Kering : en léger retrait avec une note de borker

07/08/2019 | 15:49

Kering cède 0,3% et sous-performe ainsi légèrement le CAC40 (+0,2%) tandis que Jefferies abaisse son objectif de cours de 610 à 600 euros, tout en réaffirmant son conseil 'achat' sur le titre du groupe de luxe.



'Nous voyons la valorisation implicite de Gucci à neuf fois le profit opérationnel à venir et à un ratio PE (cours sur BPA) de 14 fois, dans un contexte de croissance estimée de 8% pour une marge opérationnelle de 41%', affirme le broker.



'Une normalisation de croissance n'équivaut pas à une position 'sous-performance' de toute façon', poursuit Jefferies, qui considère la décote ici comme 'excessive', 'approchant son scénario baissier sans raison réelle'.



