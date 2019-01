Kering : Disclosure of transactions in own shares from January 7 to 11, 2019 0 14/01/2019 | 10:09 Envoyer par e-mail :

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 7 janvier au 11 janvier 2019 Nom de l'émetteurCode identifiant de l'émetteur (code LEI) KERING KERING KERING KERING KERING KERING KERING KERING KERING KERING KERING KERING KERING KERING KERING KERING KERING KERING KERING KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 549300VGEJKB7SVUZR78 549300VGEJKB7SVUZR78 549300VGEJKB7SVUZR78 549300VGEJKB7SVUZR78 549300VGEJKB7SVUZR78 549300VGEJKB7SVUZR78 549300VGEJKB7SVUZR78 549300VGEJKB7SVUZR78 549300VGEJKB7SVUZR78 549300VGEJKB7SVUZR78 549300VGEJKB7SVUZR78 549300VGEJKB7SVUZR78 549300VGEJKB7SVUZR78 549300VGEJKB7SVUZR78 549300VGEJKB7SVUZR78 549300VGEJKB7SVUZR78 549300VGEJKB7SVUZR78 549300VGEJKB7SVUZR78 549300VGEJKB7SVUZR78 Jour de la transaction 07/01/2019 07/01/2019 07/01/2019 07/01/2019 08/01/2019 08/01/2019 08/01/2019 08/01/2019 09/01/2019 09/01/2019 09/01/2019 09/01/2019 10/01/2019 10/01/2019 10/01/2019 10/01/2019 11/01/2019 11/01/2019 11/01/2019 11/01/2019 TOTAL Code identifiant de l'instrument financier FR0000121485 FR0000121485 FR0000121485 FR0000121485 FR0000121485 FR0000121485 FR0000121485 FR0000121485 FR0000121485 FR0000121485 FR0000121485 FR0000121485 FR0000121485 FR0000121485 FR0000121485 FR0000121485 FR0000121485 FR0000121485 FR0000121485 FR0000121485 Prix pondéré moyen journalier d'acquisition Volume total journalier (en nombre de titres)Code identifiant marché XPAR BATE CHIX TRQX XPAR BATE CHIX TRQX XPAR BATE CHIX TRQX XPAR BATE CHIX TRQXXPAR BATE CHIX TRQX 4 161 277.80 Nom de l'émetteur Code identifiant de l'émetteur (code LEI) Nom du PSI Code identifiant du PSI Jour/heure de la Transaction Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire Devise Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 07/01/2019 11:54:47 FR0000121485 397,6 EUR 200 XPAR 1608308740045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 07/01/2019 11:54:47 FR0000121485 397,6 EUR 20 XPAR 1608308741045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 07/01/2019 11:54:47 FR0000121485 397,6 EUR 200 XPAR 1608308742045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 07/01/2019 11:54:47 FR0000121485 397,6 EUR 80 XPAR 1608308743045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 07/01/2019 11:54:47 FR0000121485 397,6 EUR 25 XPAR 1608308744045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 07/01/2019 11:54:47 FR0000121485 397,6 EUR 20 XPAR 1608308745045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 07/01/2019 11:54:47 FR0000121485 397,6 EUR 155 XPAR 1608308746045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 07/01/2019 11:54:47 FR0000121485 397,6 EUR 91 XPAR 1608308747045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 07/01/2019 11:56:49 FR0000121485 398,1 EUR 95 XPAR 1608309923045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 07/01/2019 11:56:49 FR0000121485 398,1 EUR 105 XPAR 1608309924045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 07/01/2019 11:56:49 FR0000121485 398,1 EUR 95 XPAR 1608309925045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 07/01/2019 11:56:49 FR0000121485 398,1 EUR 105 XPAR 1608309926045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 07/01/2019 11:56:49 FR0000121485 398,1 EUR 95 XPAR 1608309927045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 07/01/2019 11:56:49 FR0000121485 398,1 EUR 5 XPAR 1608309928045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 07/01/2019 11:58:01 FR0000121485 397,7 EUR 200 XPAR 1608310610045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 07/01/2019 12:00:47 FR0000121485 397,7 EUR 59 XPAR 1608312287045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 07/01/2019 11:58:01 FR0000121485 397,7 EUR 9 XPAR 1608310611045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 07/01/2019 11:58:04 FR0000121485 397,6 EUR 16 XPAR 1608310636045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 07/01/2019 11:58:04 FR0000121485 397,6 EUR 41 XPAR 1608310637045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 07/01/2019 12:07:11 FR0000121485 396,8 EUR 57 XPAR 1608316272045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 07/01/2019 12:18:49 FR0000121485 396,3 EUR 23 XPAR 1608323498045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 07/01/2019 12:18:49 FR0000121485 396,3 EUR 30 XPAR 1608323499045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 07/01/2019 12:26:35 FR0000121485 396,7 EUR 49 XPAR 1608328299045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 07/01/2019 12:32:12 FR0000121485 396,1 EUR 50 XPAR 1608331965045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 07/01/2019 12:32:12 FR0000121485 396,1 EUR 7 XPAR 1608331966045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 07/01/2019 12:40:45 FR0000121485 396,6 EUR 28 XPAR 1608336832045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 07/01/2019 12:40:45 FR0000121485 