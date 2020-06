Kering : Procès verbal de l'Assemblée générale mixte du 16 juin 2020

Kering

Société anonyme au capital de 505 117 288 € Siège social : 40, rue de Sèvres - 75007 Paris 552 075 020 R.C.S. Paris

******

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE

DU 16 JUIN 2020

L'an deux mille vingt, le 16 juin à 15 heures, les actionnaires de la société Kering ont assisté à l'Assemblée Générale, qui s'est tenue exceptionnellement à huis clos, au siège social de la Société situé 40 rue de Sèvres à Paris (7ème) sur convocation faite par le Conseil d'administration et suivant avis de réunion, paru le 18 mars 2020 au « Bulletin des Annonces Légales Obligatoires » n° 34 et avis de convocation, paru le 29 mai 2020 au « Bulletin des Annonces Légales Obligatoires » n° 65 et dans le journal d'annonces légales « Les Petites Affiches » du 29 mai 2020 n° 108, avis d'ajournement publiés au « Bulletin des Annonces Légales Obligatoires » les 1er et 24 avril 2020 sous les numéros respectifs 40 et 50, ainsi que par lettres adressées aux actionnaires nominatifs, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Dans le contexte de l'épidémie de Covid-19 et dans le respect des consignes du Gouvernement, le Conseil d'administration a décidé, en vertu de l'ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 et en raison de l'interdiction de réunion résultant du décret d'application de la loi sur l'état d'urgence sanitaire (Décret 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire), de tenir cette Assemblée Générale à huis clos, hors la présence physique des actionnaires. Dans ces conditions, les actionnaires ont été encouragés à voter à distance ou à donner pouvoir. Par ailleurs, une adresse email a été mis à leur disposition pour qu'ils puissent poser leurs questions écrites.

Il a été établi l'arrêté de feuille de présence à laquelle ont été annexés les pouvoirs des actionnaires représentés par des mandataires ainsi que les formulaires de vote par correspondance.

L'Assemblée est présidée par M. François-Henri Pinault, Président du Conseil d'administration.

La Société Artémis, représentée par Madame Héloïse Temple-Boyer, et Monsieur Jean-François Palus, Directeur général délégué et actionnaire, les deux membres de l'Assemblée, présents et acceptants, sont appelés comme scrutateurs.

M. Eric Sandrin, Secrétaire du Conseil d'administration, Directeur juridique du Groupe, est désigné par le bureau comme secrétaire.

Ensemble, ils composent le bureau de cette Assemblée.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau ainsi constitué, permet de constater que les actionnaires représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 101 651 340 actions, soit plus du cinquième des actions ayant le droit de vote et totalisent 153 410 127 voix pour les résolutions à caractère ordinaire, et 101 632 523 actions, soit plus du quart des actions ayant droit de vote et totalisent 153 372 528 voix pour les résolutions à caractère extraordinaire.

L'Assemblée pouvant ainsi valablement délibérer est déclarée régulièrement constituée.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

1/ Les avis de réunion, avis d'ajournement, avis de convocation, à savoir :

 un exemplaire du B.A.L.O. contenant l'avis de réunion, un exemplaire du B.A.L.O. contenant les avis d'ajournement et un exemplaire du B.A.L.O. et du journal d'annonces légales contenant l'avis de convocation, ces avis étant publiés en conformité des articles R. 225-66 et R.225-73 du Code de commerce,

 les copies et les avis de réception des lettres recommandées de convocation adressées aux Commissaires aux comptes,

2/ l'arrêté de la feuille de présence de l'Assemblée et les pouvoirs des actionnaires représentés par des mandataires, ainsi que les formulaires de vote par correspondance et les votes transmis électroniquement par VOTACCESS qui y sont annexés,

3/ le Document d'enregistrement universel 2019 déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 26 mars 2020, sous le numéro D.20-0184, tel que modifié par son amendement n° 1 déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 30 avril 2020 sous le numéro D-20-0184-A01, ainsi que les différents documents qui, conformément aux dispositions législatives et réglementaires du Code de commerce, ont été tenus dans les délais légaux à la disposition des actionnaires, notamment :

 les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2019, les résultats financiers de la Société au cours des cinq derniers exercices, ainsi que l'inventaire des valeurs mobilières,

 les comptes consolidés de la Société au 31 décembre 2019,

 le rapport de gestion du Conseil d'administration sur les comptes de l'exercice et sur l'activité du Groupe,

 le rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise,

 les rapports des Commissaires aux comptes,

 le descriptif du programme de rachat d'actions,

 les projets de résolutions.

