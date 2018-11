Kering : Déclaration des transactions sur actions propres du 5 au 9 novembre 2018 0 12/11/2018 | 16:38 Envoyer par e-mail :

549300VGEJKB7SVUZR78 549300VGEJKB7SVUZR78 549300VGEJKB7SVUZR78 549300VGEJKB7SVUZR78 Code identifiant marché 07/11/2018 08/11/2018 07/11/2018 08/11/2018 06/11/2018 06/11/2018 07/11/2018 07/11/2018 08/11/2018 08/11/2018 05/11/2018 06/11/2018 06/11/2018 05/11/2018 09/11/2018 05/11/2018 05/11/2018 09/11/2018 09/11/2018 09/11/2018 FR0000121485 8881 413,2721 FR0000121485 592 413,9184 FR0000121485 2849 412,3203 FR0000121485 600 412,5895 FR0000121485 4258 411,1914 FR0000121485 1000 411,4783 FR0000121485 1500 411,4684 FR0000121485 1000 411,4984 FR0000121485 5582 411,3407 FR0000121485 1174 411,5538 FR0000121485 2630 411,5525 FR0000121485 1644 411,5155 FR0000121485 7030 406,9703 FR0000121485 1000 407,5478 FR0000121485 2485 407,5845 FR0000121485 1485 407,5671 FR0000121485 12284 392,9293 FR0000121485 1559 393,5230 FR0000121485 3825 393,4770 FR0000121485 2332 393,3563 TOTAL 63710 405,2113 XPAR BATE CHIX TRQX XPAR BATE CHIX TRQX XPAR BATE CHIX TRQX XPAR BATE CHIX TRQX XPAR BATE CHIX TRQX Code identifiant de l'émetteur Jour/heure de laNom de l'émetteur Nom du PSICode identifiant du PSI (code LEI) TransactionCode identifiant de l'instrument financier Prix unitaireDeviseQuantité achetée Numéro de référence de la transactionObjectif du rachat KERING KERING KERING KERING KERING KERING KERING KERING KERING KERING KERING KERING KERING KERING KERING KERING KERING KERING KERING KERING KERING KERING KERING KERING KERING KERING KERING KERING KERING KERING KERING KERING KERING KERING KERING KERING KERING KERING KERING KERING KERING KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 2221008PVHUAP0M9QN10 2221008PVHUAP0M9QN10 2221008PVHUAP0M9QN10 2221008PVHUAP0M9QN10 2221008PVHUAP0M9QN10 2221008PVHUAP0M9QN10 2221008PVHUAP0M9QN10 2221008PVHUAP0M9QN10 2221008PVHUAP0M9QN10 2221008PVHUAP0M9QN10 2221008PVHUAP0M9QN10 2221008PVHUAP0M9QN10 2221008PVHUAP0M9QN10 2221008PVHUAP0M9QN10 2221008PVHUAP0M9QN10 2221008PVHUAP0M9QN10 2221008PVHUAP0M9QN10 2221008PVHUAP0M9QN10 2221008PVHUAP0M9QN10 2221008PVHUAP0M9QN10 2221008PVHUAP0M9QN10 2221008PVHUAP0M9QN10 2221008PVHUAP0M9QN10 2221008PVHUAP0M9QN10 2221008PVHUAP0M9QN10 2221008PVHUAP0M9QN10 2221008PVHUAP0M9QN10 2221008PVHUAP0M9QN10 2221008PVHUAP0M9QN10 2221008PVHUAP0M9QN10 2221008PVHUAP0M9QN10 2221008PVHUAP0M9QN10 2221008PVHUAP0M9QN10 2221008PVHUAP0M9QN10 2221008PVHUAP0M9QN10 2221008PVHUAP0M9QN10 2221008PVHUAP0M9QN10 2221008PVHUAP0M9QN10 2221008PVHUAP0M9QN10 2221008PVHUAP0M9QN10 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 10:31:45 05/11/2018 10:31:45 05/11/2018 10:27:44 05/11/2018 10:27:44 05/11/2018 10:18:31 05/11/2018 10:25:12 05/11/2018 10:14:29 05/11/2018 10:24:36 05/11/2018 10:14:29 05/11/2018 10:23:37 05/11/2018 10:14:22 05/11/2018 10:22:36 05/11/2018 10:09:12 05/11/2018 10:09:12 05/11/2018 10:33:33 05/11/2018 10:34:45 05/11/2018 10:22:36 05/11/2018 10:00:21 05/11/2018 10:07:58 05/11/2018 10:33:21 05/11/2018 10:34:45 05/11/2018 10:34:45 05/11/2018 10:36:10 05/11/2018 10:21:25 05/11/2018 09:56:32 05/11/2018 10:05:24 05/11/2018 10:32:03 05/11/2018 10:38:01 05/11/2018 10:18:45 05/11/2018 09:54:39 05/11/2018 09:54:39 05/11/2018 09:54:39 05/11/2018 09:54:39 05/11/2018 09:54:39 05/11/2018 09:54:40 05/11/2018 09:55:54 05/11/2018 09:55:54 05/11/2018 10:01:40 05/11/2018 09:55:56 05/11/2018 10:02:00 05/11/2018 10:04:58 05/11/2018 10:31:45 FR0000121485 FR0000121485 FR0000121485 FR0000121485 FR0000121485 FR0000121485 FR0000121485 FR0000121485 FR0000121485 FR0000121485 FR0000121485 FR0000121485 FR0000121485 FR0000121485 FR0000121485 FR0000121485 FR0000121485 FR0000121485 FR0000121485 FR0000121485 FR0000121485 FR0000121485 FR0000121485 FR0000121485 FR0000121485 FR0000121485 FR0000121485 FR0000121485 FR0000121485 FR0000121485 FR0000121485 FR0000121485 FR0000121485 FR0000121485 FR0000121485 FR0000121485 FR0000121485 FR0000121485 FR0000121485 FR0000121485 FR0000121485 FR0000121485 417,3 417,3 417,3 417,3 417,6 417,3 417,6 417,5 417,6 417,6 417,7 417,5 416,7 416,7 417,5 416,8 417,1 417,2 417,6 417,2 416,9 417,1 417,7 416,9 417,1 417,3 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 151 100 10 20 11 10 10 15 45 57 10 64 11 10 11 11 11 11 45 20 10 10 12 25 34 66 42 58 35 25 40 14 6 3 2 9 4 7 4 7 9 4 Code identifiant marché XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR CHIX CHIX XPAR CHIX TRQX TRQX CHIX CHIX XPAR XPAR CHIX TRQX TRQX CHIX XPAR CHIX XPAR XPAR CHIX CHIX TRQX CHIX CHIX XPAR XPAR XPAR CHIX CHIX TRQX XPAR XPAR XPAR CHIX XPAR 1571908270045 1571908269045 1571900125045 1571900124045 1571884278045 1571895913045 1571877969045 1571894864045 1571877968045 1571892957045 1571877783045 1571891011045 1571870814045 1571891010045 1571870813045 1571868843045 1571857476045 1571911376045 1571911623045 1571888759045 1571850330045 1571865378045 1571908924045 1571914202045 1571914203045 1571914204045 1571917113045 1571884593045 1571849359045 1571864792045 1571908271045 1571920607045 1571847199045 1571847200045 1571847201045 1571847202045 1571847203045 1571847226045 1571849312045 1571849313045 1571859642045 1571860153045 Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation C2 - Internal Natixis KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 10:41:49 FR0000121485 417,3 EUR 11 CHIX 