396,6 EUR 22 XPAR 1608336833045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 07/01/2019 12:45:50 FR0000121485 395,9 EUR 20 XPAR 1608340153045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 07/01/2019 12:45:50 FR0000121485 395,9 EUR 20 XPAR 1608340154045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 07/01/2019 12:45:50 FR0000121485 395,9 EUR 11 XPAR 1608340155045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 07/01/2019 12:54:08 FR0000121485 396,3 EUR 42 XPAR 1608346736045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 07/01/2019 12:54:08 FR0000121485 396,3 EUR 11 XPAR 1608346737045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 07/01/2019 13:04:22 FR0000121485 395,5 EUR 51 XPAR 1608352174045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 07/01/2019 13:12:01 FR0000121485 395,5 EUR 57 XPAR 1608356173045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 07/01/2019 13:22:33 FR0000121485 396 EUR 54 XPAR 1608361517045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 07/01/2019 13:28:18 FR0000121485 396,9 EUR 5 XPAR 1608364620045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 07/01/2019 13:28:18 FR0000121485 396,9 EUR 23 XPAR 1608364621045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 07/01/2019 13:28:18 FR0000121485 396,9 EUR 13 XPAR 1608364622045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 07/01/2019 13:31:37 FR0000121485 396,5 EUR 17 XPAR 1608366891045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 07/01/2019 13:35:39 FR0000121485 396,4 EUR 16 XPAR 1608369036045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 07/01/2019 13:36:27 FR0000121485 396,4 EUR 43 XPAR 1608369445045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 07/01/2019 13:45:16 FR0000121485 396,4 EUR 55 XPAR 1608374900045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 07/01/2019 13:56:36 FR0000121485 396,3 EUR 8 XPAR 1608382096045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 07/01/2019 13:56:36 FR0000121485 396,3 EUR 50 XPAR 1608382097045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 07/01/2019 14:10:17 FR0000121485 397,1 EUR 48 XPAR 1608390319045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 07/01/2019 14:15:41 FR0000121485 396,4 EUR 12 XPAR 1608393730045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 07/01/2019 14:15:41 FR0000121485 396,4 EUR 41 XPAR 1608393735045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 07/01/2019 14:23:35 FR0000121485 395,9 EUR 20 XPAR 1608400137045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 07/01/2019 14:23:35 FR0000121485 395,9 EUR 20 XPAR 1608400138045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 07/01/2019 14:23:35 FR0000121485 395,9 EUR 17 XPAR 1608400139045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 07/01/2019 14:31:14 FR0000121485 396,4 EUR 53 XPAR 1608405408045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 07/01/2019 14:37:53 FR0000121485 396,3 EUR 6 XPAR 1608410301045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 07/01/2019 14:37:53 FR0000121485 396,3 EUR 53 XPAR 1608410302045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 07/01/2019 14:46:36 FR0000121485 396,4 EUR 55 XPAR 1608416528045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 07/01/2019 14:54:57 FR0000121485 395,2 EUR 9 XPAR 1608423396045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 07/01/2019 14:54:57 FR0000121485 395,2 EUR 48 XPAR 1608423397045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 07/01/2019 15:03:18 FR0000121485 395,7 EUR 50 XPAR 1608430383045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 07/01/2019 15:06:42 FR0000121485 395,9 EUR 55 XPAR 1608433117045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 07/01/2019 15:12:16 FR0000121485 396 EUR 38 XPAR 1608437187045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 07/01/2019 15:12:16 FR0000121485 396 EUR 11 XPAR 1608437188045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 07/01/2019 15:16:30 FR0000121485 396,3 EUR 52 XPAR 1608440549045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 07/01/2019 15:21:32 FR0000121485 396,2 EUR 57 XPAR 1608444393045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 07/01/2019 15:29:57 FR0000121485 395,9 EUR 6 XPAR 1608451115045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 07/01/2019 15:29:57 FR0000121485 395,9 EUR 50 XPAR 1608451116045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 07/01/2019 15:32:48 FR0000121485 395,6 EUR 41 XPAR 1608457186045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 07/01/2019 15:32:48 FR0000121485 395,6 EUR 13 XPAR 1608457195045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 07/01/2019 15:36:03 FR0000121485 394,7 EUR 16 XPAR 1608461801045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 07/01/2019 15:36:03 FR0000121485 394,7 EUR 25 XPAR 1608461802045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 07/01/2019 15:36:03 FR0000121485 394,7 EUR 11 XPAR 1608461803045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 11:14:48 FR0000121485 402 EUR 22 XPAR 