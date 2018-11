Kering : LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE KERING PROPOSE LA NOMINATION DE GINEVRA ELKANN EN QUALITÉ D’ADMINISTRATEUR

Le Conseil d'administration de Kering a coopté à l'unanimité Ginevra Elkann, en remplacement de Laurence Boone qui a démissionné de son mandat d'administratrice à la suite de sa nomination au poste de Chef économiste de l'OCDE. La nomination de Ginevra Elkann en qualité de nouvelle administratrice indépendante est soumise à l'approbation des actionnaires lors de la prochaine Assemblée générale de Kering qui se tiendra le 24 avril 2019.

Ginevra Elkann est Présidente d'Asmara Films et de Good Films, sociétés de production et distribution de cinéma. Elle est également Présidente de la Pinacoteca Giovanni & Marella Agnelli à Turin. Elle est administratrice de la société Exor, membre de l'Advisory Board européen de Christie's et de l'American Academy de Rome. Née en 1979 à Londres, Ginevra Elkann a vécu au Royaume-Uni, en France et au Brésil. Elle est diplômée de l'American University of Paris et de la London Film School.

« Je suis très heureux d'accueillir prochainement Ginevra Elkann au sein de notre Conseil d'administration. Son parcours professionnel international et son ouverture culturelle seront des atouts forts et complémentaires pour enrichir les activités de notre Conseil d'administration », a déclaré François-Henri Pinault, Président-Directeur général de Kering.

