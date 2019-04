Kering : a finalisé la cession de Volcom

02/04/2019 | 18:07

Le groupe Kering annonce avoir finalisé la cession de la marque américaine de sport et lifestyle Volcom à l'entreprise américaine Authentic Brands Group (ABG).



'L'équipe managériale actuelle de Volcom reprend la licence d'exploitation de la marque et poursuivra le développement des activités de la marque aux Etats-Unis, en France, en Australie et au Japon', indique Kering.



Le groupe de luxe avait acquis Volcom en 2011. 'Cette cession est en ligne avec la décision prise par Kering en 2018 de se concentrer sur le développement de ses Maisons de Luxe, renforçant ainsi son statut de pure player', précise encore Kering.