1611713389045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 11:14:48 FR0000121485 402 EUR 28 XPAR 1611713390045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 11:15:18 FR0000121485 401,7 EUR 29 XPAR 1611713678045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 11:15:18 FR0000121485 401,7 EUR 20 XPAR 1611713679045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 11:15:53 FR0000121485 401,1 EUR 20 XPAR 1611714156045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 11:15:53 FR0000121485 401,1 EUR 20 XPAR 1611714157045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 11:15:53 FR0000121485 401,1 EUR 16 XPAR 1611714158045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 11:18:48 FR0000121485 401,3 EUR 48 CHIX 1611715723045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 11:18:48 FR0000121485 401,3 EUR 57 XPAR 1611715724045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 11:20:24 FR0000121485 401,5 EUR 15 XPAR 1611716786045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 11:20:24 FR0000121485 401,5 EUR 38 XPAR 1611716787045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 11:20:41 FR0000121485 401,3 EUR 12 TRQX 1611716966045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 11:20:41 FR0000121485 401,3 EUR 11 TRQX 1611716967045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 11:20:41 FR0000121485 401,3 EUR 12 TRQX 1611716968045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 11:20:41 FR0000121485 401,3 EUR 16 TRQX 1611716969045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 11:22:44 FR0000121485 401,1 EUR 15 XPAR 1611718528045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 11:22:44 FR0000121485 401,1 EUR 33 XPAR 1611718529045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 11:24:52 FR0000121485 402,1 EUR 48 BATE 1611720308045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 11:25:35 FR0000121485 402,3 EUR 28 XPAR 1611720688045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 11:25:35 FR0000121485 402,3 EUR 25 XPAR 1611720689045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 11:27:37 FR0000121485 402,9 EUR 4 CHIX 1611721688045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 11:27:37 FR0000121485 402,9 EUR 46 CHIX 1611721689045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 11:28:58 FR0000121485 402,9 EUR 9 XPAR 1611722256045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 11:29:04 FR0000121485 402,9 EUR 43 XPAR 1611722300045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 11:34:02 FR0000121485 402,7 EUR 52 XPAR 1611725405045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 11:37:43 FR0000121485 402,4 EUR 57 CHIX 1611727919045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 11:37:43 FR0000121485 402,4 EUR 23 TRQX 1611727920045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 11:37:43 FR0000121485 402,4 EUR 34 TRQX 1611727921045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 11:42:21 FR0000121485 402,1 EUR 54 XPAR 1611730347045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 11:43:43 FR0000121485 402 EUR 20 XPAR 1611731380045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 11:44:03 FR0000121485 401,9 EUR 23 XPAR 1611731559045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 11:44:03 FR0000121485 401,9 EUR 29 XPAR 1611731560045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 11:46:05 FR0000121485 402,1 EUR 51 XPAR 1611732808045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 11:48:48 FR0000121485 402,9 EUR 6 CHIX 1611734561045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 11:48:48 FR0000121485 402,9 EUR 25 CHIX 1611734562045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 11:48:48 FR0000121485 402,9 EUR 25 CHIX 1611734563045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 11:48:48 FR0000121485 402,9 EUR 2 CHIX 1611734564045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 11:50:52 FR0000121485 403,7 EUR 59 BATE 1611736255045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 11:51:01 FR0000121485 403,4 EUR 52 XPAR 1611736375045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 11:50:49 FR0000121485 403,8 EUR 51 XPAR 1611736236045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 11:52:20 FR0000121485 403,2 EUR 39 XPAR 1611737280045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 11:52:20 FR0000121485 403,2 EUR 11 XPAR 1611737281045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 11:54:03 FR0000121485 403,5 EUR 56 XPAR 1611739423045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 11:53:57 FR0000121485 403,7 EUR 11 XPAR 1611739276045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 11:53:57 FR0000121485 403,7 EUR 25 XPAR 1611739277045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 11:53:57 FR0000121485 403,7 EUR 13 XPAR 1611739278045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 11:55:44 FR0000121485 402,7 EUR 33 XPAR 1611741384045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 11:55:44 FR0000121485 402,7 EUR 15 XPAR 1611741385045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 