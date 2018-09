Kering : Sur son nouveau site INSTAGRAM, GUCCI concilie Art et Beauté

Ce compte dédié à la beauté lancé le 14 septembre est influencé par la vision de la beauté du directeur artistique Allessandro MICHELE.

Sans pour autant oublier les produits, GUCCI a décidé de montrer l’histoire de l’Art à travers des portraits d’hommes et de femmes provenant des galeries et des collections privées du monde entier, l’accent étant mis sur la diversité.

C’est ainsi que l’on y retrouve par exemple des portraits égyptiens de 2000 ans d’âge ou des visages nobles de l’Angleterre élisabéthaine. Ces œuvres étant commentées par des écrivains d’art qui en explique l’histoire.

Le compte GUCCI compte près de 28 millions de followers et ce nouveau compte Beauté en compte déjà 21 000. Gucci y présentera bien sûr ses nouveaux lancements beauté, ses parfums, les looks des défilés et ses collaborations spéciales avec des artistes.

Ce renforcement dans la beauté s’inscrit dans l’ambition d’Allesandro MICHELE, soucieux de faire évoluer l’image de la marque par des initiatives originales.

Cette volonté se retrouve aussi par le choix de lieux insolites en France pour présenter ses collections, par la collaboration avec l’artiste espagnol Ignasi MONREAL pour une collection capsule ou pour représenter la nouvelle collection de prêt-à-porter masculin.

Notons enfin que le directeur artistique a décidé d’arrêter l’utilisation de la fourrure pour la création des vêtements Gucci.

GUCCI est la marque principale du groupe KERING. Les performances commerciales remarquables de la marque au cours de ces derniers mois ont été saluées par la Bourse par une augmentation spectaculaire de la valeur de l’action du groupe.

Kering est coté à Paris. L’action cotait 449,30 euros ce 20 septembre dernier. Sur 1 an, sa croissance a été de +35,41% et sur 5 ans de +155,94%.