FR0000121485 404 EUR 16 CHIX 1591747449045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:15:12 FR0000121485 404 EUR 51 XPAR 1591747450045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:15:12 FR0000121485 404 EUR 60 XPAR 1591747451045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:15:12 FR0000121485 404 EUR 13 TRQX 1591747452045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:15:24 FR0000121485 404 EUR 40 XPAR 1591747616045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:15:24 FR0000121485 404 EUR 15 CHIX 1591747617045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:16:34 FR0000121485 404 EUR 19 XPAR 1591748677045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:17:26 FR0000121485 404 EUR 14 CHIX 1591749726045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:17:26 FR0000121485 404 EUR 12 BATE 1591749727045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:17:26 FR0000121485 404 EUR 7 CHIX 1591749728045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:17:26 FR0000121485 404 EUR 6 CHIX 1591749729045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:17:26 FR0000121485 404 EUR 13 TRQX 1591749730045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:17:26 FR0000121485 404 EUR 8 TRQX 1591749731045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:17:26 FR0000121485 404 EUR 4 TRQX 1591749732045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:17:26 FR0000121485 404 EUR 34 XPAR 1591749733045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:17:26 FR0000121485 404 EUR 14 CHIX 1591749748045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:17:26 FR0000121485 404 EUR 13 BATE 1591749749045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:19:25 FR0000121485 404 EUR 11 CHIX 1591754195045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:19:26 FR0000121485 404 EUR 1 CHIX 1591754213045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:19:26 FR0000121485 404 EUR 16 CHIX 1591754214045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:19:26 FR0000121485 404 EUR 14 TRQX 1591754215045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:20:15 FR0000121485 403,8 EUR 14 CHIX 1591755806045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:20:15 FR0000121485 403,8 EUR 12 CHIX 1591755807045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:20:15 FR0000121485 403,8 EUR 8 TRQX 1591755808045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:20:19 FR0000121485 403,7 EUR 51 XPAR 1591755885045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:20:19 FR0000121485 403,7 EUR 14 CHIX 1591755886045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:21:07 FR0000121485 403,7 EUR 20 CHIX 1591757059045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:21:07 FR0000121485 403,7 EUR 19 CHIX 1591757060045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:21:07 FR0000121485 403,7 EUR 1 CHIX 1591757061045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:21:07 FR0000121485 403,7 EUR 14 TRQX 1591757062045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:21:07 FR0000121485 403,7 EUR 10 CHIX 1591757063045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:21:07 FR0000121485 403,7 EUR 11 CHIX 1591757064045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:21:22 FR0000121485 403,7 EUR 15 XPAR 1591757418045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:21:22 FR0000121485 403,7 EUR 20 XPAR 1591757419045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:19:49 FR0000121485 403,9 EUR 6 XPAR 1591754739045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:19:50 FR0000121485 403,9 EUR 12 XPAR 1591754777045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:19:50 FR0000121485 403,9 EUR 23 XPAR 1591754778045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:19:54 FR0000121485 403,9 EUR 17 XPAR 1591754858045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:19:54 FR0000121485 403,9 EUR 14 CHIX 1591754859045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:19:54 FR0000121485 403,9 EUR 12 TRQX 1591754860045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:20:15 FR0000121485 403,8 EUR 5 TRQX 1591755805045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:21:50 FR0000121485 403,6 EUR 7 TRQX 1591757912045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:21:50 FR0000121485 403,6 EUR 13 XPAR 1591757913045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:21:50 FR0000121485 403,6 EUR 20 XPAR 1591757914045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:21:50 FR0000121485 403,6 EUR 5 TRQX 1591757915045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:21:50 FR0000121485 403,6 EUR 13 TRQX 1591757916045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:21:50 FR0000121485 403,6 EUR 22 XPAR 1591757917045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:21:50 FR0000121485 403,6 EUR 7 CHIX 1591757918045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:21:50 FR0000121485 403,6 EUR 6 CHIX 1591757919045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:21:50 FR0000121485 403,6 EUR 8 XPAR 1591757921045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:21:50 FR0000121485 403,6 EUR 43 XPAR 1591757922045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:21:51 FR0000121485 403,5 EUR 4 BATE 1591757937045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:21:51 