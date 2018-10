Kering : Succès de l'offre de rachat obligataire de Kering pour un montant total de 369.8 millions d'euros

Kering annonce le succès de l'offre de rachat portant sur les quatre souches obligataires venant à échéance en 2019, 2020, 2021 et 2022 pour un montant total de 369,8 millions d'euros (hors intérêts courus) lancée le 28 septembre 2018. Les montants rachetés se sont répartis sur :

• L'émission obligataire d'un montant de 500 millions d'euros portant intérêt au taux de 3,125 % venant à échéance en avril 2019 qui a été rachetée pour un montant nominal de 55 millions d'euros. Le montant nominal en circulation avant le rachat était de 300 millions d'euros et sera de 245 millions d'euros après la date de règlement-livraison.

• L'émission obligataire d'un montant de 500 millions d'euros portant intérêt au taux de 2,500 % venant à échéance en juillet 2020 qui a été rachetée pour un montant nominal de 140 millions d'euros. Le montant nominal en circulation avant le rachat était de 500 millions d'euros et sera de 360 millions d'euros après la date de règlement-livraison.

• L'émission obligataire d'un montant de 500 millions d'euros portant intérêt au taux de 1,375% venant à échéance en octobre 2021 qui a été rachetée pour un montant nominal de 55 millions d'euros. Le montant nominal en circulation avant le rachat était de 400 millions d'euros et sera de 345 millions d'euros après la date de règlement-livraison.

• L'émission obligataire d'un montant de 500 millions d'euros portant intérêt au taux de 0,875 % venant à échéance en mars 2022 qui a été rachetée pour un montant nominal de 119,8 millions d'euros. Le montant nominal en circulation avant le rachat était de 394,8 millions et sera de 275 millions d'euros après la date de règlement-livraison.

Les obligations 2019, 2020, 2021 et 2022 sont admises aux négociations sur le marché réglementé de la Bourse du Luxembourg.

La dette long terme du Groupe Kering est notée BBB+ par l'Agence Standard & Poor's et bénéficie d'une perspective positive.

Ces rachats s'inscrivent dans le cadre de la gestion active de la liquidité du Groupe et de l'optimisation de la structure de sa dette.

À propos de Kering

Groupe de Luxe mondial, Kering regroupe et fait grandir un ensemble de Maisons emblématiques dans la Mode, la Maroquinerie, la Joaillerie et l'Horlogerie : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ulysse Nardin, Girard-Perregaux, ainsi que Kering Eyewear. En plaçant la création au cœur de sa stratégie, Kering permet à ses Maisons de repousser leurs limites en termes d'expression créative, tout en façonnant un Luxe durable et responsable. C'est le sens de notre signature : Empowering Imagination. En 2017, Kering comptait près de 29 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires retraité de 10,816 milliards d'euros.

Contacts

www.kering.com

Twitter: @KeringGroupLinkedIn: KeringInstagram: @kering_officialYouTube: KeringGroup Twitter: @KeringGroupLinkedIn: KeringInstagram: @kering_officialYouTube: KeringGroup

Télécharger le communiqué (.pdf 154.71 Ko)