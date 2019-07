Kering : Déclaration des transactions sur actions propres du 8 au 12 juillet 2019 0 15/07/2019 | 12:50 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 08 Juillet 2019 au 12 Juillet 2019 Code Identifiant de l'émetteur Code identifiant de Volume total journalier (en nombre Prix pondéré moyen Code identifiant Nom de l'émetteur Jour de la transaction journalier d'acquisition des (Code LEI) l'instrument financier d'actions) actions marché KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 08/07/2019 FR0000121485 5 500 522,9341 XPAR KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 09/07/2019 FR0000121485 12 939 522,2275 XPAR KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 10/07/2019 FR0000121485 17 839 518,7760 XPAR KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 11/07/2019 FR0000121485 5 503 517,6075 XPAR KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 12/07/2019 FR0000121485 263 519,4669 XPAR TOTAL 42 044 520,2335 Code Identifiant de l'émetteur Code identifiant de Quantité Code Numéro de référence Nom de l'émetteur Nom du PSI Code identifiant du PSI Jour/Heur de la Transaction Prix unitaire Devise identifiant Objectif du rachat (Code LEI) l'instrument financier achetée de la transaction marché KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:00:02.940087 +0100s FR0000121485 516,1 EUR 3 XPAR 00433412319TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:04:51.085987 +0100s FR0000121485 521,3 EUR 20 XPAR 00433416169TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:05:00.499845 +0100s FR0000121485 521,2 EUR 13 XPAR 00433416299TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:05:05.110325 +0100s FR0000121485 521,3 EUR 10 XPAR 00433416560TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:05:08.712780 +0100s FR0000121485 521,5 EUR 9 XPAR 00433416579TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:05:08.716395 +0100s FR0000121485 521,5 EUR 18 XPAR 00433416580TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:05:08.811871 +0100s FR0000121485 521,5 EUR 8 XPAR 00433416581TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:05:41.861438 +0100s FR0000121485 521,9 EUR 8 XPAR 00433416773TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:06:05.494540 +0100s FR0000121485 522,1 EUR 4 XPAR 00433416878TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:06:16.211393 +0100s FR0000121485 522,1 EUR 11 XPAR 00433416953TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:06:16.913335 +0100s FR0000121485 521,9 EUR 13 XPAR 00433416958TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:06:20.217591 +0100s FR0000121485 521,8 EUR 9 XPAR 00433416978TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:06:20.221255 +0100s FR0000121485 521,8 EUR 9 XPAR 00433416979TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:06:20.418511 +0100s FR0000121485 521,7 EUR 8 XPAR 00433416983TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:06:33.043784 +0100s FR0000121485 521,7 EUR 1 XPAR 00433417081TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:06:33.344398 +0100s FR0000121485 521,7 EUR 7 XPAR 00433417082TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:06:37.351203 +0100s FR0000121485 521,4 EUR 5 XPAR 00433417112TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:06:50.165343 +0100s FR0000121485 521,4 EUR 4 XPAR 00433417168TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:06:53.570028 +0100s FR0000121485 521,4 EUR 3 XPAR 00433417186TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:06:56.173920 +0100s FR0000121485 521,1 EUR 3 XPAR 00433417199TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:07:30.419238 +0100s FR0000121485 521,4 EUR 6 XPAR 00433417387TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:07:39.328101 +0100s FR0000121485 521,5 EUR 1 XPAR 00433417411TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:07:39.929206 +0100s FR0000121485 521,5 EUR 4 XPAR 00433417412TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:07:56.352657 +0100s FR0000121485 521,4 EUR 3 XPAR 00433417456TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:08:10.268236 +0100s FR0000121485 521,2 EUR 2 XPAR 00433417533TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:08:20.378595 +0100s FR0000121485 521,5 EUR 3 XPAR 00433417558TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:08:20.382498 +0100s FR0000121485 521,5 EUR 3 XPAR 00433417559TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:08:35.300517 +0100s FR0000121485 521,5 EUR 3 XPAR 00433417611TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:08:44.410986 +0100s FR0000121485 521,6 EUR 3 XPAR 00433417671TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:08:56.326522 +0100s FR0000121485 521,5 EUR 2 XPAR 00433417719TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:09:19.957236 +0100s FR0000121485 521,6 EUR 7 XPAR 00433417827TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:09:41.383163 +0100s FR0000121485 521,7 EUR 4 XPAR 00433417917TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:09:41.387057 +0100s FR0000121485 521,7 EUR 2 XPAR 00433417918TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:09:57.401269 +0100s FR0000121485 521,4 EUR 3 XPAR 00433417973TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:10:15.915464 +0100s FR0000121485 521,4 EUR 6 XPAR 00433418021TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:10:50.359554 +0100s FR0000121485 521,7 EUR 6 XPAR 00433418167TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:11:36.903780 +0100s FR0000121485 522 EUR 13 XPAR 00433418360TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:11:44.509490 +0100s FR0000121485 521,7 EUR 3 XPAR 00433418396TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:11:53.418531 +0100s FR0000121485 521,4 EUR 3 XPAR 00433418409TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:12:05.330162 +0100s FR0000121485 521,2 EUR 3 XPAR 00433418446TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:12:18.648025 +0100s FR0000121485 521,2 EUR 2 XPAR 00433418488TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:13:31.707562 +0100s FR0000121485 521 EUR 6 XPAR 00433418695TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:13:31.807771 +0100s FR0000121485 521 EUR 8 XPAR 00433418696TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:13:31.811707 +0100s FR0000121485 521 EUR 3 XPAR 00433418697TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:14:46.393105 +0100s FR0000121485 521,1 EUR 9 XPAR 00433418947TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:16:21.818856 +0100s FR0000121485 522,5 EUR 18 XPAR 00433419283TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:16:39.946457 +0100s FR0000121485 522,5 EUR 13 XPAR 00433419341TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:16:39.950398 +0100s FR0000121485 522,5 EUR 2 XPAR 00433419342TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:17:09.975698 +0100s FR0000121485 522,8 EUR 12 XPAR 00433419455TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:17:29.399164 +0100s FR0000121485 522,7 EUR 8 XPAR 00433419558TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:17:43.312949 +0100s FR0000121485 522,4 EUR 3 XPAR 00433419605TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:18:21.062923 +0100s FR0000121485 522,1 EUR 6 XPAR 00433419719TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:18:21.066558 +0100s FR0000121485 522 EUR 4 XPAR 00433419720TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:18:45.880622 +0100s FR0000121485 522 EUR 4 XPAR 00433419756TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:19:02.102506 +0100s FR0000121485 522 EUR 6 XPAR 00433419847TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:19:19.918639 +0100s FR0000121485 521,8 EUR 3 XPAR 00433419915TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:20:02.573608 +0100s FR0000121485 523,2 EUR 10 XPAR 00433420136TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:20:05.377444 +0100s FR0000121485 523 EUR 3 XPAR 00433420146TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:20:18.994123 +0100s FR0000121485 522,6 EUR 3 XPAR 00433420205TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:21:56.990921 +0100s FR0000121485 522,8 EUR 12 XPAR 00433420505TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:21:56.994501 +0100s FR0000121485 522,8 EUR 8 XPAR 00433420506TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:22:24.926783 +0100s FR0000121485 522,6 EUR 3 XPAR 00433420602TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:22:25.027081 +0100s FR0000121485 522,6 EUR 3 XPAR 00433420603TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:22:35.938785 +0100s FR0000121485 522,5 EUR 3 XPAR 00433420630TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:23:36.025752 +0100s FR0000121485 522,9 EUR 10 XPAR 00433420920TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:23:36.927231 +0100s FR0000121485 522,8 EUR 3 XPAR 00433420922TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:24:00.256309 +0100s FR0000121485 522,8 EUR 3 XPAR 00433420984TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:24:40.499226 +0100s FR0000121485 522,6 EUR 6 XPAR 00433421092TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:24:40.597982 +0100s FR0000121485 522,6 EUR 4 XPAR 00433421093TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:25:16.344093 +0100s FR0000121485 522,5 EUR 4 XPAR 00433421232TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:25:16.348927 +0100s FR0000121485 522,5 EUR 2 XPAR 00433421233TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:25:28.062088 +0100s FR0000121485 522,4 EUR 2 XPAR 00433421277TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:25:28.066041 +0100s FR0000121485 522,4 EUR 1 XPAR 00433421278TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:25:41.979121 +0100s FR0000121485 522,3 EUR 3 XPAR 00433421322TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:27:07.168663 +0100s FR0000121485 522,3 EUR 6 XPAR 00433421698TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:27:07.266255 +0100s FR0000121485 522,3 EUR 3 XPAR 00433421699TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:27:07.967568 +0100s FR0000121485 522,1 EUR 6 XPAR 00433421714TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:27:26.687907 +0100s FR0000121485 522,1 EUR 3 XPAR 00433421755TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:28:23.146404 +0100s FR0000121485 521,8 EUR 2 XPAR 00433421953TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:28:23.151161 +0100s FR0000121485 521,8 EUR 4 XPAR 00433421955TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:31:09.304332 +0100s FR0000121485 522,4 EUR 14 XPAR 00433422488TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:31:09.404599 +0100s FR0000121485 522,4 EUR 15 XPAR 00433422489TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:31:09.408344 +0100s FR0000121485 522,4 EUR 2 XPAR 00433422490TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:31:40.124636 +0100s FR0000121485 522,5 EUR 6 XPAR 00433422568TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:32:34.370742 +0100s FR0000121485 522,8 EUR 8 XPAR 00433422747TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:32:56.985906 +0100s FR0000121485 522,6 EUR 6 XPAR 00433422787TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:34:14.059056 +0100s FR0000121485 522,4 EUR 12 XPAR 00433423006TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:35:29.534060 +0100s FR0000121485 522,4 EUR 12 XPAR 00433423229TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:35:29.635639 +0100s FR0000121485 522,3 EUR 4 XPAR 00433423230TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:36:48.918006 +0100s FR0000121485 522,2 EUR 11 XPAR 00433423534TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:36:48.921667 +0100s FR0000121485 522,2 EUR 3 XPAR 00433423535TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:37:07.936983 +0100s FR0000121485 522,2 EUR 3 XPAR 00433423580TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:37:47.578418 +0100s FR0000121485 522,1 EUR 6 XPAR 00433423689TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:38:29.741669 +0100s FR0000121485 522 EUR 6 XPAR 00433423831TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:38:59.275016 +0100s FR0000121485 522 EUR 4 XPAR 00433423917TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:39:04.282337 +0100s FR0000121485 521,9 EUR 5 XPAR 00433423934TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:39:34.814871 +0100s FR0000121485 522,2 EUR 6 XPAR 00433424025TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:39:47.931840 +0100s FR0000121485 522 EUR 3 XPAR 00433424064TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:42:39.785802 +0100s FR0000121485 522,4 EUR 13 XPAR 00433424468TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:43:01.302287 +0100s FR0000121485 522,6 EUR 6 XPAR 00433424524TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:43:01.604822 +0100s FR0000121485 522,6 EUR 10 XPAR 00433424532TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:43:01.608386 +0100s FR0000121485 522,6 EUR 10 XPAR 00433424533TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:43:42.143486 +0100s FR0000121485 522,8 EUR 8 XPAR 00433424653TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:44:15.072519 +0100s FR0000121485 522,7 EUR 6 XPAR 00433424733TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:44:15.174774 +0100s FR0000121485 522,7 EUR 3 XPAR 00433424736TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:45:04.119313 +0100s FR0000121485 522,5 EUR 6 XPAR 00433424840TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:45:05.123443 +0100s FR0000121485 522,3 EUR 4 XPAR 00433424845TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:45:34.756744 +0100s FR0000121485 521,9 EUR 6 XPAR 00433424926TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:46:40.413494 +0100s FR0000121485 521,9 EUR 2 XPAR 00433425071TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:46:40.417155 +0100s FR0000121485 521,9 EUR 4 XPAR 00433425072TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:46:40.421043 +0100s FR0000121485 521,9 EUR 6 XPAR 00433425073TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:48:10.111424 +0100s FR0000121485 521,9 EUR 11 XPAR 00433425376TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:48:39.934092 +0100s FR0000121485 522,2 EUR 6 XPAR 00433425440TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:48:39.937959 +0100s FR0000121485 522,2 EUR 3 XPAR 00433425441TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:49:34.903600 +0100s FR0000121485 522 EUR 6 XPAR 00433425588TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:49:34.912789 +0100s FR0000121485 522 EUR 4 XPAR 00433425589TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:49:57.528081 +0100s FR0000121485 522 EUR 3 XPAR 00433425643TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:51:22.544653 +0100s FR0000121485 522,4 EUR 12 XPAR 00433425994TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:51:47.375317 +0100s FR0000121485 522,2 EUR 6 XPAR 00433426084TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:51:48.973971 +0100s FR0000121485 522,1 EUR 3 XPAR 00433426089TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:52:54.939282 +0100s FR0000121485 522,2 EUR 7 XPAR 00433426265TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:52:54.947077 +0100s FR0000121485 522,2 EUR 3 XPAR 00433426273TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:53:29.174467 +0100s FR0000121485 521,9 EUR 6 XPAR 00433426397TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:53:51.294664 +0100s FR0000121485 521,7 EUR 6 XPAR 00433426479TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:55:18.901723 +0100s FR0000121485 521,7 EUR 7 XPAR 00433426747TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:55:18.905405 +0100s FR0000121485 521,7 EUR 2 XPAR 00433426748TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:55:18.909147 +0100s FR0000121485 521,7 EUR 8 XPAR 00433426749TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:55:44.426031 +0100s FR0000121485 521,5 EUR 6 XPAR 00433426803TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:56:51.194546 +0100s FR0000121485 521,5 EUR 8 XPAR 00433426992TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:56:51.198353 +0100s FR0000121485 521,5 EUR 3 XPAR 00433426993TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:56:51.202156 +0100s FR0000121485 521,5 EUR 7 XPAR 00433426994TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:58:35.515135 +0100s FR0000121485 521,4 EUR 17 XPAR 00433427346TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:58:35.914621 +0100s FR0000121485 521,4 EUR 2 XPAR 00433427352TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:58:35.918513 +0100s FR0000121485 521,4 EUR 4 XPAR 00433427353TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:58:39.721167 +0100s FR0000121485 521,4 EUR 5 XPAR 