FR0000121485 403,5 EUR 4 CHIX 1591757938045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:21:51 FR0000121485 403,5 EUR 4 TRQX 1591757939045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:21:53 FR0000121485 403,5 EUR 8 BATE 1591757977045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:21:53 FR0000121485 403,5 EUR 9 CHIX 1591757978045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:22:01 FR0000121485 403,5 EUR 10 TRQX 1591758185045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:22:35 FR0000121485 403,6 EUR 59 XPAR 1591758766045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:24:35 FR0000121485 404 EUR 2 BATE 1591763333045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:24:37 FR0000121485 404 EUR 13 BATE 1591763353045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:24:37 FR0000121485 404 EUR 2 BATE 1591763354045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:24:44 FR0000121485 403,9 EUR 2 BATE 1591763496045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:24:44 FR0000121485 403,9 EUR 8 BATE 1591763497045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:24:44 FR0000121485 403,9 EUR 5 TRQX 1591763498045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:24:45 FR0000121485 403,9 EUR 9 TRQX 1591763508045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:24:45 FR0000121485 403,9 EUR 3 TRQX 1591763509045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:24:47 FR0000121485 403,9 EUR 3 BATE 1591763558045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:24:47 FR0000121485 403,9 EUR 13 CHIX 1591763559045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:24:47 FR0000121485 403,9 EUR 19 XPAR 1591763560045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:24:47 FR0000121485 403,9 EUR 52 XPAR 1591763561045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:24:47 FR0000121485 403,9 EUR 11 TRQX 1591763563045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:24:49 FR0000121485 403,8 EUR 14 CHIX 1591763650045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:24:49 FR0000121485 403,8 EUR 8 BATE 1591763651045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:23:37 FR0000121485 403,8 EUR 15 TRQX 1591762035045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:23:37 FR0000121485 403,8 EUR 12 TRQX 1591762039045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:23:37 FR0000121485 403,8 EUR 12 TRQX 1591762040045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:23:37 FR0000121485 403,8 EUR 11 XPAR 1591762041045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:23:37 FR0000121485 403,8 EUR 48 XPAR 1591762042045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:23:37 FR0000121485 403,8 EUR 12 CHIX 1591762043045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:23:37 FR0000121485 403,8 EUR 1 CHIX 1591762044045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:23:46 FR0000121485 403,9 EUR 52 XPAR 1591762256045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:23:46 FR0000121485 403,9 EUR 2 CHIX 1591762257045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:23:46 FR0000121485 403,9 EUR 12 CHIX 1591762258045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:23:46 FR0000121485 403,9 EUR 15 CHIX 1591762261045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:23:58 FR0000121485 403,9 EUR 18 CHIX 1591762466045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:24:06 FR0000121485 403,9 EUR 15 CHIX 1591762736045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:24:17 FR0000121485 403,9 EUR 5 TRQX 1591762984045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:24:17 FR0000121485 403,9 EUR 15 CHIX 1591762988045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:25:06 FR0000121485 403,8 EUR 49 XPAR 1591764254045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:25:18 FR0000121485 403,9 EUR 14 TRQX 1591764481045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:25:18 FR0000121485 403,9 EUR 10 CHIX 1591764482045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:25:19 FR0000121485 403,8 EUR 5 XPAR 1591764503045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:25:19 FR0000121485 404 EUR 15 TRQX 1591764542045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:25:19 FR0000121485 404 EUR 28 XPAR 1591764543045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:25:19 FR0000121485 404 EUR 24 XPAR 1591764544045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:25:19 FR0000121485 404 EUR 52 XPAR 1591764545045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:25:20 FR0000121485 404 EUR 15 CHIX 1591764563045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:25:25 FR0000121485 404 EUR 1 CHIX 1591765220045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:25:25 FR0000121485 404 EUR 3 XPAR 1591765229045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:25:26 FR0000121485 404 EUR 11 CHIX 1591765734045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:25:31 FR0000121485 404 EUR 54 XPAR 1591765871045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:25:35 FR0000121485 404 EUR 13 CHIX 1591766460045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:25:35 FR0000121485 404 EUR 20 XPAR 1591766461045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:26:39 FR0000121485 404 EUR 37 