Puis, le Secrétaire de l'Assemblée déclare que :

- les formules de procuration et de vote par correspondance adressées aux actionnaires par la Société étaient accompagnées des documents et comportaient les mentions prévues par les articles R. 225-76 à R. 225-78 du Code de commerce,

- les documents et renseignements énumérés aux articles R.225-73-1, R.225-81 et R.225-83 du même code ont été mis en ligne sur le site internet de la Société et ont été adressés avant l'Assemblée aux actionnaires qui en ont fait la demande dans les conditions fixées par l'article R. 225-88 dudit code,

- la liste des actionnaires arrêtée le seizième jour avant la réunion de l'Assemblée a été tenue à la disposition des actionnaires, au siège social,

- et qu'en outre, les documents et renseignements prévus par les textes légaux ont été tenus à la disposition des actionnaires, au même lieu, depuis la convocation de l'Assemblée.

Le Secrétaire déclare également que les comptes annuels et consolidés et les rapports du Conseil d'administration et des Commissaires aux comptes ainsi que les autres documents communiqués à l'Assemblée ont été soumis au Comité Social Economique qui n'a pas présenté d'observation. Il indique également que le Document d'enregistrement universel 2019 de la Société, déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers, a été adressé aux personnes qui en ont fait la demande.

Le Secrétaire précise que, comme nous en avons pris l'usage, l'Assemblée sera enregistrée en présence d'un huissier, en la personne de Maître Sylvain Thomazon, huissier de justice à Paris.

L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations.

Le Secrétaire rappelle ensuite que l'Assemblée Générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

A titre ordinaire

1. Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;

2. Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;

3. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et fixation du dividende ;

4. Renouvellement du mandat de Monsieur Jean-Pierre Denis, en qualité d'Administrateur ;

5. Renouvellement du mandat de Madame Ginevra Elkann, en qualité d'Administratrice ;

6. Renouvellement du mandat de Madame Sophie L'Hélias, en qualité d'Administratrice ;

7. Nomination de Madame Jean Liu, en qualité d'Administratrice ;

8. Nomination de Monsieur Tidjane Thiam, en qualité d'Administrateur ;

9. Nomination de Madame Emma Watson, en qualité d'Administratrice ;

10. Approbation des informations mentionnées au I de l'article L. 225-37-3 du Code de commerce et relatives aux rémunérations versées au cours ou attribuées au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 aux mandataires sociaux, à raison de leur mandat d'Administrateur ;

11. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 à Monsieur François-Henri Pinault, à raison de son mandat de Président-Directeur général ;

12. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 à Monsieur Jean-François Palus, à raison de son mandat de Directeur général délégué ;

13. Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux exécutifs ;

14. Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux à raison de leur mandat d'Administrateur ;

15. Renouvellement du cabinet Deloitte & Associés en qualité de Commissaire aux comptes titulaire et du cabinet BEAS en qualité de Commissaire aux comptes suppléant ; 16. Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet d'acheter, de conserver ou de transférer des actions de la Société.

A titre extraordinaire

17. Autorisation au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'attribution gratuite d'actions ordinaires de la Société, existantes ou à émettre, soumises, le cas échéant, à conditions de performance, au profit des membres du personnel salarié et des dirigeants mandataires sociaux de la Société et des sociétés liées, ou de certaines catégories d'entre eux, emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions à émettre ;

18. Modification du nombre minimum d'actions que doit posséder un Administrateur et mise en conformité de l'article 10 des statuts de la Société (Administration de la Société -

Conseil d'administration) avec les dispositions de la loi PACTE concernant les Administrateurs représentant les salariés au Conseil d'administration ;

19. Modification de l'article 11 des statuts de la Société (Missions et pouvoirs du Conseil d'administration) afin d'y refléter les nouvelles dispositions de l'article L. 225-35 du Code de commerce ;

20. Modification de l'article 13 des statuts de la Société (Délibération du Conseil d'administration - Procès-verbaux) afin d'y refléter les nouvelles dispositions de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 concernant certaines décisions pouvant être prises par le Conseil d'administration par consultation écrite ;

21. Suppression de l'article 18 des statuts de la Société (Censeurs) ;

22. Mise en conformité de l'article 17 des statuts de la Société (Rémunération des Administrateurs, du Président, du Directeur général, des Directeurs généraux délégués et des mandataires du Conseil d'administration) avec les dispositions de la loi PACTE concernant la rémunération des Administrateurs et suppression des références faites aux censeurs ;

23. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Afin de consacrer le plus de temps possible aux échanges, et comme à l'accoutumée, le Secrétaire propose de dispenser l'Assemblée Générale de la lecture du rapport du Conseil d'administration. Ce document a déjà été adressé aux actionnaires qui en ont formulé la demande. Il figure également, de même que les informations chiffrées qui seront présentées lors de la séance, dans le Document d'enregistrement universel 2019.

L'agenda proposé est le suivant.