1571928605045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 10:43:20 FR0000121485 417,3 EUR 10 XPAR 1571931686045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 10:43:20 FR0000121485 417,3 EUR 19 XPAR 1571931687045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 10:43:20 FR0000121485 417,3 EUR 12 XPAR 1571931688045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 10:43:20 FR0000121485 417,3 EUR 3 XPAR 1571931689045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 10:43:34 FR0000121485 417,2 EUR 10 CHIX 1571932177045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 10:48:55 FR0000121485 417,2 EUR 10 CHIX 1571943428045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 10:46:48 FR0000121485 417,2 EUR 11 TRQX 1571939263045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 10:52:34 FR0000121485 417,5 EUR 57 XPAR 1571949959045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 10:54:25 FR0000121485 417,9 EUR 15 CHIX 1571953893045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 10:56:26 FR0000121485 417,7 EUR 3 TRQX 1571957859045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 10:56:26 FR0000121485 417,7 EUR 8 TRQX 1571957860045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 10:56:49 FR0000121485 417,3 EUR 10 CHIX 1571958672045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 11:02:58 FR0000121485 417,9 EUR 10 XPAR 1571968481045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 11:03:58 FR0000121485 417,8 EUR 4 CHIX 1571969384045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 11:05:10 FR0000121485 417,7 EUR 20 XPAR 1571971082045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 11:05:27 FR0000121485 417,6 EUR 9 CHIX 1571971237045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 11:06:04 FR0000121485 417,3 EUR 9 CHIX 1571971692045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 11:09:42 FR0000121485 417,2 EUR 9 CHIX 1571974522045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 11:09:42 FR0000121485 417,2 EUR 1 XPAR 1571974523045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 11:12:16 FR0000121485 416,7 EUR 9 TRQX 1571977022045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 11:10:07 FR0000121485 417,3 EUR 20 XPAR 1571975293045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 11:10:07 FR0000121485 417,3 EUR 20 XPAR 1571975294045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 11:13:46 FR0000121485 417,1 EUR 9 CHIX 1571978086045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 11:18:48 FR0000121485 416,7 EUR 20 XPAR 1571981432045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 11:18:48 FR0000121485 416,7 EUR 20 XPAR 1571981433045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 11:20:06 FR0000121485 416,7 EUR 10 CHIX 1571982641045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 11:20:42 FR0000121485 416,4 EUR 9 TRQX 1571983037045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 11:20:42 FR0000121485 416,4 EUR 1 TRQX 1571983038045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 11:21:48 FR0000121485 416,2 EUR 9 CHIX 1571984379045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 11:26:04 FR0000121485 416,2 EUR 10 CHIX 1571986560045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 11:27:36 FR0000121485 415,8 EUR 38 XPAR 1571987689045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 11:27:36 FR0000121485 415,8 EUR 29 XPAR 1571987690045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 11:30:13 FR0000121485 415,6 EUR 7 CHIX 1571989524045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 11:30:13 FR0000121485 415,6 EUR 3 CHIX 1571989525045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 11:36:59 FR0000121485 413,8 EUR 11 TRQX 1571995884045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 11:36:44 FR0000121485 414 EUR 10 CHIX 1571995607045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 11:45:37 FR0000121485 414,8 EUR 10 CHIX 1572002557045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 11:47:10 FR0000121485 415 EUR 65 XPAR 1572003732045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 11:47:16 FR0000121485 415 EUR 11 TRQX 1572003768045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 11:48:49 FR0000121485 415,1 EUR 26 XPAR 1572004791045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 11:48:49 FR0000121485 415,1 EUR 28 XPAR 1572004792045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 11:47:46 FR0000121485 414,9 EUR 29 XPAR 1572004089045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 11:47:46 FR0000121485 414,9 EUR 31 XPAR 1572004090045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 11:50:43 FR0000121485 415 EUR 2 XPAR 1572006281045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 11:50:43 FR0000121485 415 EUR 2 XPAR 1572006282045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 11:50:43 FR0000121485 415 EUR 21 XPAR 1572006283045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 11:50:43 FR0000121485 415 EUR 36 XPAR 1572006284045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 11:50:59 FR0000121485 414,8 EUR 43 BATE 1572006481045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 11:50:59 FR0000121485 414,8 EUR 1 BATE 1572006482045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 11:50:59 FR0000121485 414,8 EUR 10 BATE 1572006483045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 11:51:27 FR0000121485 415 EUR 19 XPAR 1572006898045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 