XPAR 1591769004045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:26:39 FR0000121485 404 EUR 13 XPAR 1591769005045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:27:00 FR0000121485 404 EUR 51 XPAR 1591769557045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:26:13 FR0000121485 404 EUR 43 XPAR 1591767238045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:26:23 FR0000121485 404 EUR 7 XPAR 1591768682045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:26:23 FR0000121485 404 EUR 9 XPAR 1591768685045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:26:23 FR0000121485 404 EUR 35 XPAR 1591768703045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:26:23 FR0000121485 404 EUR 13 BATE 1591768761045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:26:23 FR0000121485 404 EUR 5 CHIX 1591768762045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:26:23 FR0000121485 404 EUR 6 CHIX 1591768763045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:26:23 FR0000121485 404 EUR 13 BATE 1591768764045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:26:23 FR0000121485 404 EUR 12 TRQX 1591768765045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:26:23 FR0000121485 404 EUR 14 TRQX 1591768766045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:26:23 FR0000121485 404 EUR 13 TRQX 1591768767045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:26:24 FR0000121485 404 EUR 6 CHIX 1591768778045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:26:24 FR0000121485 404 EUR 8 CHIX 1591768779045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:26:27 FR0000121485 404 EUR 4 CHIX 1591768811045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:26:27 FR0000121485 404 EUR 13 CHIX 1591768812045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:29:07 FR0000121485 404 EUR 57 XPAR 1591771966045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:29:09 FR0000121485 404 EUR 12 CHIX 1591772016045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:29:12 FR0000121485 404 EUR 13 BATE 1591772068045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:29:12 FR0000121485 404 EUR 13 TRQX 1591772069045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/12/2018 17:29:38 FR0000121485 404 EUR 2 XPAR 1591772909045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:23:07 FR0000121485 390,9 EUR 20 XPAR 1592122518045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:23:07 FR0000121485 390,9 EUR 20 XPAR 1592122519045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:23:07 FR0000121485 390,9 EUR 6 XPAR 1592122520045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:23:07 FR0000121485 390,9 EUR 13 XPAR 1592122521045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:23:07 FR0000121485 391 EUR 18 XPAR 1592122522045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:23:07 FR0000121485 391 EUR 20 XPAR 1592122523045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:23:07 FR0000121485 391 EUR 16 XPAR 1592122524045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:23:07 FR0000121485 391 EUR 14 XPAR 1592122525045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:23:07 FR0000121485 391 EUR 20 XPAR 1592122526045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:23:07 FR0000121485 391 EUR 15 XPAR 1592122527045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:23:07 FR0000121485 391 EUR 21 XPAR 1592122528045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:23:07 FR0000121485 391 EUR 21 XPAR 1592122529045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:23:07 FR0000121485 391 EUR 25 XPAR 1592122530045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:23:07 FR0000121485 391 EUR 42 XPAR 1592122531045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:23:07 FR0000121485 391 EUR 34 XPAR 1592122532045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:23:07 FR0000121485 391 EUR 35 XPAR 1592122533045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:23:07 FR0000121485 391 EUR 24 XPAR 1592122534045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:23:07 FR0000121485 391 EUR 87 XPAR 1592122535045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:23:07 FR0000121485 391 EUR 111 XPAR 1592122536045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:23:07 FR0000121485 391 EUR 35 XPAR 1592122537045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:23:07 FR0000121485 391 EUR 7 XPAR 1592122538045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:23:07 FR0000121485 391 EUR 69 XPAR 1592122539045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:23:07 FR0000121485 391 EUR 42 XPAR 1592122540045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:23:07 FR0000121485 391 EUR 103 XPAR 1592122541045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:23:07 FR0000121485 391 EUR 8 XPAR 1592122542045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:23:07 FR0000121485 391 EUR 89 XPAR 1592122543045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:23:07 FR0000121485 391 EUR 8 XPAR 1592122544045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:23:08 FR0000121485 391 EUR 103 XPAR 1592122559045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:23:08 FR0000121485 391 EUR 72 XPAR 1592122560045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:35:55 FR0000121485 390,3 EUR 14 