Jean-François Palus, Directeur Général délégué du Groupe, présentera tout d'abord le des faits marquants et analyse des résultats de l'exercice 2019. François-Henri Pinault, Président-Directeur Général du Groupe, reviendra ensuite la création de valeur du Groupe et les perspectives d'avenir. Dans un troisième temps, deux aspects très importants de la vie du Groupe seront évoqués : le Développement Durable et la Gouvernance. Marie-Claire Daveu exposera l'état d'avancement des plans d'action en matière développement durable, Sophie L'Hélias, Administratrice référente du Conseil d'administration, présentera l'activité du Conseil et Eric Sandrin, Secrétaire du Conseil d'administration, exposera les rémunérations des dirigeants.

Enfin, François-Henri Pinault prononcera quelques mots de conclusion avant l'intervention des Commissaires aux comptes.

Puis le Président prononce l'allocution ci-après-reproduite.

« En raison de la pandémie, nous tenons cette Assemblée Générale au mois de juin, plutôt qu'en avril comme nous en avons l'habitude. Parler de 2019 alors que la crise a profondément changé le contexte de notre activité depuis mars peut apparaître un peu périmé. Mais, au-delà de l'obligation juridique, il est important que nous rappelions la force de notre stratégie, qui nous permettra de surmonter cette crise. Et bien entendu, dès le 28 juillet, au moment de la présentation des résultats du premier semestre, nous partagerons avec vous des éléments plus actuels. Je vous engage dès à présent à nous rejoindre à ce moment-là pour poursuivre nos échanges.

2019 a été une nouvelle année de croissance forte et rentable pour Kering et pour l'ensemble de nos maisons.

Dans un environnement macroéconomique et géopolitique complexe, l'industrie du luxe a néanmoins opéré dans des conditions favorables. Dans ce contexte, le chiffre d'affaires deKering a frôlé les 16 milliards d'euros, tandis que notre marge opérationnelle a dépassé 30 %, un niveau record.

Mais au moment où je vous parle, la situation est bien différente. Après un excellent début d'année pour Kering et ses marques, dans le sillage des performances de 2019, l'épidémie de COVID-19 s'est propagée et a touché nos principaux marchés. Cette épidémie ne remet en cause ni notre stratégie, ni les caractéristiques économiques et démographiques qui font du luxe un secteur particulièrement attractif. A court terme, elle a toutefois un impact majeur sur l'ensemble de nos activités.

Je tiens avant tout à exprimer toute ma reconnaissance à l'ensemble des collaborateurs du Groupe. Dès les premiers signes de l'apparition du virus, ils ont fait preuve d'une détermination et d'un professionnalisme remarquables, et je les en remercie du fond du cœur.

La sécurité de nos employés, et celle de nos clients, a été et demeure notre première priorité. Nous nous sommes également mobilisés, en tant qu'entreprise citoyenne et responsable, pour venir en aide à ceux qui sont au premier rang de la lutte contre la pandémie, et notamment les personnels hospitaliers.

Certains des ateliers de nos maisons se sont ainsi reconvertis dans la fabrication de matériel de protection médicale. Là où nous faisions face à une pénurie de ces équipements, nous en avons facilité l'importation en tirant parti de notre expertise en matière d'approvisionnement et de logistique.

Nous avons également fourni un soutien financier à des projets de recherche, et financé l'acquisition d'imprimantes 3D par les hôpitaux de Paris, pour produire des pièces de rechange essentielles au moment où elles manquaient le plus.

Enfin, tant au niveau du Groupe qu'au travers d'initiatives individuelles de nos maisons, nous avons soutenu, de manière très substantielle, un certain nombre de fondations et d'organismes impliqués dans la lutte contre le COVID-19 en Chine, en Italie, en France, aux Etats-Unis et au Royaume-Uni.

Avant de donner la parole à Jean-François, qui analysera nos performances de l'an dernier et de ce début d'année, je souhaitais vous présenter rapidement nos chiffres clés de 2019. A près de 16 milliards d'euros, notre chiffre d'affaires affiche une hausse de plus de 16 %, ou plus de 13 % en comparable.

Le résultat opérationnel courant de Kering s'établit à 4,8 milliards d'euros, en progression de 20 %, et notre marge opérationnelle, je vous le disais, a atteint le niveau record de 30,1 %.

Le résultat net part du Groupe affiche une hausse de plus de 15 % à 3,2 milliards d'euros. Nous étions plus de 38 000 personnes à travailler dans le Groupe à la fin de l'année, avec une majorité de femmes parmi nos managers.

Enfin, et nous y reviendrons, nous continuons à faire des progrès significatifs en matière de développement durable.

Jean-François Palus va maintenant dresser le bilan de l'année 2019, et analyser nos résultats. »