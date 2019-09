Kering : Des expositions inédites au 40, rue de Sèvres à l'occasion des Journées européennes du patrimoine 2019

Les 21 et 22 septembre 2019, pour sa quatrième participation, Kering proposera aux visiteurs d'explorer ce lieu historique à travers un parcours réinventé qui mêlera comme chaque année dans la Chapelle une nouvelle sélection d'œuvres d'art contemporain de la Collection Pinault, intitulée cette année « Pleurs de joie », et, dans les jardins, des « toiles » (modèles préliminaires en tissu préfigurant les robes de haute couture) originales de Cristóbal Balenciaga, issues des archives de la Maison, dont la scénographie évoquera les statues qui ornent certains parcs.

Autre nouveauté : pour la première fois, le 40 rue de Sèvres sera ouvert au public en nocturne le samedi jusqu'à 22 heures.

Le 40 rue de Sèvres, ancien hôpital Laennec

Le 40, rue de Sèvres constitue l'un des joyaux patrimoniaux de Paris. Connu pour avoir abrité l'hôpital Laennec jusqu'en 2000, le site a ensuite été l'objet d'un vaste projet de réhabilitation : soumis aux exigences de la pratique hospitalière, ce chef-d'œuvre architectural avait subi de nombreuses atteintes à son apparence originelle.



Le défi était d'une immense complexité : remettre en valeur les lieux sans en trahir l'esprit, et ce, dans le respect des espaces classés ou inscrits, comme la chapelle édifiée sous Louis XIII.



Le site accueille depuis 2016 le siège de Kering et de la Maison Balenciaga, et le Groupe a apporté son concours actif à la renaissance du lieu et à la réorientation de son usage dans le plus grand respect de sa qualité architecturale et de sa dimension historique.



À l'occasion de la 36e édition des Journées européennes du patrimoine, dont le thème est « Arts et divertissement », Kering a souhaité faire découvrir l'histoire de ce lieu exceptionnel de manière ludique et innovante, afin de sensibiliser toutes les générations à l'importance de la préservation et de la mise en valeur du patrimoine.



Grâce à une collaboration avec la start-up française Timescope, les visiteurs auront un aperçu de l'activité de l'hôpital Laennec il y a 120 ans, récréé à partir d'archives, plans, cadastres et documents iconographiques.

Cette année, au-delà de l'ouverture des 21 et 22 septembre, des visites privées en avant-première seront proposées au public le jeudi 19 septembre, sur réservation, sur la plateforme Patrivia.



« Pleurs de Joie », une sélection d'œuvres de la Collection Pinault

La Collection Pinault, qui réunit plus de cinq mille œuvres d'art du XXe et XXIe siècle, est l'une des plus riches collections d'art contemporain au monde.



Une nouvelle sélection d'œuvres de cette collection, réunies sous le titre « Pleurs de Joie », sera exposée au sein de la chapelle de Laennec.



En écho à la thématique de ces 36e Journées du patrimoine, « Arts et divertissement », les œuvres exposées se réfèrent aux pratiques du divertissement spectaculaire - celles du cirque chez Sigmar Polke, du carnaval chez Claire Tabouret, de la fête populaire chez Martial Raysse, ou encore du dessin animé chez Damien Hirst avec son Mickey.



La dimension du divertissement n'a jamais quitté l'attention perspicace des artistes qui, derrière les images heureuses des moments de plaisir partagés, se souviennent toujours de l'intensité des choses de la vie. C'est la raison pour laquelle ces œuvres formant l'exposition « Pleurs de joie » trouvent si bien leur place dans un édifice qui fut un lieu de culte et qui évoque par son histoire les « fins dernières ».

Une exposition de la Maison Balenciaga : « Cristóbal Balenciaga, le couturier sculpteur »

Avant que le vêtement soit présenté lors d'un défilé, il y a plusieurs étapes dans sa conception. Le point de départ, le croquis, matérialise l'idée en 2D, puis vient le passage du dessin à la toile, la mise en volume ou la représentation en 3D.



La toile est une transmutation d'une idée en vêtement, c'est un moulage qui nécessite de l'exigence, de la précision, de la technique et de la réflexion. Elle reste une étape fondamentale pour la matérialisation du vêtement et elle sera, pour chaque commande ou reproduction, le point de référence, la base ou le mètre étalon. Cristóbal Balenciaga retravaillait ses toiles jusqu'à la parfaite interprétation de ses volumes. Les toiles présentées ici viennent des archives de la Maison et on peut imaginer que chaque centimètre carré a été touché, pincé, manipulé, étiré et épinglé par le couturier lui-même.



18 demi-toiles seront ainsi présentées en extérieur dans l'enceinte du site de Laennec, mises en scène comme les statues qui ornent certains parcs ou jardins. Cette scénographie illustre le rapport qui existait entre le travail de Cristóbal Balenciaga et celui des sculpteurs.

À propos de Kering



Groupe de Luxe mondial, Kering regroupe et fait grandir un ensemble de Maisons emblématiques dans la Mode, la Maroquinerie, la Joaillerie et l'Horlogerie : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ulysse Nardin, Girard-Perregaux, ainsi que Kering Eyewear. En plaçant la création au cœur de sa stratégie, Kering permet à ses Maisons de repousser leurs limites en termes d'expression créative, tout en façonnant un Luxe durable et responsable. C'est le sens de notre signature : Empowering Imagination. En 2018, Kering comptait près de 35 000 collaborateurs.





A propos de Patrivia



Patrivia propose des solutions de réservation en ligne pour les monuments, châteaux, musées, sites remarquables et jardins ouverts au public. Il s'agit de lieux incontournables ou confidentiels, ouverts de façon exceptionnelle ou permanente pour des visites gratuites ou payantes, pour les particuliers, les groupes ou les centrales de réservation.