TRQX 1592136821045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:35:55 FR0000121485 390,3 EUR 14 TRQX 1592136822045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:35:55 FR0000121485 390,2 EUR 14 CHIX 1592136929045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:35:55 FR0000121485 390,2 EUR 13 CHIX 1592136930045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:35:55 FR0000121485 390,2 EUR 10 CHIX 1592136931045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:35:55 FR0000121485 390,2 EUR 2 CHIX 1592136932045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:36:04 FR0000121485 390,4 EUR 60 XPAR 1592137222045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:39:54 FR0000121485 390,2 EUR 81 XPAR 1592142122045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:39:54 FR0000121485 390,2 EUR 48 XPAR 1592142123045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:39:54 FR0000121485 390,2 EUR 17 CHIX 1592142132045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:39:54 FR0000121485 390,2 EUR 15 CHIX 1592142133045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:39:58 FR0000121485 390,2 EUR 13 TRQX 1592142171045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:39:59 FR0000121485 390,1 EUR 13 CHIX 1592142195045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:39:59 FR0000121485 390,1 EUR 5 XPAR 1592142196045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:39:59 FR0000121485 390,1 EUR 54 XPAR 1592142197045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:39:59 FR0000121485 390,1 EUR 49 XPAR 1592142198045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:39:59 FR0000121485 390,1 EUR 14 TRQX 1592142199045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:39:59 FR0000121485 390,1 EUR 50 XPAR 1592142200045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:39:59 FR0000121485 390,1 EUR 5 XPAR 1592142201045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:39:59 FR0000121485 390,1 EUR 45 XPAR 1592142202045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:39:59 FR0000121485 390,1 EUR 45 XPAR 1592142203045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:39:59 FR0000121485 390,1 EUR 5 XPAR 1592142204045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:39:59 FR0000121485 390,1 EUR 50 XPAR 1592142205045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:39:59 FR0000121485 390,1 EUR 13 XPAR 1592142206045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:39:59 FR0000121485 390,1 EUR 37 XPAR 1592142207045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:39:59 FR0000121485 390,1 EUR 13 XPAR 1592142208045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:39:59 FR0000121485 390,1 EUR 86 XPAR 1592142215045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:39:59 FR0000121485 390,1 EUR 50 XPAR 1592142216045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:39:59 FR0000121485 390,1 EUR 37 XPAR 1592142217045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:26:37 FR0000121485 392 EUR 49 XPAR 1592126531045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:26:37 FR0000121485 392 EUR 10 XPAR 1592126532045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:26:37 FR0000121485 391,9 EUR 14 CHIX 1592126533045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:26:37 FR0000121485 391,8 EUR 12 TRQX 1592126544045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:26:37 FR0000121485 391,8 EUR 26 XPAR 1592126545045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:26:47 FR0000121485 391,8 EUR 50 XPAR 1592126660045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:26:49 FR0000121485 391,8 EUR 50 XPAR 1592126693045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:27:04 FR0000121485 391,8 EUR 50 XPAR 1592126980045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:27:04 FR0000121485 391,8 EUR 50 XPAR 1592126984045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:27:05 FR0000121485 391,8 EUR 50 XPAR 1592126991045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:27:05 FR0000121485 391,8 EUR 50 XPAR 1592126992045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:27:05 FR0000121485 391,8 EUR 40 XPAR 1592126993045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:28:02 FR0000121485 391,1 EUR 17 XPAR 1592127908045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:28:02 FR0000121485 391,1 EUR 12 XPAR 1592127909045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:28:02 FR0000121485 391,1 EUR 11 XPAR 1592127910045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:28:02 FR0000121485 391,1 EUR 13 XPAR 1592127911045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:30:30 FR0000121485 391,1 EUR 12 CHIX 1592130419045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:30:30 FR0000121485 391,1 EUR 12 CHIX 1592130420045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:31:05 FR0000121485 391,2 EUR 43 XPAR 1592131145045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:31:05 FR0000121485 391,2 EUR 11 XPAR 1592131146045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:31:19 FR0000121485 391,1 EUR 1 CHIX 1592131403045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:27:20 FR0000121485 391,8 EUR 10 XPAR 1592127188045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:27:20 FR0000121485 391,8 EUR 138 XPAR 