00433427370TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:58:59.846452 +0100s FR0000121485 521,3 EUR 6 XPAR 00433427453TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 08:59:27.770242 +0100s FR0000121485 521,4 EUR 6 XPAR 00433427536TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 09:03:57.540120 +0100s FR0000121485 521,9 EUR 10 XPAR 00433428613TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 09:03:57.742017 +0100s FR0000121485 521,9 EUR 15 XPAR 00433428615TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 09:05:28.460649 +0100s FR0000121485 522,2 EUR 20 XPAR 00433429026TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 09:05:28.563194 +0100s FR0000121485 521,9 EUR 20 XPAR 00433429031TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 09:05:28.567263 +0100s FR0000121485 521,9 EUR 3 XPAR 00433429032TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 09:05:28.571581 +0100s FR0000121485 521,9 EUR 6 XPAR 00433429033TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 09:05:28.575297 +0100s FR0000121485 521,9 EUR 11 XPAR 00433429034TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 09:06:01.804033 +0100s FR0000121485 521,9 EUR 4 XPAR 00433429129TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 09:09:42.006069 +0100s FR0000121485 522,6 EUR 19 XPAR 00433430039TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 09:09:42.010873 +0100s FR0000121485 522,6 EUR 15 XPAR 00433430040TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 09:09:42.016211 +0100s FR0000121485 522,6 EUR 3 XPAR 00433430041TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 09:09:42.021802 +0100s FR0000121485 522,6 EUR 3 XPAR 00433430042TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 09:10:07.834881 +0100s FR0000121485 522,4 EUR 6 XPAR 00433430161TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 09:12:46.395358 +0100s FR0000121485 522,5 EUR 10 XPAR 00433430662TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 09:12:46.399393 +0100s FR0000121485 522,5 EUR 8 XPAR 00433430664TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 09:12:49.698781 +0100s FR0000121485 522,5 EUR 14 XPAR 00433430676TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 09:13:01.112567 +0100s FR0000121485 522,5 EUR 3 XPAR 00433430700TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 09:17:56.858900 +0100s FR0000121485 523,2 EUR 4 XPAR 00433431883TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 09:17:56.862885 +0100s FR0000121485 523,2 EUR 18 XPAR 00433431884TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 09:18:00.362829 +0100s FR0000121485 523,2 EUR 15 XPAR 00433431893TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 09:18:00.367059 +0100s FR0000121485 523,2 EUR 17 XPAR 00433431896TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 09:18:00.465815 +0100s FR0000121485 523,2 EUR 8 XPAR 00433431903TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 09:19:09.539025 +0100s FR0000121485 523,4 EUR 7 XPAR 00433432148TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 09:19:09.543095 +0100s FR0000121485 523,4 EUR 5 XPAR 00433432149TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 09:19:12.643077 +0100s FR0000121485 523,2 EUR 5 XPAR 00433432158TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 09:20:13.215016 +0100s FR0000121485 523,2 EUR 12 XPAR 00433432339TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 09:22:17.951024 +0100s FR0000121485 523,2 EUR 19 XPAR 00433432741TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 09:22:18.551826 +0100s FR0000121485 523,2 EUR 4 XPAR 00433432744TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 09:23:15.014235 +0100s FR0000121485 523,2 EUR 8 XPAR 00433432899TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 09:23:15.110602 +0100s FR0000121485 523,2 EUR 4 XPAR 00433432930TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 09:24:01.554233 +0100s FR0000121485 523,1 EUR 6 XPAR 00433433071TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 09:24:01.654496 +0100s FR0000121485 523 EUR 3 XPAR 00433433073TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 09:24:20.380683 +0100s FR0000121485 522,9 EUR 3 XPAR 00433433175TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 09:24:43.305101 +0100s FR0000121485 522,8 EUR 3 XPAR 00433433249TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 09:24:47.915744 +0100s FR0000121485 522,7 EUR 3 XPAR 00433433276TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 09:26:53.472700 +0100s FR0000121485 523 EUR 5 XPAR 00433434503TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 09:26:53.476834 +0100s FR0000121485 523 EUR 13 XPAR 00433434504TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 09:29:27.341186 +0100s FR0000121485 523,1 EUR 23 XPAR 00433435000TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 09:30:16.194159 +0100s FR0000121485 523 EUR 6 XPAR 00433435175TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 09:30:16.294835 +0100s FR0000121485 523 EUR 4 XPAR 00433435176TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 09:31:26.174769 +0100s FR0000121485 523 EUR 7 XPAR 00433435375TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 09:31:26.179480 +0100s FR0000121485 523 EUR 5 XPAR 00433435376TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 09:32:35.550014 +0100s FR0000121485 523 EUR 11 XPAR 00433435544TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 09:33:46.727307 +0100s FR0000121485 522,9 EUR 10 XPAR 00433435746TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 09:35:01.719824 +0100s FR0000121485 522,9 EUR 14 XPAR 00433436010TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 09:35:01.723678 +0100s FR0000121485 522,9 EUR 6 XPAR 