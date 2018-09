Kering : L’ACTION KERING INTÈGRE L’INDICE EURO STOXX 50

L'action Kering a fait son entrée lundi 24 septembre 2018 au sein de l'indice Euro STOXX 50®, indice boursier de référence des valeurs cotées de la zone euro. L'Euro STOXX 50® regroupe les 50 plus grandes valeurs cotées de la zone euro, selon le critère de la capitalisation boursière flottante.

L'action Kering est cotée à Euronext Paris depuis 1988 et fait partie de l'indice CAC 40 depuis 1995.

« Je me réjouis de voir l'action Kering intégrer l'Euro STOXX 50®. Le fait que le Groupe fondé par mon père en 1963 fasse désormais partie des cinquante plus grandes capitalisations boursière de la zone euro est une reconnaissance des valeurs entrepreneuriales qui nous ont toujours guidés. Cette étape symbolique illustre notre trajectoire de création de valeur et la pertinence de notre modèle de développement. Elle est le signe de la confiance du marché dans notre capacité à réaliser une croissance organique profitable, soutenue et pérenne. »

François-Henri Pinault, Président-Directeur général

A propos de Kering

Groupe de Luxe mondial, Kering regroupe et fait grandir un ensemble de Maisons emblématiques dans la Mode, la Maroquinerie, la Joaillerie et l'Horlogerie : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ulysse Nardin, Girard-Perregaux, ainsi que Kering Eyewear. En plaçant la création au cœur de sa stratégie, Kering permet à ses Maisons de repousser leurs limites en termes d'expression créative, tout en façonnant un Luxe durable et responsable. C'est le sens de notre signature : Empowering Imagination. En 2017, Kering comptait près de 29 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires retraité de 10,816 milliards d'euros.