1592127189045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:27:20 FR0000121485 391,8 EUR 50 XPAR 1592127190045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:31:27 FR0000121485 391,1 EUR 13 CHIX 1592131535045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:31:27 FR0000121485 391,1 EUR 39 XPAR 1592131536045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:31:27 FR0000121485 391,1 EUR 111 XPAR 1592131537045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:29:14 FR0000121485 391,1 EUR 54 XPAR 1592128883045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:31:33 FR0000121485 391,1 EUR 96 XPAR 1592131691045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:31:33 FR0000121485 391,1 EUR 15 XPAR 1592131692045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:31:33 FR0000121485 391,1 EUR 56 XPAR 1592131694045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:31:33 FR0000121485 391,1 EUR 40 XPAR 1592131695045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:31:33 FR0000121485 391,1 EUR 15 XPAR 1592131697045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:31:33 FR0000121485 391,1 EUR 15 XPAR 1592131698045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:31:33 FR0000121485 391,1 EUR 41 XPAR 1592131699045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:31:33 FR0000121485 391,1 EUR 50 XPAR 1592131714045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:31:33 FR0000121485 391,1 EUR 50 XPAR 1592131715045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:31:36 FR0000121485 391,1 EUR 55 XPAR 1592131811045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:31:36 FR0000121485 391,1 EUR 11 XPAR 1592131812045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:31:38 FR0000121485 391,1 EUR 33 XPAR 1592131860045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:31:38 FR0000121485 391,1 EUR 12 XPAR 1592131861045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:31:38 FR0000121485 391,1 EUR 2 XPAR 1592131862045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:31:38 FR0000121485 391,1 EUR 13 XPAR 1592131863045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:31:38 FR0000121485 391,1 EUR 43 XPAR 1592131864045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:31:38 FR0000121485 391,1 EUR 8 XPAR 1592131865045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:31:38 FR0000121485 391,1 EUR 58 XPAR 1592131866045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:31:40 FR0000121485 391,1 EUR 111 XPAR 1592131892045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:33:58 FR0000121485 391,2 EUR 12 TRQX 1592134452045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:33:58 FR0000121485 391,2 EUR 1 TRQX 1592134453045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:36:16 FR0000121485 390,4 EUR 53 XPAR 1592137514045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:36:19 FR0000121485 390,3 EUR 27 XPAR 1592137603045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:36:19 FR0000121485 390,3 EUR 39 XPAR 1592137604045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:36:19 FR0000121485 390,3 EUR 21 XPAR 1592137605045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:36:19 FR0000121485 390,3 EUR 13 XPAR 1592137606045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:37:49 FR0000121485 390,3 EUR 3 XPAR 1592139394045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:31:42 FR0000121485 391,1 EUR 83 XPAR 1592131932045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:31:42 FR0000121485 391,1 EUR 58 XPAR 1592131933045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:31:44 FR0000121485 391 EUR 57 XPAR 1592131971045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:31:44 FR0000121485 391 EUR 14 CHIX 1592131972045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:31:44 FR0000121485 391 EUR 15 CHIX 1592131973045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:31:44 FR0000121485 391 EUR 12 BATE 1592131974045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:31:44 FR0000121485 391 EUR 13 TRQX 1592131975045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:31:44 FR0000121485 391 EUR 14 TRQX 1592131976045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:31:44 FR0000121485 391 EUR 14 CHIX 1592131978045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:31:44 FR0000121485 391 EUR 19 XPAR 1592131981045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:33:19 FR0000121485 391,2 EUR 4 CHIX 1592133704045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:33:19 FR0000121485 391,2 EUR 10 CHIX 1592133705045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:33:19 FR0000121485 391,2 EUR 24 XPAR 1592133706045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:33:19 FR0000121485 391,2 EUR 13 XPAR 1592133707045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:33:19 FR0000121485 391,2 EUR 12 XPAR 1592133708045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:33:19 FR0000121485 391,2 EUR 6 XPAR 1592133709045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:38:19 FR0000121485 390,4 EUR 12 CHIX 1592140054045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:38:20 FR0000121485 390,3 EUR 17 CHIX 1592140082045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:38:20 FR0000121485 390,3 EUR 52 XPAR 1592140083045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:38:38 