11:57:54 FR0000121485 403 EUR 56 TRQX 1611743490045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 12:00:33 FR0000121485 403,3 EUR 56 XPAR 1611745421045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 12:00:49 FR0000121485 403,2 EUR 58 CHIX 1611745597045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 11:57:54 FR0000121485 403 EUR 16 XPAR 1611743488045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 11:57:54 FR0000121485 403 EUR 41 XPAR 1611743489045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 12:06:24 FR0000121485 402,5 EUR 50 XPAR 1611749026045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 12:14:10 FR0000121485 402,5 EUR 6 XPAR 1611753013045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 12:14:10 FR0000121485 402,5 EUR 24 XPAR 1611753014045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 12:14:10 FR0000121485 402,5 EUR 22 XPAR 1611753015045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 12:13:42 FR0000121485 402,6 EUR 44 CHIX 1611752729045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 12:13:42 FR0000121485 402,6 EUR 6 CHIX 1611752730045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 12:17:59 FR0000121485 401,8 EUR 56 TRQX 1611755519045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 12:17:59 FR0000121485 401,8 EUR 53 XPAR 1611755520045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 12:22:21 FR0000121485 401,4 EUR 56 BATE 1611757762045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 12:25:25 FR0000121485 401,3 EUR 4 CHIX 1611759227045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 12:25:25 FR0000121485 401,3 EUR 20 CHIX 1611759228045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 12:25:25 FR0000121485 401,3 EUR 9 CHIX 1611759229045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 12:25:25 FR0000121485 401,3 EUR 22 CHIX 1611759230045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 12:25:37 FR0000121485 401,2 EUR 33 XPAR 1611759326045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 12:25:37 FR0000121485 401,2 EUR 13 XPAR 1611759327045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 12:25:37 FR0000121485 401,2 EUR 12 XPAR 1611759328045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 12:32:15 FR0000121485 400,8 EUR 32 XPAR 1611762816045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 12:32:15 FR0000121485 400,8 EUR 19 XPAR 1611762817045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 12:37:31 FR0000121485 400,6 EUR 49 CHIX 1611765162045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 12:39:22 FR0000121485 400,5 EUR 12 TRQX 1611765954045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 12:39:22 FR0000121485 400,5 EUR 25 TRQX 1611765955045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 12:39:22 FR0000121485 400,5 EUR 20 XPAR 1611765956045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 12:39:22 FR0000121485 400,5 EUR 5 TRQX 1611765957045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 12:39:22 FR0000121485 400,5 EUR 11 TRQX 1611765958045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 12:39:22 FR0000121485 400,5 EUR 25 XPAR 1611765959045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 12:39:22 FR0000121485 400,5 EUR 7 XPAR 1611765960045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 12:46:50 FR0000121485 400,8 EUR 25 XPAR 1611769563045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 12:48:30 FR0000121485 400,8 EUR 21 CHIX 1611770212045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 12:48:30 FR0000121485 400,8 EUR 34 CHIX 1611770213045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 12:50:35 FR0000121485 400,2 EUR 50 XPAR 1611771578045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 12:52:26 FR0000121485 400,5 EUR 59 XPAR 1611772381045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 12:53:36 FR0000121485 400,2 EUR 32 BATE 1611772907045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 12:53:36 FR0000121485 400,2 EUR 17 BATE 1611772908045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 12:57:21 FR0000121485 400,4 EUR 48 XPAR 1611775069045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 12:59:35 FR0000121485 400,3 EUR 26 TRQX 1611776041045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 12:59:35 FR0000121485 400,3 EUR 13 TRQX 1611776042045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 12:59:35 FR0000121485 400,3 EUR 6 TRQX 1611776043045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 12:59:35 FR0000121485 400,3 EUR 5 TRQX 1611776044045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 12:59:35 FR0000121485 400,3 EUR 4 TRQX 1611776045045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 13:01:13 FR0000121485 400,5 EUR 4 CHIX 1611776747045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 13:01:13 FR0000121485 400,5 EUR 25 CHIX 1611776748045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 13:01:13 FR0000121485 400,5 EUR 22 CHIX 1611776749045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 13:03:30 FR0000121485 400,8 EUR 25 