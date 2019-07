Kering : enregistre une croissance organique de 15,3% au S1 alors que Gucci décélère

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de luxe Kering a annoncé jeudi une hausse de son résultat net récurrent et de son activité au premier semestre, en dépit du ralentissement de la croissance de son vaisseau amiral Gucci.

Le résultat net récurrent de Kering s'est inscrit à 1,55 milliard d'euros, en progression de 24,7% sur les six premiers mois de l'année, tandis que son chiffre d'affaires est ressorti à 7,64 milliards d'euros, en hausse de 18,8% en données publiées et de 15,3% en données comparables.

Le résultat net du groupe s'est inscrit à 579,7 millions d'euros au premier semestre, contre un bénéfice retraité selon la norme IFRS 16 de 2,34 milliards d'euros un an plus tôt. Cette variation résulte d'une part de la charge d'impôt liée à l'accord fiscal qu'a passé le groupe en Italie et d'autre part d'une plus-value nette de Puma liée à la distribution de dividende en nature.

Le résultat opérationnel courant a pour sa part progressé à 2,25 milliards d'euros, contre 1,79 milliard d'euros au premier semestre 2018.

Selon un consensus établi par FactSet, les analystes anticipaient en moyenne un résultat opérationnel courant de 2,18 milliards d'euros et un chiffre d'affaires de 7,61 milliards d'euros.

Dans un marché du luxe porté par l'arrivée de nouvelles générations de consommateurs notamment en Asie, Gucci a dégagé une croissance organique de 12,7% au deuxième trimestre, contre 20% au premier trimestre. Les analystes de Citi tablaient sur un ralentissement de la croissance à 15% au deuxième trimestre.

Sur l'ensemble du semestre, les ventes de la marque ont progressé de 16,3% à périmètre et taux de change comparables, à 4,62 milliards d'euros. Son résultat opérationnel courant a progressé de 26,7%, à 1,87 milliard d'euros, soit une marge de 40,6%.

"La performance de Gucci est très bonne dans beaucoup de régions. Elle est légèrement en retrait aux Etats-Unis dans un marché qui devient plus difficile pour l'ensemble de nos marques", a indiqué le directeur financier de Kering, Jean-Marc Duplaix, lors d'une conférence téléphonique.

De son côté, Yves Saint Laurent a vu ses ventes comparables progresser de 16,6% au premier semestre, à 973 millions d'euros, pour une marge de 25,9%, en hausse de 80 points de base.

Bottega Veneta a accusé un repli de 3,8% de ses revenus au premier semestre, en données comparables. "Si les nouvelles collections du Directeur de la Création Daniel Lee ne représentent encore qu'une faible partie de l'offre en magasins, elles sont particulièrement bien accueillies", a indiqué Kering dans un communiqué.

Le chiffre d'affaires des autres "maisons" du groupe, qui comprend notamment le couturier Balenciaga, les joailliers Boucheron et Pomellato et l'horloger Ulysse Nardin, a atteint 1,23 milliard d'euros au premier semestre, en augmentation de 20,3% en données comparables.

S'agissant de ses perspectives, Kering a indiqué poursuivre "la mise en œuvre de sa stratégie, qui se traduit par l'attention portée à la croissance du chiffre d'affaires à magasins comparables, avec une expansion du réseau de magasins ciblée et sélective".

"Kering poursuit en 2019 un pilotage et une allocation rigoureuse de ses ressources, en vue d'améliorer à nouveau sa performance opérationnelle, de maintenir une génération de cash-flow élevée et de continuer à faire progresser la rentabilité de ses capitaux employés", a poursuivi le groupe de luxe.

-François Schott et Eric Chalmet, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 92; fschott@agefi.fr ed: LBO

COMMUNIQUES FINANCIERS DE KERING :

http://www.kering.com/fr/finance

Agefi-Dow Jones The financial newswire