11:51:27 FR0000121485 415 EUR 22 XPAR 1572006900045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 11:51:27 FR0000121485 415 EUR 9 XPAR 1572006901045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 11:49:08 FR0000121485 415 EUR 3 CHIX 1572005250045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 11:49:08 FR0000121485 415 EUR 7 CHIX 1572005251045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 11:49:43 FR0000121485 415 EUR 57 XPAR 1572005563045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 11:51:56 FR0000121485 415 EUR 20 XPAR 1572007301045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 11:52:03 FR0000121485 414,9 EUR 9 CHIX 1572007388045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 11:52:03 FR0000121485 414,9 EUR 11 CHIX 1572007393045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 11:52:05 FR0000121485 414,9 EUR 9 TRQX 1572007421045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 11:54:48 FR0000121485 414,7 EUR 10 XPAR 1572009359045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 11:54:48 FR0000121485 414,7 EUR 20 XPAR 1572009360045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 11:54:48 FR0000121485 414,6 EUR 37 XPAR 1572009361045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 11:54:48 FR0000121485 414,7 EUR 56 XPAR 1572009362045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 11:52:43 FR0000121485 414,8 EUR 149 BATE 1572007908045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 11:52:43 FR0000121485 414,8 EUR 262 BATE 1572007909045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 11:53:28 FR0000121485 414,9 EUR 54 XPAR 1572008602045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 11:53:28 FR0000121485 414,9 EUR 10 XPAR 1572008603045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 11:55:23 FR0000121485 414,8 EUR 20 XPAR 1572009918045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 11:55:40 FR0000121485 414,7 EUR 10 TRQX 1572010172045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 11:55:52 FR0000121485 414,6 EUR 12 XPAR 1572010642045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 11:55:52 FR0000121485 414,6 EUR 10 XPAR 1572010643045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 11:56:00 FR0000121485 414,6 EUR 15 XPAR 1572010717045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 11:56:06 FR0000121485 414,6 EUR 45 XPAR 1572010891045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 11:57:35 FR0000121485 414,6 EUR 13 XPAR 1572011716045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 11:57:35 FR0000121485 414,6 EUR 49 XPAR 1572011717045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 11:57:35 FR0000121485 414,6 EUR 14 CHIX 1572011718045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 11:57:35 FR0000121485 414,6 EUR 4 CHIX 1572011719045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 11:57:39 FR0000121485 415 EUR 55 XPAR 1572011783045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 11:57:39 FR0000121485 415 EUR 9 XPAR 1572011784045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 11:58:22 FR0000121485 414,7 EUR 9 XPAR 1572012210045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 11:58:22 FR0000121485 414,7 EUR 11 XPAR 1572012211045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 11:58:22 FR0000121485 414,7 EUR 4 XPAR 1572012212045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 11:59:30 FR0000121485 414,9 EUR 32 XPAR 1572013095045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 11:59:30 FR0000121485 414,9 EUR 67 XPAR 1572013096045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 11:59:30 FR0000121485 414,9 EUR 55 XPAR 1572013097045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 12:00:43 FR0000121485 415 EUR 67 XPAR 1572014030045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 12:01:46 FR0000121485 414,9 EUR 10 CHIX 1572014810045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 12:02:20 FR0000121485 414,7 EUR 9 TRQX 1572015193045 Annulation C2 - Internal Natixis KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 12:02:20 FR0000121485 414,7 EUR 1 TRQX 1572015194045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 12:03:22 FR0000121485 414,7 EUR 13 XPAR 1572018160045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 12:03:22 FR0000121485 414,7 EUR 5 XPAR 1572018161045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 12:03:22 FR0000121485 414,7 EUR 30 XPAR 1572018162045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 12:04:24 FR0000121485 415,4 EUR 20 XPAR 1572018865045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 12:04:24 FR0000121485 415,4 EUR 15 XPAR 1572018866045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 12:04:24 FR0000121485 415,4 EUR 18 XPAR 1572018867045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 12:08:55 FR0000121485 414,9 EUR 19 XPAR 1572021771045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 12:08:55 FR0000121485 414,9 EUR 20 XPAR 1572021772045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 12:08:55 FR0000121485 414,9 EUR 18 XPAR 1572021773045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 12:05:20 FR0000121485 415 EUR 34 XPAR 1572019459045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 12:05:20 FR0000121485 415 EUR 41 XPAR 1572019460045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 12:05:23 FR0000121485 414,9 EUR 9 CHIX 1572019529045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 