Kering : à travers son programme Women In Motion, est heureux de soutenir l'exposition d'Anna Boghiguian dans le cadre du Festival d'Automne à Paris

Anna Boghiguian est l'artiste plasticienne invitée de la 48e édition du Festival d'Automne à Paris. À cette occasion, grâce au soutien exclusif de Women In Motion, elle a réalisé une œuvre monumentale, dessinée et produite pendant une résidence de plusieurs mois aux Beaux-Arts de Paris.

Pour sa première exposition monographique parisienne, l'artiste a transposé son intérêt pour la stratégie politique en plateau de jeu d'échec : deux jeux complets sont placés de part et d'autre de la cour vitrée des Beaux-Arts et opposent respectivement un groupe de soldats à des manifestants, et une assemblée de penseurs à des hommes et femmes politiques. Les soixante-quatre pièces ont toutes été peintes sur papier, marouflées sur bois et suspendues à la verrière. Autour d'elles, tables et chaises sont mises à disposition de joueurs d'échecs amateurs ou confirmés, étudiants des Beaux-Arts de Paris ou professionnels rassemblés à l'occasion de tournois organisés par la Ligue d'Echecs d'Ile-de-France durant toute la durée de l'exposition.

Women In Motion est fier d'être partenaire de cet événement et d'avoir ainsi soutenu la production de ces œuvres inédites. Le soutien du programme à l'exposition s'est également traduit par la publication de son catalogue en français. À travers ce nouveau partenariat, Kering renforce de manière majeure son engagement pour les femmes dans tous les domaines de la création.

Anna Boghiguian est née au Caire en 1946. D'origine arménienne, elle a fait ses études en Egypte et au Canada ; elle vit au Caire. Au cours des dix dernières années de nombreuses expositions ont été consacrées à son travail, notamment à la Documenta de Cassel (2012), aux Biennales de Venise (Pavillon Arménien, 2015), Istanbul (2015) et Sharjah (2018), au Castello di Rivoli à Turin (2017), au Museum der Moderne de Salzburg (2018), au New Museum de New York (2018) et à la Tate St Ives en Angleterre (2019). Son travail est intimement lié à la littérature, Anna Boghiguian a notamment illustré des textes de Cavafy, Tagore ou encore Ungaretti. Depuis quelques années, elle a réalisé de grandes installations pour les musées, en utilisant l'histoire et la trame des relations géopolitiques comme sujets récurrents. À partir de dessins ou de peintures à l'encaustique sur papier, ces œuvres ramifiées et expansives ont pu atteindre des échelles imposantes comme au Carré d'art de Nîmes en 2016, où sa Promenade dans l'inconscient revenait sur le passé gallo-romain de la ville, ou à la Biennale d'Istanbul en 2015 où était mise en scène l'histoire commerciale du sel.

L'engagement de Kering auprès des femmes est au cœur des priorités du Groupe, et s'étend, à travers Women In Motion, au domaine des arts et de la culture où les inégalités femmes-hommes sont encore criantes, alors même que la création est l'un des vecteurs de changement les plus puissants.

En 2015, Kering lance Women In Motion au Festival de Cannes avec pour ambition de mettre en lumière les femmes du cinéma, devant et derrière la caméra. Le programme s'est depuis étendu à la photographie, à l'art et à la littérature. Il récompense, à travers ses Prix, des figures inspirantes et de jeunes talents féminins ; et offre, dans le cadre de ses Talks, un lieu d'expression à des personnalités qui partagent leur regard sur la représentation des femmes au sein de leur profession.

Women In Motion est depuis cinq ans une tribune de choix pour contribuer à changer les mentalités et à réfléchir à la place des femmes et à la reconnaissance qui leur est accordée dans tous les domaines artistiques.

Groupe de Luxe mondial, Kering regroupe et fait grandir un ensemble de Maisons emblématiques dans la Mode, la Maroquinerie, la Joaillerie et l'Horlogerie : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ulysse Nardin, Girard-Perregaux, ainsi que Kering Eyewear. En plaçant la création au cœur de sa stratégie, Kering permet à ses Maisons de repousser leurs limites en termes d'expression créative, tout en façonnant un Luxe durable et responsable. C'est le sens de sa signature : Empowering Imagination.

Pluridisciplinaire, international et nomade, le Festival d'Automne à Paris, depuis 1972, accompagne les artistes en produisant et diffusant leurs œuvres, dans un esprit de fidélité, d'ouverture et de découverte. Théâtre, musique, danse, arts plastiques, cinéma : le Festival d'Automne à Paris est voué aux arts contemporains et à la rencontre des disciplines. Chaque année, de septembre à décembre, il propose près de 50 manifestations et réunit près de 250 000 spectateurs.

