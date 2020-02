Kering : Marge opérationnelle record Trajectoire de croissance soutenue

Chiffre d'affaires Groupe : 15 883,5 M€



+16,2% en données publiées, +13,3% en comparable

Résultat opérationnel courant(*) : 4 778,3 M€, soit +19,6%



Marge opérationnelle courante(*) à 30,1%

Résultat net part du Groupe(*) : 2 308,6 M€

Résultat net part du Groupe récurrent(*) (**) : 3 211,5 M€, soit +15,1%

Dividende ordinaire proposé à 11,50€ par action, soit +10%

François-Henri Pinault, Président-Directeur général, a déclaré :



« En 2019, Kering a réalisé une nouvelle année de croissance forte et rentable : le chiffre d'affaires du Groupe a largement dépassé les 15 milliards d'euros et notre marge opérationnelle courante a, pour la première fois, franchi la barre des 30%. Nous poursuivons la mise en œuvre de notre stratégie, et nous nous concentrons sur le développement de nos Maisons, sur une exécution sans faille et sur la création de valeur. Dans la période difficile que traverse la Chine, nous tenons à exprimer une nouvelle fois notre soutien à tous nos collaborateurs et notre solidarité avec le peuple chinois. L'environnement particulièrement incertain qui prévaut à l'heure actuelle ne remet toutefois pas en cause les fondamentaux de Kering sur le marché du Luxe. La force de notre modèle, le talent et l'implication de nos 38 000 collaborateurs qui partagent une même culture de créativité et de responsabilité, ainsi que notre solide discipline financière, nous rendent confiants dans notre potentiel de croissance à moyen et long terme. »



- Chiffre d'affaires du Groupe à 15 883,5 M€, en hausse de +13,3% en comparable :



• Croissance très soutenue de Gucci (+13,3% en comparable).



• Excellente progression du chiffre d'affaires de Saint Laurent tout au long de l'année (+14,4% en comparable).



• Retour à la croissance pour Bottega Veneta (+2,2% en comparable) grâce au succès rencontré par les nouvelles collections.



• Performance remarquable des Autres Maisons (+17,8% en comparable), portées par le dynamisme de Balenciaga et d'Alexander McQueen.



- Forte croissance du résultat opérationnel courant ; marge opérationnelle courante record.

(*)Suite à la première application de la norme IFRS 16 en 2019, les données 2018 ont été retraitées afin de présenter des données comparables.

(**)Résultat net part du Groupe récurrent : résultat net part du Groupe des activités poursuivies hors éléments non courants. Le Résultat net part du Groupe des activités poursuivies hors éléments non courants 2019 n'inclut pas la charge d'impôt exceptionnelle liée à l'accord fiscal en Italie.





A propos de Kering



Groupe de Luxe mondial, Kering regroupe et fait grandir un ensemble de Maisons emblématiques dans la Mode, la Maroquinerie, la Joaillerie et l'Horlogerie : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ulysse Nardin, Girard-Perregaux, ainsi que Kering Eyewear. En plaçant la création au cœur de sa stratégie, Kering permet à ses Maisons de repousser leurs limites en termes d'expression créative, tout en façonnant un Luxe durable et responsable. C'est le sens de notre signature : Empowering Imagination. En 2019, Kering comptait plus de 38 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires de 15,9 milliards d'euros.



Contacts

Presse

Emilie Gargatte +33 (0)1 45 64 61 20 emilie.gargatte@kering.com

Marie de Montreynaud +33 (0)1 45 64 62 53 marie.demontreynaud@kering.com

Analystes/investisseurs

Claire Roblet +33 (0)1 45 64 61 49 claire.roblet@kering.com

Laura Levy +33 (0)1 45 64 60 45 laura.levy@kering.com



www.kering.com

Twitter: @KeringGroup

LinkedIn: Kering

Instagram: @kering_official

YouTube: KeringGroup