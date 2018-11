Kering : Gucci explore la haute joaillerie

La réponse est non. Le portefeuille de Kering comprend quatre maisons qui opèrent principalement dans le domaine des bijoux. En France, on ne présente plus Boucheron, le joaillier originel de la Place Vendôme, acquis par Gucci en 2000. De création plus récente, Pomellato est réputé pour ses bijoux aux pierres colorées. Le Milanais a aussi créé DoDo, une marque de joaillerie plus ludique. Enfin, Qeelin se présente comme le trait d'union entre les symboles chinois traditionnels et les bijoux contemporains. Pomellato et Qeelin ont été achetés en 2013. En parallèle, Kering possède deux horlogers suisses, Ulysse Nardin et Girard-Perregaux. Aux côtés de ces spécialistes, les marques généralistes ont aussi leurs divisions dédiées. Gucci vend déjà des bijoux et des montres.