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Kering : Gucci devrait pouvoir croître de 25% au T4

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23/10/2018 | 19:10

23 octobre (Reuters) - KERING:

* GUCCI DEVRAIT POUVOIR SIGNER UNE CROISSANCE ORGANIQUE D'ENVIRON 25% AU T4 - DIRFIN

* SAINT LAURENT POURSUIVRA SA CROISSANCE A DEUX CHIFFRES EN 2019 - DIRFIN

* LA BARRE DU MILLIARD D'EUROS DE CHIFFRE D'AFFAIRES POUR BALENCIAGA N'EST "PAS LOIN" - DIRFIN

* LA MARGE OPÉRATIONNELLE DE BOTTEGA VENETA N'ATTEINDRA PAS LES 24%-25% EN 2018 ET ELLE NE S'AMELIORERA PAS EN 2019 EN RAISON DES INVESTISSEMENTS QUI SERONT FAITS- DIRFIN

Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)

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Dette 2018 2 005 M
Rendement 2018 2,03%
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PER 2019 15,08
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