00433436011TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 09:35:16.135066 +0100s FR0000121485 522,8 EUR 3 XPAR 00433436044TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 09:36:11.091985 +0100s FR0000121485 522,7 EUR 6 XPAR 00433436186TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 09:36:11.096555 +0100s FR0000121485 522,7 EUR 4 XPAR 00433436188TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 09:36:50.730598 +0100s FR0000121485 522,6 EUR 6 XPAR 00433436290TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 09:37:15.964162 +0100s FR0000121485 522,3 EUR 3 XPAR 00433436395TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 09:37:16.664908 +0100s FR0000121485 522,3 EUR 3 XPAR 00433436401TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 09:38:32.048425 +0100s FR0000121485 522,3 EUR 12 XPAR 00433436708TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 09:38:32.147119 +0100s FR0000121485 522,3 EUR 3 XPAR 00433436713TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 09:39:00.981878 +0100s FR0000121485 522,1 EUR 3 XPAR 00433436817TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 09:39:26.912649 +0100s FR0000121485 522,1 EUR 6 XPAR 00433436915TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 09:40:41.605214 +0100s FR0000121485 522,1 EUR 9 XPAR 00433437164TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 09:40:41.704655 +0100s FR0000121485 522,1 EUR 7 XPAR 00433437195TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 09:40:57.323036 +0100s FR0000121485 522 EUR 3 XPAR 00433437237TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 09:44:17.907174 +0100s FR0000121485 521,9 EUR 29 XPAR 00433437762TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 09:44:17.910961 +0100s FR0000121485 521,9 EUR 11 XPAR 00433437763TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 09:44:48.846654 +0100s FR0000121485 522 EUR 6 XPAR 00433437844TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 09:44:48.934491 +0100s FR0000121485 522 EUR 3 XPAR 00433437857TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 09:46:05.020110 +0100s FR0000121485 522 EUR 12 XPAR 00433438112TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 09:46:16.937867 +0100s FR0000121485 522 EUR 4 XPAR 00433438160TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 09:46:16.941596 +0100s FR0000121485 522 EUR 3 XPAR 00433438162TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 09:48:17.871466 +0100s FR0000121485 521,8 EUR 20 XPAR 00433438513TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 09:48:17.972044 +0100s FR0000121485 521,8 EUR 6 XPAR 00433438514TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 09:49:12.250521 +0100s FR0000121485 521,8 EUR 7 XPAR 00433438735TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 09:49:12.258445 +0100s FR0000121485 521,8 EUR 4 XPAR 00433438738TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 09:49:12.265653 +0100s FR0000121485 521,8 EUR 1 XPAR 00433438739TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 09:52:18.343667 +0100s FR0000121485 521,7 EUR 15 XPAR 00433439295TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 09:52:18.350028 +0100s FR0000121485 521,7 EUR 14 XPAR 00433439299TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 09:52:34.156035 +0100s FR0000121485 521,3 EUR 3 XPAR 00433439367TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 09:53:04.383022 +0100s FR0000121485 521,3 EUR 3 XPAR 00433439435TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 09:54:11.135979 +0100s FR0000121485 521,3 EUR 3 XPAR 00433439579TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 09:54:11.236451 +0100s FR0000121485 521,3 EUR 7 XPAR 00433439580TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 09:54:40.968310 +0100s FR0000121485 521,4 EUR 6 XPAR 00433439657TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 09:55:07.192328 +0100s FR0000121485 521,3 EUR 3 XPAR 00433439722TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 09:57:09.012613 +0100s FR0000121485 521,7 EUR 4 XPAR 00433440076TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 09:57:09.016466 +0100s FR0000121485 521,7 EUR 3 XPAR 00433440078TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 09:58:26.703453 +0100s FR0000121485 521,9 EUR 21 XPAR 00433440321TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 09:58:26.707299 +0100s FR0000121485 521,8 EUR 3 XPAR 00433440323TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 09:58:41.830447 +0100s FR0000121485 521,5 EUR 3 XPAR 00433440422TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 09:59:07.955298 +0100s FR0000121485 521,3 EUR 3 XPAR 00433440495TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 09:59:26.975318 +0100s FR0000121485 521,2 EUR 3 XPAR 00433440558TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 09:59:33.185262 +0100s FR0000121485 521,1 EUR 3 XPAR 00433440582TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 10:02:16.965523 +0100s FR0000121485 521,1 EUR 20 XPAR 00433441106TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 10:02:17.969701 +0100s FR0000121485 521 EUR 12 XPAR 00433441138TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 10:02:18.972916 +0100s FR0000121485 521 EUR 3 XPAR 00433441149TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 10:02:34.308738 +0100s FR0000121485 520,9 EUR 3 XPAR 00433441274TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 10:02:59.336817 +0100s FR0000121485 520,8 EUR 6 XPAR 00433441371TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 10:07:10.632989 +0100s FR0000121485 521,3 EUR 1 XPAR 00433442158TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 10:08:28.699277 +0100s