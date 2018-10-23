Kering : Gucci devrait pouvoir croître de 25% au T4

23 octobre (Reuters) - KERING:
* GUCCI DEVRAIT POUVOIR SIGNER UNE CROISSANCE ORGANIQUE
D'ENVIRON 25% AU T4 - DIRFIN
* SAINT LAURENT POURSUIVRA SA CROISSANCE A DEUX CHIFFRES EN
2019 - DIRFIN
* LA BARRE DU MILLIARD D'EUROS DE CHIFFRE D'AFFAIRES POUR
BALENCIAGA N'EST "PAS LOIN" - DIRFIN
* LA MARGE OPÉRATIONNELLE DE BOTTEGA VENETA N'ATTEINDRA PAS
LES 24%-25% EN 2018 ET ELLE NE S'AMELIORERA PAS EN 2019 EN
RAISON DES INVESTISSEMENTS QUI SERONT FAITS- DIRFIN
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(Rédaction de Paris)