12:07:21 FR0000121485 414,7 EUR 11 CHIX 1572020748045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 12:07:37 FR0000121485 414,7 EUR 48 XPAR 1572020925045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 12:07:37 FR0000121485 414,7 EUR 10 XPAR 1572020926045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 12:07:57 FR0000121485 414,6 EUR 10 TRQX 1572021178045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 12:08:09 FR0000121485 414,8 EUR 23 XPAR 1572021305045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 12:08:09 FR0000121485 414,8 EUR 36 XPAR 1572021306045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 12:10:06 FR0000121485 414,6 EUR 12 CHIX 1572022540045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 12:10:18 FR0000121485 414,7 EUR 18 XPAR 1572022769045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 12:10:18 FR0000121485 414,7 EUR 20 XPAR 1572022770045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 12:10:18 FR0000121485 414,7 EUR 9 XPAR 1572022771045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 12:10:45 FR0000121485 414,8 EUR 58 XPAR 1572023146045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 12:11:04 FR0000121485 414,6 EUR 15 XPAR 1572023339045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 12:11:04 FR0000121485 414,6 EUR 15 XPAR 1572023340045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 12:12:17 FR0000121485 414,5 EUR 61 XPAR 1572023895045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 12:12:17 FR0000121485 414,5 EUR 6 CHIX 1572023896045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 12:12:17 FR0000121485 414,5 EUR 4 CHIX 1572023897045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 12:17:57 FR0000121485 415,5 EUR 15 TRQX 1572027503045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 12:12:20 FR0000121485 414,6 EUR 58 XPAR 1572023952045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 12:14:21 FR0000121485 414,7 EUR 62 XPAR 1572025036045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 12:14:21 FR0000121485 414,7 EUR 57 XPAR 1572025041045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 12:14:26 FR0000121485 414,6 EUR 58 XPAR 1572025082045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 12:14:58 FR0000121485 414,7 EUR 20 XPAR 1572025376045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 12:14:58 FR0000121485 414,7 EUR 20 XPAR 1572025377045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 12:14:58 FR0000121485 414,7 EUR 18 XPAR 1572025378045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 12:15:31 FR0000121485 414,9 EUR 77 XPAR 1572025739045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 12:15:31 FR0000121485 414,9 EUR 53 XPAR 1572025740045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 12:15:31 FR0000121485 414,9 EUR 14 XPAR 1572025741045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 12:15:42 FR0000121485 414,9 EUR 20 XPAR 1572025854045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 12:15:42 FR0000121485 414,9 EUR 20 XPAR 1572025855045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 12:15:42 FR0000121485 414,9 EUR 23 XPAR 1572025856045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 12:16:10 FR0000121485 415 EUR 56 XPAR 1572026212045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 12:16:10 FR0000121485 415 EUR 29 XPAR 1572026213045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 12:16:10 FR0000121485 415 EUR 24 XPAR 1572026214045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 12:16:10 FR0000121485 415 EUR 8 XPAR 1572026215045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 12:16:12 FR0000121485 415 EUR 9 CHIX 1572026262045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 12:16:12 FR0000121485 415 EUR 3 CHIX 1572026263045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 12:19:06 FR0000121485 415,4 EUR 11 CHIX 1572028118045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 12:21:21 FR0000121485 414,7 EUR 54 XPAR 1572029534045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 12:21:21 FR0000121485 414,7 EUR 8 XPAR 1572029535045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 12:21:21 FR0000121485 414,7 EUR 9 TRQX 1572029537045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 12:24:25 FR0000121485 414,5 EUR 20 XPAR 1572031628045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 12:24:25 FR0000121485 414,5 EUR 10 XPAR 1572031629045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 12:21:55 FR0000121485 414,4 EUR 10 CHIX 1572029992045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 12:26:10 FR0000121485 414,9 EUR 2 CHIX 1572032722045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 12:26:10 FR0000121485 414,9 EUR 14 CHIX 1572032723045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 12:26:28 FR0000121485 414,8 EUR 10 TRQX 1572032858045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 12:28:12 FR0000121485 414,4 EUR 10 CHIX 1572033800045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 12:29:32 FR0000121485 414,4 EUR 20 XPAR 1572034466045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 12:29:32 FR0000121485 414,4 EUR 6 XPAR 1572034467045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 12:33:26 FR0000121485 414,2 EUR 8 CHIX 1572036691045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 12:33:21 FR0000121485 414,2 EUR 11 TRQX 1572036638045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 12:34:40 