Kering : directeur général pour la haute horlogerie suisse

20/08/2018 | 13:17

Kering annonce la nomination de Patrick Pruniaux, actuel directeur général d'Ulysse Nardin, à la tête de Girard-Perregaux. À compter de ce jour, il prend ainsi la direction des maisons de haute horlogerie suisses, au sein du pôle horlogerie et joaillerie du groupe.



'Il aura pour mission d'élaborer une stratégie cohérente afin d'accélérer le développement international de ces deux Maisons en préservant leur singularité, leur capacité d'innovation et l'excellence de leur savoir-faire', explique le groupe de luxe.



Patrick Pruniaux bénéficie de plus de 20 ans d'expérience dans les biens de grande consommation et le luxe, en particulier dans l'Horlogerie. Il a exercé neuf ans chez TAG Heuer et de nombreuses années chez Apple, notamment comme directeur pays Grande-Bretagne et Irlande.