XPAR 1611777784045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 13:06:50 FR0000121485 400,1 EUR 51 XPAR 1611779365045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 13:12:24 FR0000121485 399,5 EUR 53 CHIX 1611782209045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 13:12:59 FR0000121485 399,1 EUR 29 XPAR 1611782441045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 13:12:59 FR0000121485 399,1 EUR 24 XPAR 1611782442045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 13:17:57 FR0000121485 398,6 EUR 4 TRQX 1611785341045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 13:17:57 FR0000121485 398,6 EUR 23 TRQX 1611785342045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 13:17:57 FR0000121485 398,6 EUR 16 TRQX 1611785343045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 13:17:57 FR0000121485 398,6 EUR 5 TRQX 1611785344045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 13:19:35 FR0000121485 398,4 EUR 54 BATE 1611786071045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 13:19:35 FR0000121485 398,4 EUR 25 XPAR 1611786073045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 13:19:35 FR0000121485 398,4 EUR 9 XPAR 1611786074045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 13:19:35 FR0000121485 398,4 EUR 12 XPAR 1611786075045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 13:19:35 FR0000121485 398,4 EUR 12 XPAR 1611786076045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 13:25:47 FR0000121485 399,1 EUR 36 XPAR 1611789293045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 13:26:01 FR0000121485 399,1 EUR 11 CHIX 1611789426045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 13:26:01 FR0000121485 399,1 EUR 41 CHIX 1611789427045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 13:33:08 FR0000121485 399,9 EUR 58 XPAR 1611792683045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 13:36:26 FR0000121485 400,1 EUR 48 CHIX 1611794486045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 13:36:26 FR0000121485 400,1 EUR 49 TRQX 1611794487045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 13:39:49 FR0000121485 400 EUR 18 XPAR 1611796184045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 13:39:49 FR0000121485 400 EUR 32 XPAR 1611796185045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 13:46:31 FR0000121485 400,4 EUR 16 XPAR 1611798790045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 13:46:31 FR0000121485 400,4 EUR 43 XPAR 1611798791045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 13:50:03 FR0000121485 400,9 EUR 59 CHIX 1611800824045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 13:54:38 FR0000121485 400,7 EUR 25 XPAR 1611803128045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 13:54:38 FR0000121485 400,7 EUR 29 XPAR 1611803129045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 13:55:56 FR0000121485 400,9 EUR 55 BATE 1611803847045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 13:58:08 FR0000121485 400,9 EUR 11 TRQX 1611805425045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 13:58:08 FR0000121485 400,9 EUR 17 TRQX 1611805426045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 13:58:08 FR0000121485 400,9 EUR 26 TRQX 1611805427045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 14:01:15 FR0000121485 400,7 EUR 43 CHIX 1611807038045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 14:01:15 FR0000121485 400,7 EUR 11 CHIX 1611807039045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 14:01:15 FR0000121485 400,7 EUR 55 XPAR 1611807040045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 14:07:37 FR0000121485 400,4 EUR 53 XPAR 1611811701045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 14:15:01 FR0000121485 400,7 EUR 48 CHIX 1611816845045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 14:12:25 FR0000121485 400,4 EUR 45 XPAR 1611815289045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 14:16:35 FR0000121485 400,8 EUR 59 XPAR 1611817772045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 14:18:08 FR0000121485 400,9 EUR 15 TRQX 1611818494045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 14:25:10 FR0000121485 401,8 EUR 51 XPAR 1611822396045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 14:25:10 FR0000121485 401,8 EUR 45 TRQX 1611822397045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 14:25:10 FR0000121485 401,8 EUR 7 TRQX 1611822398045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 14:25:10 FR0000121485 401,7 EUR 57 BATE 1611822402045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 14:25:10 FR0000121485 401,7 EUR 30 CHIX 1611822411045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 14:25:10 FR0000121485 401,7 EUR 28 CHIX 1611822412045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 14:30:18 FR0000121485 401,8 EUR 6 XPAR 1611825849045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 14:30:18 FR0000121485 401,8 EUR 15 XPAR 1611825850045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 14:30:18 FR0000121485 401,8 EUR 11 XPAR 1611825851045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 