FR0000121485 414,1 EUR 55 XPAR 1572037457045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 12:34:40 FR0000121485 414,1 EUR 12 CHIX 1572037458045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 12:37:35 FR0000121485 413,7 EUR 10 CHIX 1572039540045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 12:43:27 FR0000121485 413,5 EUR 15 XPAR 1572042874045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 12:43:33 FR0000121485 413,4 EUR 10 CHIX 1572043024045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 12:40:41 FR0000121485 413,6 EUR 9 CHIX 1572041241045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 12:41:02 FR0000121485 413,6 EUR 11 TRQX 1572041520045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 12:50:57 FR0000121485 414,2 EUR 15 TRQX 1572048480045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 12:51:01 FR0000121485 414,1 EUR 12 CHIX 1572048533045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 12:47:17 FR0000121485 414,1 EUR 35 XPAR 1572045815045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 12:49:36 FR0000121485 414,2 EUR 15 CHIX 1572047684045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 12:53:16 FR0000121485 414,4 EUR 11 TRQX 1572050007045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 12:53:59 FR0000121485 414,4 EUR 3 XPAR 1572050460045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 12:53:59 FR0000121485 414,4 EUR 52 XPAR 1572050461045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 12:54:10 FR0000121485 414,3 EUR 6 CHIX 1572050558045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 12:54:10 FR0000121485 414,3 EUR 4 CHIX 1572050559045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 12:57:20 FR0000121485 414 EUR 19 XPAR 1572052651045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 12:57:20 FR0000121485 414 EUR 29 XPAR 1572052693045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 12:57:20 FR0000121485 414 EUR 20 XPAR 1572052694045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 12:57:20 FR0000121485 414 EUR 63 XPAR 1572052695045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 12:57:20 FR0000121485 414 EUR 29 XPAR 1572052696045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 12:57:20 FR0000121485 414 EUR 1 XPAR 1572052698045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 12:57:26 FR0000121485 414 EUR 17 XPAR 1572052795045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 12:57:39 FR0000121485 414 EUR 87 XPAR 1572052936045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 12:59:14 FR0000121485 413,5 EUR 9 CHIX 1572053951045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 12:56:20 FR0000121485 414 EUR 11 CHIX 1572051942045 Annulation C2 - Internal Natixis KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 12:57:10 FR0000121485 414 EUR 21 XPAR 1572052482045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 12:57:19 FR0000121485 414 EUR 10 XPAR 1572052601045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 12:57:19 FR0000121485 414 EUR 79 XPAR 1572052602045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 12:57:19 FR0000121485 414 EUR 15 XPAR 1572052603045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 12:57:19 FR0000121485 414 EUR 42 XPAR 1572052604045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 12:57:19 FR0000121485 414 EUR 48 XPAR 1572052605045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 12:57:19 FR0000121485 414 EUR 5 XPAR 1572052606045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 12:57:19 FR0000121485 414 EUR 43 XPAR 1572052607045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 12:57:19 FR0000121485 414 EUR 5 XPAR 1572052608045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 12:57:19 FR0000121485 414 EUR 5 XPAR 1572052609045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 12:57:19 FR0000121485 414 EUR 100 XPAR 1572052610045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 12:57:19 FR0000121485 414 EUR 10 XPAR 1572052611045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 12:57:19 FR0000121485 414 EUR 48 XPAR 1572052612045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 12:57:19 FR0000121485 414 EUR 62 XPAR 1572052613045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 12:57:19 FR0000121485 414 EUR 48 XPAR 1572052614045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 12:57:19 FR0000121485 414 EUR 62 XPAR 1572052615045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 13:02:25 FR0000121485 413,3 EUR 18 CHIX 1572055964045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 13:02:26 FR0000121485 413,3 EUR 61 XPAR 1572055987045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 13:08:21 FR0000121485 413,8 EUR 11 CHIX 1572061831045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 13:05:12 FR0000121485 413,9 EUR 10 CHIX 1572060051045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 13:05:12 FR0000121485 413,9 EUR 1 CHIX 1572060052045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 13:10:18 FR0000121485 413,5 EUR 10 CHIX 1572063354045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 13:12:50 FR0000121485 413,6 EUR 7 CHIX 1572064882045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 13:13:00 FR0000121485 413,6 EUR 15 XPAR 1572064938045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 13:13:00 FR0000121485 413,6 EUR 24 XPAR 1572064939045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 13:13:00 FR0000121485 413,6 EUR 17 