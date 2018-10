Kering : GUCCI continue de tirer tout le groupe KERING vers le haut

La marque phare a réalisé une croissance de +35% au troisième trimestre.

Le trimestre passé confirme les performances exceptionnelles du début d’année. Le C.A. de GUCCI s’établit à 2,1 milliards €.

Selon le communiqué de presse du groupe Kering propriétaire de la marque italienne, c’est une croissance « saine » qui se réalise tant dans les produits permanents que dans les nouveautés mais aussi dans toutes les catégories de produits et dans tous les créneaux de distribution.

Le réseau de distribution en propre (+35% en comparable) progresse dans toutes les zones géographiques et plus particulièrement en Asie-Pacifique (+41,9% en comparable) et en Amérique du Nord (+40,7% e.c.). Dans le même temps, le e.commerce explose de près de +70%. On pouvait s’y attendre. Comme nous l’écrivions dans notre article du 18 décembre dernier, GUCCI est leader des marques de luxe sur la transformation digitale. Le Wholesale progresse quant à lui de +36,3%.

Toutes les autres marques connaissent aussi de (moindre mais) belles augmentations, en particulier SAINT LAURENT, BALENCIAGA et ALEXANDER MCQUEEN. Seule BOTTEGA VENETA est en repli de -8,4% toujours en comparable, cette baisse s’inscrivant dans une politique de renouvellement de l’offre sous l’impulsion de son nouveau Directeur de la création.

Le pôle montre et joaillerie a été très performant, les nouvelles collections et l’extension des lignes iconiques de BOUCHERON, POMELLATO et QEELIN étant particulièrement très appréciées.

Pour revenir à GUCCI, rappelons qu’INTERBRAND, le cabinet spécialiste en marques avait sorti son top 100 2018 des marques les plus puissantes le mois dernier (voir notre article du 9 octobre). Il classait GUCCI dans le top 40, valorisant la marque près de 13 milliards de dollars en augmentation de +30% par rapport à 2017, et soit la troisième plus grosse augmentation du classement juste après AMAZON et NETFLIX.

GUCCI est donc la propriété de KERING, coté à la Bourse de Paris. A hier mercredi 24 octobre, le cours de l’action s’établissait à 370 €, en augmentation de +121,16% depuis 5 ans.