FR0000121485 521,6 EUR 16 XPAR 00433442327TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 10:08:28.703496 +0100s FR0000121485 521,6 EUR 11 XPAR 00433442331TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 10:08:28.707248 +0100s FR0000121485 521,6 EUR 15 XPAR 00433442332TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 10:08:28.710988 +0100s FR0000121485 521,6 EUR 18 XPAR 00433442333TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 10:09:17.940769 +0100s FR0000121485 521,6 EUR 7 XPAR 00433442438TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 10:09:17.945624 +0100s FR0000121485 521,6 EUR 5 XPAR 00433442441TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 10:10:22.014196 +0100s FR0000121485 521,6 EUR 8 XPAR 00433442714TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 10:10:22.114735 +0100s FR0000121485 521,6 EUR 4 XPAR 00433442716TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 10:11:15.195048 +0100s FR0000121485 521,5 EUR 6 XPAR 00433442972TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 10:12:42.184718 +0100s FR0000121485 521,8 EUR 12 XPAR 00433443263TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 10:12:42.189579 +0100s FR0000121485 521,9 EUR 8 XPAR 00433443267TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 10:13:01.118647 +0100s FR0000121485 521,7 EUR 3 XPAR 00433443349TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 10:14:02.102924 +0100s FR0000121485 521,5 EUR 6 XPAR 00433443630TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 10:14:02.107101 +0100s FR0000121485 521,5 EUR 4 XPAR 00433443633TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 10:14:38.240017 +0100s FR0000121485 521,3 EUR 6 XPAR 00433443744TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 10:14:55.559782 +0100s FR0000121485 521,3 EUR 3 XPAR 00433443805TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 10:16:27.441537 +0100s FR0000121485 521,3 EUR 12 XPAR 00433444080TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 10:19:54.439167 +0100s FR0000121485 521,7 EUR 37 XPAR 00433444733TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 10:19:55.039753 +0100s FR0000121485 521,2 EUR 17 XPAR 00433444734TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 10:19:59.245530 +0100s FR0000121485 521 EUR 2 XPAR 00433444750TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 10:19:59.249577 +0100s FR0000121485 521 EUR 1 XPAR 00433444751TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 10:20:17.366981 +0100s FR0000121485 520,6 EUR 3 XPAR 00433444815TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 10:21:06.314526 +0100s FR0000121485 520,6 EUR 6 XPAR 00433444929TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 10:21:20.325757 +0100s FR0000121485 520,5 EUR 3 XPAR 00433444957TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 10:21:30.135468 +0100s FR0000121485 520,4 EUR 3 XPAR 00433444984TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 10:22:14.684257 +0100s FR0000121485 520,2 EUR 6 XPAR 00433445113TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 10:22:29.318614 +0100s FR0000121485 520,2 EUR 3 XPAR 00433445205TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 10:23:16.521243 +0100s FR0000121485 520,3 EUR 6 XPAR 00433445520TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 10:23:57.212253 +0100s FR0000121485 520,3 EUR 6 XPAR 00433445788TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 10:24:08.937736 +0100s FR0000121485 520,3 EUR 3 XPAR 00433445894TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 10:24:32.887106 +0100s FR0000121485 520,1 EUR 3 XPAR 00433446035TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 10:25:41.247573 +0100s FR0000121485 520 EUR 12 XPAR 00433446484TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 10:25:51.772333 +0100s FR0000121485 519,9 EUR 3 XPAR 00433446550TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 10:26:09.310123 +0100s FR0000121485 519,8 EUR 3 XPAR 00433446653TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 10:26:48.193711 +0100s FR0000121485 519,8 EUR 6 XPAR 00433446910TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 10:26:57.305890 +0100s FR0000121485 519,8 EUR 3 XPAR 00433446961TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 10:27:10.331440 +0100s FR0000121485 519,8 EUR 3 XPAR 00433447027TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 10:27:39.297342 +0100s FR0000121485 519,7 EUR 6 XPAR 00433447286TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 10:28:38.246196 +0100s FR0000121485 519,7 EUR 7 XPAR 00433447702TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 10:28:40.148886 +0100s FR0000121485 519,7 EUR 3 XPAR 00433447713TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 10:30:08.230090 +0100s FR0000121485 519,9 EUR 11 XPAR 00433448330TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 10:30:08.330373 +0100s FR0000121485 519,9 EUR 7 XPAR 00433448332TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 10:30:38.303620 +0100s FR0000121485 519,7 EUR 3 XPAR 00433448593TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 10:31:56.792393 +0100s FR0000121485 520,3 EUR 10 XPAR 00433449267TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 10:32:28.318879 +0100s FR0000121485 520,7 EUR 3 XPAR 00433449351TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 10:32:55.344941 +0100s FR0000121485 520,8 EUR 6 XPAR 00433449414TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 10:34:30.325372 +0100s FR0000121485 521,8 EUR 9 XPAR 00433449617TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 10:34:30.329492 +0100s FR0000121485 521,8 EUR 3 XPAR 00433449618TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 