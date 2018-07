Kering : Décryptage AOF du palmarès du CAC 40 à la mi-séance - Vendredi 27 juillet 2018 La plus forte baisse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

(-7,28% à 466,2 euros)Une fois n'est pas coutume, le titre du groupe de luxe est sanctionné après une publication de résultats pourtant qualifiés de "sensationnels" par son PDG. Dans le détail, le chiffre d'affaires de Kering au premier semestre 2018 s'établit à 6 431,9 millions d'euros et affiche une croissance de 26,8% en données publiées et 33,9% à périmètre et taux de change comparables. Le résultat opérationnel courant atteint un niveau historique, à 1 771,9 millions d'euros, en progression de 53,1%. Le taux de marge opérationnelle du groupe enregistre une hausse de 470 points de base et s'établit à 27,5%. Enfin, le résultat net part du groupe enregistre une très forte hausse de 185,7% et s'établit à 2 359,6 millions d'euros.