XPAR 1572064940045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 13:13:53 FR0000121485 413,6 EUR 11 CHIX 1572065531045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 13:18:09 FR0000121485 413,6 EUR 13 CHIX 1572067958045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 13:21:46 FR0000121485 413,5 EUR 20 XPAR 1572070054045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 13:21:56 FR0000121485 413,5 EUR 13 CHIX 1572070147045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 13:25:24 FR0000121485 413,3 EUR 58 XPAR 1572071960045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 13:25:24 FR0000121485 413,3 EUR 4 XPAR 1572071961045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 13:25:47 FR0000121485 413,2 EUR 15 CHIX 1572072113045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 13:29:40 FR0000121485 412,7 EUR 9 CHIX 1572074035045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 13:31:13 FR0000121485 413 EUR 10 CHIX 1572075096045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 13:37:25 FR0000121485 413,5 EUR 10 CHIX 1572079362045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 13:37:40 FR0000121485 413,5 EUR 13 XPAR 1572079553045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 13:37:40 FR0000121485 413,5 EUR 43 XPAR 1572079554045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 13:37:48 FR0000121485 413,4 EUR 10 CHIX 1572079640045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 13:41:00 FR0000121485 413,7 EUR 11 CHIX 1572081926045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 13:43:32 FR0000121485 413,7 EUR 11 CHIX 1572083594045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 13:46:08 FR0000121485 413,4 EUR 10 CHIX 1572085269045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 13:48:58 FR0000121485 413,5 EUR 20 XPAR 1572087580045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 13:48:58 FR0000121485 413,5 EUR 20 XPAR 1572087581045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 13:49:31 FR0000121485 413,5 EUR 14 CHIX 1572088009045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 13:52:58 FR0000121485 413 EUR 7 CHIX 1572089752045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 13:52:58 FR0000121485 413 EUR 4 CHIX 1572089753045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 13:54:00 FR0000121485 412,7 EUR 15 XPAR 1572090308045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 13:54:00 FR0000121485 412,7 EUR 23 XPAR 1572090309045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 13:54:00 FR0000121485 412,7 EUR 4 XPAR 1572090310045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 13:56:39 FR0000121485 412,8 EUR 10 CHIX 1572093729045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 14:03:02 FR0000121485 412,8 EUR 15 XPAR 1572100529045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 14:00:31 FR0000121485 412,9 EUR 14 CHIX 1572096578045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 14:01:31 FR0000121485 412,7 EUR 15 XPAR 1572097225045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 14:03:45 FR0000121485 412,7 EUR 10 CHIX 1572100893045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 14:06:05 FR0000121485 412,3 EUR 20 XPAR 1572102494045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 14:06:05 FR0000121485 412,3 EUR 20 XPAR 1572102495045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 14:06:05 FR0000121485 412,3 EUR 13 XPAR 1572102496045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 14:07:41 FR0000121485 412,6 EUR 15 CHIX 1572103291045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 14:09:19 FR0000121485 412,3 EUR 11 CHIX 1572104757045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 14:16:32 FR0000121485 412,5 EUR 10 CHIX 1572110452045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 14:16:32 FR0000121485 412,5 EUR 1 CHIX 1572110453045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 14:16:32 FR0000121485 412,5 EUR 23 XPAR 1572110455045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 14:16:32 FR0000121485 412,5 EUR 13 XPAR 1572110457045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 14:16:32 FR0000121485 412,5 EUR 30 XPAR 1572110458045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 14:16:32 FR0000121485 412,5 EUR 11 CHIX 1572110460045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 14:22:08 FR0000121485 412,4 EUR 4 CHIX 1572113962045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 14:24:00 FR0000121485 412,8 EUR 14 CHIX 1572115363045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 14:24:00 FR0000121485 412,8 EUR 8 CHIX 1572115364045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 14:27:26 FR0000121485 412,5 EUR 10 CHIX 1572118493045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 14:26:00 FR0000121485 412,8 EUR 40 XPAR 1572117296045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 14:26:00 FR0000121485 412,8 EUR 13 XPAR 1572117297045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 14:26:00 FR0000121485 412,8 EUR 7 XPAR 1572117298045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 14:30:38 FR0000121485 412,6 EUR 2 CHIX 1572121385045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 14:30:38 FR0000121485 412,6 EUR 7 CHIX 1572121386045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 14:30:38 FR0000121485 412,6 EUR 7 CHIX 1572121387045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 14:30:38 FR0000121485 412,6 EUR 7 CHIX 