10:34:49.343982 +0100s FR0000121485 521,6 EUR 3 XPAR 00433449662TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 10:35:48.312224 +0100s FR0000121485 521,6 EUR 6 XPAR 00433449865TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 10:36:02.132626 +0100s FR0000121485 521,6 EUR 3 XPAR 00433449938TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 10:36:37.376015 +0100s FR0000121485 521,5 EUR 3 XPAR 00433450037TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 10:36:55.392926 +0100s FR0000121485 521,4 EUR 3 XPAR 00433450074TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 10:38:09.380141 +0100s FR0000121485 521,6 EUR 8 XPAR 00433450321TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 10:38:50.328826 +0100s FR0000121485 521,6 EUR 6 XPAR 00433450450TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 10:39:41.282565 +0100s FR0000121485 521,5 EUR 3 XPAR 00433450601TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 10:39:41.382586 +0100s FR0000121485 521,5 EUR 3 XPAR 00433450602TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 10:39:42.385159 +0100s FR0000121485 521,5 EUR 3 XPAR 00433450614TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 10:43:52.381119 +0100s FR0000121485 521,9 EUR 26 XPAR 00433451379TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 10:43:53.381012 +0100s FR0000121485 521,9 EUR 10 XPAR 00433451380TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 10:45:01.356199 +0100s FR0000121485 522,2 EUR 12 XPAR 00433451573TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 10:45:39.302348 +0100s FR0000121485 522,4 EUR 6 XPAR 00433451808TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 10:45:54.138448 +0100s FR0000121485 522,4 EUR 3 XPAR 00433451953TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 10:46:31.474816 +0100s FR0000121485 522,2 EUR 6 XPAR 00433452060TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 10:47:26.323617 +0100s FR0000121485 522,1 EUR 6 XPAR 00433452194TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 10:47:33.132098 +0100s FR0000121485 522,1 EUR 3 XPAR 00433452217TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 10:48:18.174819 +0100s FR0000121485 521,7 EUR 6 XPAR 00433452856TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 10:51:04.151116 +0100s FR0000121485 522,2 EUR 8 XPAR 00433453389TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 10:51:19.359092 +0100s FR0000121485 522,2 EUR 15 XPAR 00433453413TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 10:51:39.779678 +0100s FR0000121485 522,1 EUR 9 XPAR 00433453454TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 10:52:28.128801 +0100s FR0000121485 522,1 EUR 12 XPAR 00433453586TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 10:53:01.766427 +0100s FR0000121485 522 EUR 6 XPAR 00433453698TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 10:56:12.461071 +0100s FR0000121485 522,3 EUR 23 XPAR 00433454209TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 10:56:12.465729 +0100s FR0000121485 522,3 EUR 8 XPAR 00433454210TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 10:56:49.801459 +0100s FR0000121485 522,3 EUR 4 XPAR 00433454297TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 10:59:34.669872 +0100s FR0000121485 522,5 EUR 20 XPAR 00433454746TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 10:59:34.673989 +0100s FR0000121485 522,5 EUR 16 XPAR 00433454747TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 10:59:37.071601 +0100s FR0000121485 522,3 EUR 3 XPAR 00433454749TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 11:01:20.835873 +0100s FR0000121485 522,3 EUR 5 XPAR 00433455191TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 11:01:20.840289 +0100s FR0000121485 522,3 EUR 5 XPAR 00433455192TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 11:01:20.936585 +0100s FR0000121485 522,3 EUR 6 XPAR 00433455195TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 11:08:46.672673 +0100s FR0000121485 523 EUR 26 XPAR 00433457117TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 11:08:46.676881 +0100s FR0000121485 523 EUR 16 XPAR 00433457119TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 11:08:46.681026 +0100s FR0000121485 523 EUR 26 XPAR 00433457121TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 11:10:08.108253 +0100s FR0000121485 522,9 EUR 12 XPAR 00433457449TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 11:10:18.502551 +0100s FR0000121485 522,9 EUR 3 XPAR 00433457581TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 11:10:57.649011 +0100s FR0000121485 522,8 EUR 3 XPAR 00433457703TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 11:11:39.200540 +0100s FR0000121485 522,7 EUR 6 XPAR 00433457878TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 11:12:51.197846 +0100s FR0000121485 522,8 EUR 6 XPAR 00433458239TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 11:13:03.311153 +0100s FR0000121485 522,8 EUR 6 XPAR 00433458287TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 11:13:15.129047 +0100s FR0000121485 522,7 EUR 3 XPAR 00433458344TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 11:14:17.208835 +0100s FR0000121485 522,7 EUR 6 XPAR 00433458594TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 11:15:40.011791 +0100s FR0000121485 522,6 EUR 3 XPAR 00433458878TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 11:15:40.016145 +0100s FR0000121485 522,6 EUR 3 XPAR 00433458879TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 11:15:40.024474 +0100s FR0000121485 522,6 EUR 4 XPAR 00433458881TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 11:16:45.921724 +0100s FR0000121485 522,6 EUR 6 XPAR 