FR0000121485 390,2 EUR 12 CHIX 1592140492045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:38:38 FR0000121485 390,2 EUR 12 CHIX 1592140493045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:38:38 FR0000121485 390,2 EUR 2 CHIX 1592140494045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:38:38 FR0000121485 390,2 EUR 10 CHIX 1592140495045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:39:22 FR0000121485 390,2 EUR 3 CHIX 1592141490045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:39:27 FR0000121485 390,1 EUR 50 XPAR 1592141553045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:39:27 FR0000121485 390,1 EUR 50 XPAR 1592141554045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:39:27 FR0000121485 390,1 EUR 50 XPAR 1592141566045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:39:27 FR0000121485 390,1 EUR 50 XPAR 1592141567045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:39:46 FR0000121485 390,2 EUR 15 CHIX 1592141988045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:34:41 FR0000121485 391,1 EUR 13 TRQX 1592135458045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:34:41 FR0000121485 391,1 EUR 13 CHIX 1592135459045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:34:41 FR0000121485 391,1 EUR 56 XPAR 1592135460045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:34:42 FR0000121485 391 EUR 4 CHIX 1592135477045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:34:42 FR0000121485 391 EUR 12 BATE 1592135478045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:34:42 FR0000121485 391 EUR 7 BATE 1592135479045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:34:42 FR0000121485 391 EUR 5 BATE 1592135480045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:34:42 FR0000121485 391 EUR 2 BATE 1592135481045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:34:42 FR0000121485 391 EUR 9 CHIX 1592135482045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:35:55 FR0000121485 390,3 EUR 12 CHIX 1592136799045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:35:55 FR0000121485 390,3 EUR 12 CHIX 1592136800045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:35:55 FR0000121485 390,3 EUR 55 XPAR 1592136801045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:37:46 FR0000121485 390,4 EUR 22 CHIX 1592139348045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:37:46 FR0000121485 390,3 EUR 53 XPAR 1592139351045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:37:46 FR0000121485 390,4 EUR 13 CHIX 1592139352045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:37:46 FR0000121485 390,4 EUR 4 XPAR 1592139353045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:37:46 FR0000121485 390,4 EUR 19 XPAR 1592139354045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:37:46 FR0000121485 390,4 EUR 21 XPAR 1592139355045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:37:46 FR0000121485 390,4 EUR 13 XPAR 1592139356045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:37:46 FR0000121485 390,4 EUR 14 CHIX 1592139372045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:37:46 FR0000121485 390,3 EUR 13 CHIX 1592139373045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:37:46 FR0000121485 390,3 EUR 49 XPAR 1592139374045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:38:38 FR0000121485 390,2 EUR 12 TRQX 1592140496045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:38:38 FR0000121485 390,2 EUR 11 XPAR 1592140497045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:38:38 FR0000121485 390,2 EUR 54 XPAR 1592140498045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:38:38 FR0000121485 390,2 EUR 42 XPAR 1592140499045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:38:38 FR0000121485 390,2 EUR 6 XPAR 1592140500045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:38:38 FR0000121485 390,2 EUR 49 XPAR 1592140501045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:38:44 FR0000121485 390,2 EUR 15 CHIX 1592140747045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:38:44 FR0000121485 390,2 EUR 5 CHIX 1592140748045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:38:58 FR0000121485 390,1 EUR 12 BATE 1592141005045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:38:58 FR0000121485 390,1 EUR 12 BATE 1592141006045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:38:58 FR0000121485 390,1 EUR 12 CHIX 1592141007045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:38:58 FR0000121485 390,1 EUR 13 CHIX 1592141008045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:38:58 FR0000121485 390,1 EUR 8 TRQX 1592141009045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:38:58 FR0000121485 390,1 EUR 14 TRQX 1592141010045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:38:58 FR0000121485 390,1 EUR 8 XPAR 1592141011045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:38:58 FR0000121485 390,1 EUR 29 XPAR 1592141012045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:38:58 FR0000121485 390,1 EUR 4 TRQX 1592141013045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:38:58 FR0000121485 390,1 EUR 11 XPAR 1592141014045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:39:12 FR0000121485 390,2 EUR 52 XPAR 1592141335045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:39:12 FR0000121485 