1572121388045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 14:31:22 FR0000121485 412,7 EUR 10 CHIX 1572121889045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 14:34:04 FR0000121485 412,1 EUR 54 XPAR 1572123770045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 14:37:59 FR0000121485 412,2 EUR 10 CHIX 1572126242045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 14:38:21 FR0000121485 412,2 EUR 11 CHIX 1572126460045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 14:38:47 FR0000121485 412,2 EUR 8 CHIX 1572126714045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 14:38:47 FR0000121485 412,2 EUR 3 CHIX 1572126715045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 14:35:08 FR0000121485 412,1 EUR 15 CHIX 1572124414045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 14:35:08 FR0000121485 412,1 EUR 1 CHIX 1572124417045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 14:35:24 FR0000121485 412,1 EUR 14 CHIX 1572124544045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 14:40:56 FR0000121485 412,1 EUR 11 XPAR 1572128666045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 14:40:56 FR0000121485 412,1 EUR 54 XPAR 1572128667045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 14:42:33 FR0000121485 412,3 EUR 10 CHIX 1572130131045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 14:44:53 FR0000121485 412,2 EUR 11 CHIX 1572131850045 Annulation C2 - Internal Natixis KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 14:44:53 FR0000121485 412,2 EUR 11 CHIX 1572131851045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 14:44:53 FR0000121485 412,2 EUR 5 CHIX 1572131852045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 14:46:13 FR0000121485 412,2 EUR 9 CHIX 1572132899045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 14:48:45 FR0000121485 412,2 EUR 9 CHIX 1572135019045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 14:48:45 FR0000121485 412,2 EUR 8 CHIX 1572135020045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 14:50:40 FR0000121485 412,1 EUR 20 XPAR 1572137094045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 14:50:40 FR0000121485 412,1 EUR 20 XPAR 1572137095045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 14:51:17 FR0000121485 412 EUR 11 CHIX 1572137566045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 14:51:58 FR0000121485 411,8 EUR 12 CHIX 1572137967045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 14:53:25 FR0000121485 411,2 EUR 3 CHIX 1572139203045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 14:54:26 FR0000121485 411,1 EUR 10 CHIX 1572139882045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 14:55:13 FR0000121485 410,8 EUR 10 CHIX 1572140643045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 14:56:06 FR0000121485 410,8 EUR 1 XPAR 1572141316045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 14:56:06 FR0000121485 410,8 EUR 15 XPAR 1572141317045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 14:58:17 FR0000121485 411,6 EUR 10 CHIX 1572142985045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 14:58:48 FR0000121485 411,6 EUR 23 XPAR 1572143269045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 14:58:48 FR0000121485 411,6 EUR 13 XPAR 1572143270045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 14:58:48 FR0000121485 411,6 EUR 9 XPAR 1572143271045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 14:58:48 FR0000121485 411,6 EUR 1 XPAR 1572143272045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 14:58:48 FR0000121485 411,6 EUR 20 XPAR 1572143273045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 14:58:48 FR0000121485 411,6 EUR 1 XPAR 1572143274045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 14:58:48 FR0000121485 411,6 EUR 8 CHIX 1572143275045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 14:58:48 FR0000121485 411,6 EUR 9 CHIX 1572143276045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 15:00:38 FR0000121485 411,7 EUR 9 CHIX 1572144646045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 15:03:43 FR0000121485 411,5 EUR 10 CHIX 1572146995045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 15:08:10 FR0000121485 410,9 EUR 1 CHIX 1572152853045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 15:08:17 FR0000121485 410,9 EUR 10 CHIX 1572153004045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 15:04:36 FR0000121485 411,5 EUR 7 CHIX 1572147673045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 15:04:36 FR0000121485 411,5 EUR 6 CHIX 1572147674045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 15:04:36 FR0000121485 411,5 EUR 4 CHIX 1572147675045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 15:04:50 FR0000121485 411,5 EUR 4 CHIX 1572149943045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 15:04:50 FR0000121485 411,5 EUR 1 CHIX 1572149944045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 15:05:08 FR0000121485 411,4 EUR 9 CHIX 1572150539045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 15:06:21 FR0000121485 411 EUR 5 CHIX 1572151503045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 15:06:21 FR0000121485 411 EUR 4 CHIX 1572151504045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 15:06:28 FR0000121485 411 EUR 51 XPAR 1572151616045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 15:06:28 FR0000121485 411 EUR 5 XPAR 1572151617045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 15:11:41 FR0000121485 410,9 EUR 10 CHIX 