00433459196TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 11:19:05.124488 +0100s FR0000121485 523,5 EUR 14 XPAR 00433459791TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 11:19:18.347879 +0100s FR0000121485 523,1 EUR 3 XPAR 00433459848TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 11:21:45.439545 +0100s FR0000121485 522,9 EUR 12 XPAR 00433460451TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 11:22:09.864767 +0100s FR0000121485 522,9 EUR 6 XPAR 00433460519TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 11:22:09.868946 +0100s FR0000121485 522,9 EUR 3 XPAR 00433460520TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 11:24:23.015105 +0100s FR0000121485 522,8 EUR 7 XPAR 00433461272TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 11:24:23.018928 +0100s FR0000121485 522,8 EUR 5 XPAR 00433461273TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 11:24:23.111537 +0100s FR0000121485 522,8 EUR 4 XPAR 00433461276TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 11:25:52.145958 +0100s FR0000121485 522,9 EUR 4 XPAR 00433462262TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 11:25:52.149811 +0100s FR0000121485 522,9 EUR 8 XPAR 00433462263TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 11:28:24.174309 +0100s FR0000121485 522,7 EUR 12 XPAR 00433463791TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 11:28:34.196456 +0100s FR0000121485 522,7 EUR 8 XPAR 00433463870TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 11:30:05.448278 +0100s FR0000121485 522,9 EUR 12 XPAR 00433464827TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 11:30:05.548991 +0100s FR0000121485 522,9 EUR 3 XPAR 00433464829TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 11:31:36.487139 +0100s FR0000121485 522,9 EUR 8 XPAR 00433465547TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 11:33:08.850681 +0100s FR0000121485 522,8 EUR 6 XPAR 00433466878TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 11:33:08.951045 +0100s FR0000121485 522,8 EUR 6 XPAR 00433466882TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 11:33:13.165518 +0100s FR0000121485 522,6 EUR 3 XPAR 00433466916TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 11:33:39.148718 +0100s FR0000121485 522,1 EUR 2 XPAR 00433467244TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 11:33:54.189139 +0100s FR0000121485 521,7 EUR 1 XPAR 00433467362TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 11:34:34.206783 +0100s FR0000121485 521,8 EUR 6 XPAR 00433467706TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 11:34:59.285302 +0100s FR0000121485 521,7 EUR 3 XPAR 00433468000TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 11:35:41.189049 +0100s FR0000121485 521,8 EUR 6 XPAR 00433468541TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 11:36:40.778963 +0100s FR0000121485 521,9 EUR 6 XPAR 00433469118TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 11:37:15.583377 +0100s FR0000121485 521,9 EUR 6 XPAR 00433469332TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 11:41:02.593527 +0100s FR0000121485 521,8 EUR 12 XPAR 00433470322TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 11:41:02.694605 +0100s FR0000121485 521,8 EUR 13 XPAR 00433470327TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 11:41:03.191240 +0100s FR0000121485 521,7 EUR 6 XPAR 00433470335TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 11:42:50.450714 +0100s FR0000121485 521,6 EUR 12 XPAR 00433470884TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 11:42:50.557548 +0100s FR0000121485 521,6 EUR 3 XPAR 00433470902TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 11:45:49.400199 +0100s FR0000121485 521,4 EUR 12 XPAR 00433471903TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 11:45:50.103939 +0100s FR0000121485 521,2 EUR 8 XPAR 00433471942TRLO0-1 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190708 11:46:11.141093 +0100s FR0000121485 521,5 EUR 3 XPAR 00433472109TRLO0-1 Annulation Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici. La Sté Kering SA a publié ce contenu, le 15 juillet 2019, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le15 juillet 2019 10:49:02 UTC. Document originalhttps://keringcorporate.dam.kering.com/m/4a24f9425d66246c/original/Declaration-des-transactions-sur-actions-propres-du-8-au-12-juillet-2019.pdf Public permalinkhttp://www.publicnow.com/view/4D7DB89F9318D0378B1FBCAE1E94236F1282EEC4 0 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur KERING 12:50 KERING : Déclaration des transactions sur actions propres du 8 au 12 juillet 201.. PU 12:47 Airbus et LVMH, 50% de gains en 2019 11/07 KERING : Communiqué - Mise à disposition d'informations financières relatives au.. PU 10/07 AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : LVMH, Total, Kering, Legrand, Adecco, Emmi, Pandora.... 10/07 BOURSE DE PARIS : Grand oral à haut risque pour Jay Powell 08/07 KERING : Le 4e Prix de la Photo Madame Figaro Arles, soutenu par Women In Motion.. PU 08/07 KERING : Déclaration des transactions sur actions propres du 1er au 5 juillet 20.. PU 08/07 LUXE : Cartier est-il soluble dans Vuitton ? 05/07 KERING : Lauréate du premier Prix Women In Motion pour la photographie, Susan Me.. PU 04/07 AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : Renault, Kering, Rubis, LVMH, TomTom, Air France-KLM,.. Recommandations des analystes sur KERING 10/07 AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : LVMH, Total, Kering, Legrand, Adecco, Emmi, Pandora.... 10/07 BOURSE DE PARIS : Grand oral à haut risque pour Jay Powell 04/07 AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : Renault, Kering, Rubis, LVMH, TomTom, Air France-KLM,..