Kering : Patricia Barbizet quitte le conseil

14/12/2018 | 18:05

Le Conseil d'administration a décidé aujourd'hui de coopter la société Financière Pinault, représentée par Mme Héloïse Temple-Boyer, en remplacement de Mme Patricia Barbizet, Vice-Présidente du Conseil, qui a présenté sa démission.



Mme Héloïse Temple-Boyer est Directrice Générale adjointe d'Artémis depuis 2018. Elle a rejoint Artémis début 2013 en tant que Directrice des Investissements.



Préalablement, elle avait occupé les fonctions de Chargée de missions auprès du Président et de Directrice des achats internationaux de Groupe Casino, après plus de cinq années passées en finance chez Rothschild & Cie.



