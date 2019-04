Kering est heureux de soutenir la venue en France de Michelle Obama dans le cadre de sa tournée "Becoming: An Intimate Conversation with Michelle Obama"

'Je suis une femme ordinaire qui s'est retrouvée embarquée dans une aventure extraordinaire. En partageant mon histoire, j'espère ouvrir la voie à d'autres histoires et à d'autres voix, élargir la voie pour permettre à d'autres de comprendre qu'ils ont leur place.'

Michelle Obama

Suite à la sortie en novembre dernier de son livre « Devenir », publié en français aux Editions Fayard, l'ex première-dame des Etats-Unis sera en conversation avec le public de l'AccorHotels Arena, à Paris, le 16 avril.

Kering est fier d'être partenaire de cet événement inédit en France et ainsi d'inviter 350 jeunes femmes à participer à cette soirée exceptionnelle en présence de Michelle Obama, grande figure de l'empowerment des femmes, engagement au cœur des priorités du Groupe.

« Je suis extrêmement fier d'apporter notre soutien à la venue à Paris de Michelle Obama; ce partenariat illustre les valeurs et les convictions essentielles que nous partageons. »

François-Henri Pinault

Michelle Obama

Michelle Obama a été Première dame des États-Unis de 2009 à 2017. Diplômée de l'université de Princeton et de la faculté de droit de Harvard, Michelle Obama a commencé sa carrière au sein du cabinet d'avocats Sidley & Austin, à Chicago, où elle a rencontré son futur mari, Barack Obama. Elle a ensuite travaillé auprès du maire de Chicago, puis à l'université de Chicago et à l'hôpital de l'université de Chicago. Michelle Obama a également fondé le Chicago Chapter of Public Allies, organisation qui aide les jeunes à préparer une carrière dans le secteur public. Michelle et Barack Obama vivent à Washington et ont deux filles, Malia et Sasha.

À propos de Kering

Groupe de Luxe mondial, Kering regroupe et fait grandir un ensemble de Maisons emblématiques dans la Mode, la Maroquinerie, la Joaillerie et l'Horlogerie : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ulysse Nardin, Girard-Perregaux, ainsi que Kering Eyewear. En plaçant la création au cœur de sa stratégie, Kering permet à ses Maisons de repousser leurs limites en termes d'expression créative, tout en façonnant un Luxe durable et responsable. C'est le sens de notre signature : Empowering Imagination.

Kering est engagé de longue date pour l'égalité femmes-hommes, qu'il a élevée au rang de priorité d'entreprise. Celle-ci se traduit concrètement au sein du Groupe par la promotion des talents féminins, l'application des principes de transparence et d'égalité des chances à sa politique de ressources humaines, et l'intégration pleine et entière de ces mêmes principes dans la culture de l'entreprise.

Depuis 2015, Women in Motion, programme initié par le Groupe, partenaire officiel du Festival de Cannes et des Rencontres d'Arles, étend cet engagement à l'univers des arts et de la culture, où les inégalités femmes-hommes sont encore criantes, alors même que la création est l'un des vecteurs de changement les plus puissants.

Cette attention portée à la situation des femmes ne pouvait pas négliger les multiples violences dont elles sont quotidiennement les victimes : dans le monde, 1 femme sur 3 est victime de violences au cours de sa vie. Depuis 2008, la Fondation Kering lutte contre ce fléau universel qui touche toutes les cultures, toutes les populations.

Si les choses ont commencé à changer, les lignes à bouger, les plafonds de verre à se craqueler, de nombreuses initiatives seront encore nécessaires pour que ce mouvement se concrétise par une amélioration pérenne et globale de la condition des femmes. C'est pourquoi Kering réaffirme continuellement son engagement en faveur des femmes à travers les trois champs d'action qu'il s'est dessinés.

