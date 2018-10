Kering : La valeur du jour à Paris KERING toujours au plus haut des cieux

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Kering et Gucci, ont fait taire, avec maestria, les critiques qui annonçaient la fin de leur âge d'or. Pour ces Cassandre, l'enseigne italienne allait souffrir au troisième trimestre du ralentissement de la Chine, d'une base de comparaison très défavorable (bond de 49,4% des ventes de Gucci au troisième trimestre 2017), et de la lassitude des consommateurs vis-à-vis d'un style baroque. Raté ! La croissance organique de Gucci a bondi de 35,1%, contre un consensus de 25%. Après avoir perdu un tiers de sa valeur en trois mois, le titre rebondit de près de 8% à 380,80 euros.Au troisième trimestre, Kering a réalisé un chiffre d'affaires de 3,4 milliards d'euros, en hausse de 27,6%. Sa croissance organique, indicateur clef de l'activité, a grimpé de 27,5% alors que le marché tablait sur 22,5% après +34% au premier semestre.Gucci a dégagé une nouvelle fois une performance impressionnante, avec un chiffre d'affaires de 2,096 milliards d'euros, en hausse de 34,9% en données publiées et de 35,1% en comparable.Lors d'une réunion téléphonique, le directeur financier du groupe, Jean-Marc Duplaix, a assuré ne percevoir à ce stade aucun ralentissement de la demande en provenance de Chine, qui représente plus du tiers des ventes du secteur.Les analystes ont salué cette publication. Goldman Sachs a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 605 euros sur Kering. Le broker a souligné que la croissance organique de Gucci, générateur d'environ 80% du résultat opérationnel du groupe en 2019, était rassurante.Un point de vue partagé par Oddo BHF, qui a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 540 euros sur le titre. Le bureau d'études rappelle que de nombreux investisseurs craignaient un ralentissement de croissance marquée, notamment chez Gucci. Cela ne s'est clairement pas matérialisé, a-t-il observé.Selon lui, ces bons chiffres et les commentaires encourageants sur l'activité en Chine devraient suffire à balayer les craintes récentes du marché et à faire rebondir le titre après le récent recul.Jefferies, enfin, a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 545 euros sur Kering dans une note titrée : "troisième trimestre robuste : oui, vous pouvez encore acheter du Gucci avec une remise. Et vous devez". L'analyste a apprécié la nouvelle performance "stellaire" de Gucci.