390,2 EUR 3 XPAR 1592141336045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:39:22 FR0000121485 390,2 EUR 15 CHIX 1592141488045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:39:22 FR0000121485 390,2 EUR 2 CHIX 1592141489045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:25:11 FR0000121485 391,8 EUR 20 XPAR 1592124926045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:25:11 FR0000121485 391,8 EUR 20 XPAR 1592124927045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:25:11 FR0000121485 391,8 EUR 22 XPAR 1592124928045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:25:11 FR0000121485 391,8 EUR 18 XPAR 1592124929045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:25:11 FR0000121485 391,8 EUR 20 XPAR 1592124930045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:25:11 FR0000121485 391,8 EUR 20 XPAR 1592124931045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:25:11 FR0000121485 391,8 EUR 43 XPAR 1592124932045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:25:11 FR0000121485 391,8 EUR 15 XPAR 1592124933045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:25:11 FR0000121485 391,8 EUR 50 XPAR 1592124934045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:25:11 FR0000121485 391,8 EUR 50 XPAR 1592124935045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:25:11 FR0000121485 391,8 EUR 34 XPAR 1592124936045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:25:11 FR0000121485 391,8 EUR 16 XPAR 1592124937045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:25:11 FR0000121485 391,8 EUR 24 XPAR 1592124938045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:25:11 FR0000121485 391,8 EUR 16 XPAR 1592124939045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:25:11 FR0000121485 391,8 EUR 34 XPAR 1592124940045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:25:11 FR0000121485 391,8 EUR 24 XPAR 1592124941045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:27:20 FR0000121485 391,8 EUR 10 XPAR 1592127191045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:27:21 FR0000121485 391,7 EUR 14 CHIX 1592127210045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:27:21 FR0000121485 391,7 EUR 13 BATE 1592127211045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:40:08 FR0000121485 390,2 EUR 14 CHIX 1592142433045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:40:08 FR0000121485 390,2 EUR 57 XPAR 1592142434045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:40:10 FR0000121485 390,1 EUR 12 CHIX 1592142475045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:40:10 FR0000121485 390,1 EUR 45 XPAR 1592142476045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:40:11 FR0000121485 390,1 EUR 12 XPAR 1592142502045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:40:11 FR0000121485 390,1 EUR 26 XPAR 1592142503045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:40:11 FR0000121485 390,1 EUR 27 XPAR 1592142504045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:40:23 FR0000121485 390,2 EUR 16 CHIX 1592142787045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:40:32 FR0000121485 390,3 EUR 56 CHIX 1592142994045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:40:32 FR0000121485 390,3 EUR 40 CHIX 1592142995045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:40:36 FR0000121485 390,3 EUR 12 TRQX 1592143096045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:41:23 FR0000121485 390 EUR 14 CHIX 1592144121045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:41:23 FR0000121485 390 EUR 19 CHIX 1592144122045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:41:23 FR0000121485 390 EUR 13 CHIX 1592144124045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 06/12/2018 10:41:23 FR0000121485 390 EUR 17 CHIX 1592144137045 Annulation La Sté Kering SA a publié ce contenu, le 10 décembre 2018, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le10 décembre 2018 14:09:04 UTC. Document originalhttp://www.kering.com/sites/default/files/document/reporting-actionspropres-3au7dec2018.pdf Public permalinkhttp://www.publicnow.com/view/3991A592B9D975C6781CB6FE1979321C2CF456DF 0 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur KERING 15:10 KERING : Déclaration des transactions sur actions propres du 3 au 7 décembre 201.. PU 14:46 GILETS JAUNES : Le Printemps a perdu 25%-30% de chiffre d'affaires depuis 4 sema.. RE 10:55 AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : LVMH, L'Oréal, Airbus, Kering, Swatch, Adyen... 09:05 BOURSE DE PARIS : Le rally de fin d'année a du plomb dans l'aile 06/12 KERING : BOUCHERON rouvre sa boutique de la place Vendôme MB 06/12 MODE : Le marché français replonge, les "Gilets jaunes" vont peser RE 04/12 LUXE : Chanel renonce à l'utilisation de peaux exotiques RE 03/12 Les Bourses mondiales encouragées par la détente entre Washington et Pékin AW 03/12 Point marchés-Wall Street salue la trêve commerciale USA-Chine (actualisé) RE 03/12 Point marchés-L'Europe termine en nette hausse, la trêve USA-Chine saluée RE Recommandations des analystes sur KERING 10:55 AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : LVMH, L'Oréal, Airbus, Kering, Swatch, Adyen... 03/12 Les "gilets jaunes" ne menacent pas encore le secteur du luxe AO 28/11 KERING : à la recherche d'un accord avec la justice italienne AO