Kering : Le trophée de la coupe de France, remporté cette année par le Stade Rennais FC, sera exceptionnellement exposé à l'occasion des 36e Journées du patrimoine chez Kering

De tradition à transmission, la Coupe de France est symbole de fédération et d'ouverture à tous. C'est pour cette raison que la famille Pinault a voulu exposer ce trophée, objet d'art et de patrimoine, dans l'ancien hôpital Laennec, siège de Kering et de la Maison Balenciaga. Une façon de saluer cette victoire emblématique pour les Bretons et de la partager avec le plus grand nombre.



Alors que la thématique de ces 36e Journées européennes du patrimoine est Arts et divertissement, cette pièce mythique liée à la grande fête populaire qu'est le football prend toute son envergure.



La Coupe de France sera ainsi exposée de manière tout à fait exceptionnelle à Laennec, dans un parcours qui proposera par ailleurs au public une nouvelle sélection d'oeuvres d'art contemporain de la Collection Pinault et des « toiles » (modèles préliminaires en tissu préfigurant les robes de haute couture) originales de Cristóbal Balenciaga, issues des archives de la Maison, dont la scénographie évoquera les statues qui ornent certains parcs.

Pour la première fois, le 40 rue de Sèvres sera ouvert au public en nocturne le samedi jusqu'à 22 heures.





L'histoire du trophée



Le trophée est créé en 1916 à la demande de Paul Michaux, président de la Fédération des patronages (F.G.S.P.F.), qui souhaite honorer, avec un « bel objet d'art » la mémoire de son ami Charles Simon, fondateur du Comité Français Interfédéral (ancêtre de la Fédération Française de Football, FFF), tombé au champ d'honneur en 1915. L'orfèvre Chobillon, dont l'établissement se situait rue de Ménilmontant, dans le 20e arrondissement de Paris, réalise ce trophée de 3,150 kilos d'argent massif, posé sur un socle marbré des Pyrénées de 15 kilos, d'une valeur de 2 000 francs de l'époque. Officiellement née le 15 janvier 1917, sur proposition d'Henri Delaunay, la Coupe portera pour sa première édition le nom de Charles Simon, et prendra dès la fin de la guerre le nom de « Coupe de France ».



Compétition annuelle, organisée par la Fédération Française de Football, elle a été instituée pour soutenir l'unité de la France alors que la première guerre mondiale mine encore le pays. Depuis ses origines, la volonté de fédérer les Français autour d'un événement sportif dans l'esprit de l'Union sacrée, ce mouvement de rapprochement politique qui a soudé les Français de toutes sensibilités (politiques ou religieuses) lors du déclenchement de la guerre en 1914, est ancrée au coeur de cette compétition, ouverte à tous les clubs jusqu'au dernier niveau amateur.



Propriété de la Fédération depuis plus d'un siècle, le trophée est remis à l'issue de la finale à l'équipe gagnante qui devra le retourner avant la finale de la saison suivante. Le palmarès de la Coupe de France est dominé par le Paris Saint-Germain avec ses 12 victoires.



Le succès de 2019 est historique pour le Stade Rennais FC, le club breton ayant déjà remporté l'épreuve à deux reprises, en 1965 et en 1971.

À propos de Kering



Groupe de Luxe mondial, Kering regroupe et fait grandir un ensemble de Maisons emblématiques dans la Mode, la Maroquinerie, la Joaillerie et l'Horlogerie : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ulysse Nardin, Girard-Perregaux, ainsi que Kering Eyewear. En plaçant la création au coeur de sa stratégie, Kering permet à ses Maisons de repousser leurs limites en termes d'expression créative, tout en façonnant un Luxe durable et responsable. C'est le sens de notre signature : Empowering Imagination. En 2018, Kering comptait près de 35 000 collaborateurs.

Contacts Presse Kering



Emilie Gargatte | +33 1 45 64 61 20 | emilie.gargatte@kering.com

Eva Dalla Venezia | +33 1 45 64 65 06 | eva.dallavenezia@kering.com



www.kering.com

Twitter: @KeringGroup

LinkedIn: Kering

Instagram: @kering_official

YouTube: KeringGroup