14:32:26 FR0000121485 401,6 EUR 49 XPAR 1611827469045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 14:36:49 FR0000121485 401,2 EUR 25 XPAR 1611830150045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 14:36:49 FR0000121485 401,2 EUR 12 XPAR 1611830152045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 14:36:49 FR0000121485 401,2 EUR 12 XPAR 1611830157045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 14:37:00 FR0000121485 401,1 EUR 52 CHIX 1611830302045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 14:41:59 FR0000121485 400,8 EUR 53 XPAR 1611834153045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 14:41:01 FR0000121485 400,8 EUR 59 TRQX 1611833516045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 14:49:43 FR0000121485 401,6 EUR 56 CHIX 1611838936045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 14:49:43 FR0000121485 401,6 EUR 56 XPAR 1611838937045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 14:54:05 FR0000121485 402 EUR 51 XPAR 1611841710045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 14:59:21 FR0000121485 403,3 EUR 26 XPAR 1611846196045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 14:59:21 FR0000121485 403,3 EUR 53 BATE 1611846200045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 14:59:21 FR0000121485 403,3 EUR 29 XPAR 1611846203045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 15:00:22 FR0000121485 403,3 EUR 55 CHIX 1611847168045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 15:02:54 FR0000121485 403,9 EUR 52 TRQX 1611848739045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 15:03:33 FR0000121485 403,6 EUR 45 XPAR 1611849305045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 15:03:33 FR0000121485 403,6 EUR 3 XPAR 1611849306045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 15:08:56 FR0000121485 403,4 EUR 52 XPAR 1611852667045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 15:12:22 FR0000121485 403,3 EUR 52 CHIX 1611854776045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 15:14:40 FR0000121485 403,7 EUR 22 XPAR 1611856197045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 15:14:40 FR0000121485 403,7 EUR 11 XPAR 1611856198045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 15:14:40 FR0000121485 403,7 EUR 17 XPAR 1611856199045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 15:19:47 FR0000121485 403,7 EUR 5 TRQX 1611859616045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 15:19:47 FR0000121485 403,7 EUR 5 TRQX 1611859617045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 15:19:47 FR0000121485 403,7 EUR 14 TRQX 1611859618045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 15:19:47 FR0000121485 403,7 EUR 12 TRQX 1611859619045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 15:19:47 FR0000121485 403,7 EUR 15 TRQX 1611859620045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 15:19:56 FR0000121485 403,6 EUR 46 XPAR 1611859692045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 15:19:56 FR0000121485 403,6 EUR 6 XPAR 1611859694045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 15:19:56 FR0000121485 403,6 EUR 15 CHIX 1611859697045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 15:19:56 FR0000121485 403,6 EUR 14 CHIX 1611859698045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 15:19:56 FR0000121485 403,6 EUR 23 CHIX 1611859699045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 15:19:56 FR0000121485 403,6 EUR 13 BATE 1611859700045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 15:19:56 FR0000121485 403,6 EUR 35 BATE 1611859701045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 15:25:14 FR0000121485 403,8 EUR 53 XPAR 1611864103045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 15:27:58 FR0000121485 403,6 EUR 48 CHIX 1611865944045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 15:30:13 FR0000121485 403,8 EUR 14 TRQX 1611869133045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 15:42:42 FR0000121485 404 EUR 56 CHIX 1611883572045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 15:42:42 FR0000121485 404 EUR 56 BATE 1611883573045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 15:42:42 FR0000121485 404 EUR 51 CHIX 1611883574045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 15:42:42 FR0000121485 404 EUR 48 XPAR 1611883575045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 15:42:42 FR0000121485 404 EUR 39 XPAR 1611883576045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 15:42:42 FR0000121485 404 EUR 52 XPAR 1611883577045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 15:42:42 FR0000121485 404 EUR 9 XPAR 1611883578045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 15:42:42 FR0000121485 404 EUR 71 TRQX 1611883579045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 15:42:42 FR0000121485 403,9 EUR 54 CHIX 1611883580045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 15:43:54 FR0000121485 404 EUR 51 XPAR 1611884971045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 15:43:54 FR0000121485 404 EUR 54 TRQX 