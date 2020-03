Kering : anticipe un recul de -15% du CA au T1 avec le COVID

20/03/2020 | 18:14

Le groupe Kering annonce ce soir que son chiffre d'affaires consolidé au premier trimestre 2020 pourrait enregistrer un recul d'environ -13% à -14% en données publiées (et de l'ordre de -15% en données comparables) par rapport au premier trimestre 2019, en raison de l'épidémie de COVID-19.



'Kering anticipe un chiffre d'affaires du deuxième trimestre très fortement impacté par les répercussions de l'épidémie sur les clientèles locales et les flux touristiques ; une marge opérationnelle courante au titre du premier semestre 2020 en recul, qu'il est prématuré de quantifier compte tenu de l'évolution rapide de la situation et du manque de visibilité actuel', précise le groupe.





