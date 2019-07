Kering : Le 4e Prix de la Photo Madame Figaro Arles, soutenu par Women In Motion, a été décerné à Evangelia Kranioti

« Je dédie ce Prix aux femmes photographes, aux femmes artistes… Mais aussi à toutes les femmes qui, aujourd'hui, changent le monde - doucement, mais sûrement. »

Evangelia Kranioti

Samedi 6 juillet, le Prix de la Photo Madame Figaro Arles 2019, soutenu par Kering à travers son programme Women In Motion, a été décerné à la photographe grecque Evangelia Kranioti pour son travail intitulé Les vivants, les morts et ceux qui sont en mer.

Les photographes Laia Abril, Paz Errázuriz et Wiktoria Wojciechowska, avaient été récompensées pour leur talent et leur démarche artistique engagée, au cours des trois éditions précédentes. Cette année, le Prix de la Photo Madame Figaro Arles a salué le travail exceptionnel de la jeune artiste grecque qui, à travers la photographie et le film, interroge les questions liées à l'exil, au transit ou au contraire à l'immobilisation ; au destin, à la mort ; mais aussi au genre et à la transformation.

Avec son exposition aux Rencontres d'Arles, Evangelia Kranioti a su convaincre le prestigieux Jury du Prix de la Photo Madame Figaro Arles. Ce dernier, présidé par l'actrice française Sandrine Kiberlain et composé de personnalités du monde des arts et de la culture telles qu'Augustin Trapenard, Rachida Brakni, ou encore Nicolas Bourriaud, a été conquis par sa sélection onirique et son regard plein d'empathie sur tous ceux qui sont à la marge.

Kering est très heureux de renouveler son soutien au Prix de la Photo Madame Figaro Arles qu'il accompagne depuis sa création en 2016 à travers son programme Women In Motion, et ainsi d'encourager le travail de sa lauréate, Evangelia Kranioti, à travers une dotation de 10 000 euros.



À propos de Women In Motion



L'engagement de Kering auprès des femmes est au cœur des priorités du Groupe, et s'étend, à travers Women In Motion, au domaine des arts et de la culture où les inégalités femmes-hommes sont encore criantes, alors même que la création est l'un des vecteurs de changement les plus puissants.



En 2015, Kering lance Women In Motion au Festival de Cannes avec pour ambition de mettre en lumière les femmes du cinéma, devant et derrière la caméra. Le programme s'est depuis étendu à la photographie, à l'art et à la littérature. Il récompense, à travers ses Prix, des figures inspirantes et de jeunes talents féminins ; et offre, dans le cadre de ses Talks, un lieu d'expression à des personnalités qui partagent leur regard sur la représentation des femmes au sein de leur profession.

En 2019, Kering s'associe aux Rencontres d'Arles en créant le Prix Women In Motion et le Women In Motion LAB. Le Prix Women In Motion salue la carrière d'une femme photographe emblématique avec une dotation de 25 000 euros en acquisition d'œuvres pour la Collection des Rencontres d'Arles ; le Women In Motion LAB est dédié, les premières années, à un programme de recherche sur la place des femmes dans l'histoire mondiale de la photographie. Kering renouvelle par ailleurs son soutien au Prix de la Photo Madame Figaro dédié aux jeunes talents.



Women In Motion est depuis cinq ans une tribune de choix pour contribuer à changer les mentalités et à réfléchir à la place des femmes et à la reconnaissance qui leur est accordée dans tous les domaines artistiques.

À propos de Kering



Groupe de Luxe mondial, Kering regroupe et fait grandir un ensemble de Maisons emblématiques dans la Mode, la Maroquinerie, la Joaillerie et l'Horlogerie : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ulysse Nardin, Girard-Perregaux, ainsi que Kering Eyewear. En plaçant la création au cœur de sa stratégie, Kering permet à ses Maisons de repousser leurs limites en termes d'expression créative, tout en façonnant un Luxe durable et responsable. C'est le sens de sa signature : Empowering Imagination.

