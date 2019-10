Kering : accélère sa politique en faveur de la diversité avec la nomination de Kalpana Bagamane Denzel en tant que directrice de la diversité, de l'inclusion et des talents

En collaboration avec les Maisons et les fonctions du Groupe à l'échelle mondiale, Kalpana orchestrera et exécutera la stratégie mondiale de Kering en matière de diversité et d'inclusion. Il s'agira notamment de définir et de prioriser les initiatives qui contribueront à créer un environnement favorable à la diversité et à l'encourager. Kalpana sera également en charge d'élaborer une stratégie Talents où la diversité et l'inclusion seront au cœur de l'attraction, du recrutement, du développement et de la rétention des collaborateurs.

Cette nomination marque la volonté de Kering d'approfondir et accélérer ses actions en faveur de la diversité, de la parité et de l'inclusion au sens large. D'une part, parce que le Groupe est convaincu que la diversité des profils par leur genre, leur culture, leur origine, leur orientation sexuelle, leur identité, ou leur situation de handicap, est source de richesse et d'intelligence collective ; d'autre part, parce qu'il veut s'appuyer sur sa culture d'égalité des chances pour donner à chacun l'opportunité de réaliser son plein potentiel. Classé 10ème du dernier indice Refinitiv Diversity & Inclusion Index (2019) parmi 7 000 entreprises internationales, Kering entend toutefois construire une équipe toujours plus représentative et performante.

Béatrice Lazat, Directrice des Ressources humaines de Kering, a déclaré : « La diversité et l'égalité des chances entre tous nos collaborateurs sont depuis longtemps au cœur de la culture de Kering. Nous nous engageons à prendre des mesures concrètes pour offrir à tous nos collaborateurs un environnement de travail inclusif, ouvert et stimulant. Je me réjouis de l'arrivée de Kalpana dont l'expertise et l'expérience nous permettra d'amplifier et accélérer l'action du Groupe en interne et en externe en faveur de la diversité et de l'inclusion, et qui en tant que Directrice des Talents assurera le développement de nos collaborateurs, tout en ayant à cœur de valoriser leurs différences. »

« L'engagement sincère de Kering auprès de ses collaborateurs, infusé dans sa culture, comme en témoignent ses valeurs de respect mutuel, de respect de l'individualité et d'authenticité, est exemplaire », a ajouté Kalpana Bagamane Denzel. « J'ai hâte de travailler collectivement avec l'ensemble des équipes du Groupe à la création d'un milieu de travail toujours plus divers et inclusif. »

Biographie de Kalpana Bagamane Denzel

De nationalité américaine, Kalpana est née et a grandi aux Etats-Unis. Elle a vécu et travaillé au Royaume-Uni, en Allemagne, en Suisse, à Hong Kong, et plus récemment à Singapour. Kalpana a débuté sa carrière en tant que Consultante en management chez Andersen Consulting, puis a travaillé chez Procter & Gamble sur des stratégies de marques avant de devenir Directrice du marketing, des services d'orientation et des admissions du MBA de l'IMD, puis Directrice de la Young Presidents' Association. Plus récemment, elle était Directrice du cabinet de recrutement Russell Reynolds Associates, où elle a co-dirigé le département Diversité et Inclusion et a conseillé des clients internationaux et asiatiques dans les secteurs de la consommation et de la distribution sur des sujets de stratégie, acquisition et développement de talents. Kalpana Bagamane Denzel est diplômée d'une licence en Ingénierie industrielle et en Recherche opérationnelle de Virginia Tech et d'un MBA de la Northwestern University, Kellogg Graduate School of Management.



La diversité et l'inclusion chez Kering

Dans le cadre de sa stratégie Développement durable 2025, Kering promeut la diversité à travers une série d'engagements concrets et notamment :

 L'objectif d'atteindre la parité et l'égalité de salaire entre femmes et hommes, à tous les niveaux de la hiérarchie, d'ici 2025 ; en ce sens :

• Le programme Leadership et Mixité, lancé en 2010, favorise l'accès des femmes aux plus hauts niveaux du management et contribue à la diffusion d'une culture de l'égalité femmes-hommes.

• En 2010 également, Kering est l'un des premiers signataires de la charte Women's Empowerment Principles élaborée par l'ONU Femmes et le Pacte mondial des Nations Unies.

• Les femmes chez Kering représentent : 63% des collaborateurs, 51% des managers, 31% du Comité exécutif, et 60% du Conseil d'administration.

 Le 10 septembre 2019, Kering a annoncé la mise en place au niveau mondial, à compter du 1er janvier 2020, d'un Congé Bébé universel de 14 semaines payées à 100% pour tous les nouveaux parents salariés du Groupe, quelle que soit leur situation personnelle et familiale, afin que l'ensemble des collaborateurs bénéficient des mêmes droits.

 Kering est fier de soutenir la Charte des Nations Unies de lutte contre les discriminations faites aux personnes LGBTI dans les entreprises.

 Depuis plus de 10 ans, Kering encourage l'intégration et la formation des personnes en situation de handicap grâce à sa Mission Handicap.

 Kering fait partie de B4IG (Business for Inclusive growth), initiative mondiale regroupant entreprises et pouvoirs publics dans le but d'accélérer le processus d'action contre les inégalités et en faveur de l'inclusion.



En ce sens :



 Le Groupe a été classé 10ème de l'indice Refinitiv Diversity & Inclusion Index en 2019, parmi 7000 entreprises dans le monde.

 Le Groupe est à la 3ème position du classement Equileap 2018 des entreprises en pointe sur le sujet de la parité.

 Kering est le seul Groupe de luxe à figurer dans le premier classement des 100 entreprises les plus performantes en matière de diversité et d'égalité des sexes Bloomberg Gender-Equality Index 2018.

 En 2018 également, Kering se voit décerner le Prix du Conseil d'administration le plus féminisé dans le cadre de l'Index Européen de la Diversité de Genre, publié par European Women on Boards (EWoB) et Ethics & Boards.



A propos de Kering



Groupe de Luxe mondial, Kering regroupe et fait grandir un ensemble de Maisons emblématiques dans la Mode, la Maroquinerie, la Joaillerie et l'Horlogerie : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ulysse Nardin, Girard-Perregaux, ainsi que Kering Eyewear. En plaçant la création au cœur de sa stratégie, Kering permet à ses Maisons de repousser leurs limites en termes d'expression créative, tout en façonnant un Luxe durable et responsable. C'est le sens de notre signature : Empowering Imagination. En 2018, Kering comptait près de 35 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires de 13,7 milliards d'euros.

Contacts

Presse



Emilie Gargatte +33 (0)1 45 64 61 20 emilie.gargatte@kering.com

Marie de Montreynaud +33 (0)1 45 64 62 53 marie.demontreynaud@kering.com

Analystes/investisseurs



Claire Roblet +33 (0)1 45 64 61 49 claire.roblet@kering.com

Laura Levy +33 (0)1 45 64 60 45 laura.levy@kering.com