1611884972045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 15:43:54 FR0000121485 404 EUR 3 XPAR 1611884973045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 16:31:53 FR0000121485 404,7 EUR 2 XPAR 1611938293045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 16:32:15 FR0000121485 404,9 EUR 20 XPAR 1611938634045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 16:32:15 FR0000121485 404,9 EUR 13 XPAR 1611938635045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 16:32:49 FR0000121485 404,8 EUR 57 XPAR 1611939247045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 16:33:06 FR0000121485 405 EUR 18 XPAR 1611939458045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 16:33:06 FR0000121485 405 EUR 20 XPAR 1611939459045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 16:33:06 FR0000121485 405 EUR 13 XPAR 1611939460045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 16:33:53 FR0000121485 404,7 EUR 31 XPAR 1611940382045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 16:33:53 FR0000121485 404,7 EUR 9 XPAR 1611940386045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 16:33:53 FR0000121485 404,7 EUR 14 XPAR 1611940387045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 16:34:09 FR0000121485 404,7 EUR 18 XPAR 1611940672045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 16:34:09 FR0000121485 404,7 EUR 37 XPAR 1611940673045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 16:34:41 FR0000121485 404,7 EUR 20 XPAR 1611941381045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 16:34:42 FR0000121485 404,7 EUR 20 XPAR 1611941406045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 16:34:42 FR0000121485 404,7 EUR 13 XPAR 1611941407045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 16:35:08 FR0000121485 404,6 EUR 9 XPAR 1611941811045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 16:35:08 FR0000121485 404,6 EUR 50 XPAR 1611941812045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 16:37:12 FR0000121485 404,5 EUR 67 XPAR 1611944451045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 16:37:12 FR0000121485 404,5 EUR 15 XPAR 1611944453045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 16:37:12 FR0000121485 404,5 EUR 13 XPAR 1611944454045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 16:37:57 FR0000121485 404,7 EUR 30 XPAR 1611945062045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 16:37:57 FR0000121485 404,7 EUR 26 XPAR 1611945063045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 16:38:35 FR0000121485 404,7 EUR 20 XPAR 1611945764045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 16:38:35 FR0000121485 404,7 EUR 13 XPAR 1611945765045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 16:38:35 FR0000121485 404,7 EUR 22 XPAR 1611945766045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 16:39:07 FR0000121485 404,8 EUR 26 XPAR 1611946465045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 16:35:33 FR0000121485 404,7 EUR 20 XPAR 1611942503045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 16:35:33 FR0000121485 404,7 EUR 20 XPAR 1611942504045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 16:35:33 FR0000121485 404,7 EUR 16 XPAR 1611942505045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 16:35:51 FR0000121485 404,7 EUR 18 XPAR 1611942849045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 16:35:51 FR0000121485 404,7 EUR 20 XPAR 1611942850045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 16:35:51 FR0000121485 404,7 EUR 21 XPAR 1611942851045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 16:35:52 FR0000121485 404,7 EUR 6 XPAR 1611942871045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 16:36:06 FR0000121485 404,8 EUR 49 XPAR 1611943170045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 16:36:16 FR0000121485 404,7 EUR 48 XPAR 1611943339045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 16:36:35 FR0000121485 404,5 EUR 53 XPAR 1611943608045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 17:28:58 FR0000121485 403,9 EUR 76 XPAR 1612012988045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 17:28:58 FR0000121485 403,9 EUR 91 XPAR 1612012989045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 17:29:00 FR0000121485 403,9 EUR 50 XPAR 1612013033045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 17:29:00 FR0000121485 403,9 EUR 19 XPAR 1612013036045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 17:29:00 FR0000121485 403,9 EUR 1 XPAR 1612013041045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 17:29:01 FR0000121485 403,9 EUR 14 XPAR 1612013106045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 17:29:17 FR0000121485 403,9 EUR 64 XPAR 1612013455045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 17:29:17 FR0000121485 403,9 EUR 107 XPAR 1612013456045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 17:29:17 FR0000121485 403,9 EUR 61 XPAR 1612013457045 Annulation KERING 549300VGEJKB7SVUZR78 Natixis KX1W K48MPD4Y2NCUIZ63 11/01/2019 17:29:17 FR0000121485 403,9 EUR 17 XPAR 1612013458045 Annulation