1572155693045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 15:11:41 FR0000121485 410,9 EUR 11 CHIX 1572155694045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 15:13:18 FR0000121485 410,5 EUR 20 XPAR 1572156809045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 15:14:14 FR0000121485 410,5 EUR 11 CHIX 1572157348045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 15:14:47 FR0000121485 410,5 EUR 4 CHIX 1572157703045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 15:14:47 FR0000121485 410,6 EUR 5 CHIX 1572157715045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 15:14:47 FR0000121485 410,6 EUR 6 CHIX 1572157716045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 15:17:00 FR0000121485 411 EUR 20 XPAR 1572159632045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 15:17:00 FR0000121485 411 EUR 23 XPAR 1572159633045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 15:17:53 FR0000121485 410,9 EUR 15 CHIX 1572160279045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 15:21:38 FR0000121485 411,5 EUR 15 CHIX 1572162888045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 15:21:38 FR0000121485 411,5 EUR 35 XPAR 1572162889045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 15:22:38 FR0000121485 411,5 EUR 15 CHIX 1572163530045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 15:23:26 FR0000121485 411,2 EUR 6 CHIX 1572164535045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 15:24:29 FR0000121485 411 EUR 13 CHIX 1572165306045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 15:27:42 FR0000121485 411,1 EUR 20 CHIX 1572168744045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 15:26:20 FR0000121485 411,1 EUR 13 XPAR 1572167356045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 15:26:20 FR0000121485 411,1 EUR 9 XPAR 1572167357045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 15:29:05 FR0000121485 411 EUR 14 CHIX 1572170114045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 15:30:02 FR0000121485 411 EUR 20 XPAR 1572172439045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 15:30:02 FR0000121485 411 EUR 15 XPAR 1572172440045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 15:28:22 FR0000121485 411 EUR 20 XPAR 1572169449045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 15:30:43 FR0000121485 411 EUR 13 CHIX 1572175403045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 15:32:20 FR0000121485 410,9 EUR 12 CHIX 1572180801045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 15:32:52 FR0000121485 410,9 EUR 10 XPAR 1572181599045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 15:32:52 FR0000121485 410,9 EUR 20 XPAR 1572181600045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 15:32:52 FR0000121485 410,9 EUR 20 XPAR 1572181601045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 15:33:36 FR0000121485 411 EUR 10 CHIX 1572182883045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 15:35:59 FR0000121485 412,1 EUR 14 CHIX 1572187332045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 15:36:30 FR0000121485 412,1 EUR 1 CHIX 1572188645045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 15:37:28 FR0000121485 412,1 EUR 20 XPAR 1572190653045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 15:37:44 FR0000121485 411,9 EUR 15 CHIX 1572191106045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 15:38:53 FR0000121485 411,6 EUR 10 CHIX 1572193287045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 15:38:53 FR0000121485 411,6 EUR 5 XPAR 1572193304045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 15:40:38 FR0000121485 411,9 EUR 9 CHIX 1572196826045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 15:41:10 FR0000121485 411,8 EUR 20 XPAR 1572197742045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 15:41:47 FR0000121485 411,8 EUR 11 CHIX 1572198365045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 15:42:24 FR0000121485 411,6 EUR 10 CHIX 1572199504045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 15:39:57 FR0000121485 412 EUR 20 XPAR 1572195495045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 15:43:18 FR0000121485 412 EUR 20 XPAR 1572200709045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 15:44:00 FR0000121485 411,9 EUR 11 CHIX 1572201669045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 15:45:17 FR0000121485 411,3 EUR 9 CHIX 1572204001045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 15:47:46 FR0000121485 411,9 EUR 13 CHIX 1572207738045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 15:48:00 FR0000121485 411,9 EUR 10 CHIX 1572208158045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 15:48:09 FR0000121485 411,9 EUR 20 XPAR 1572208368045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 15:44:35 FR0000121485 411,4 EUR 20 XPAR 1572202795045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 15:46:29 FR0000121485 411,8 EUR 20 XPAR 1572205927045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 15:49:38 FR0000121485 411,9 EUR 8 CHIX 1572210750045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 15:50:48 FR0000121485 412,2 EUR 2 XPAR 1572212683045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 15:50:48 FR0000121485 412,2 EUR 8 XPAR 1572212684045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 15:50:48 FR0000121485 412,2 EUR 20 XPAR 1572212685045 Annulation KERING 2221008PVHUAP0M9QN10 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 05/11/2018 15:50:48 FR0000121485 412,2 EUR 