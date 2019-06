Kering : et Les Rencontres d'Arles remettront le Prix Women In Motion 2019 pour la photographie à Susan Meiselas

Depuis son lancement au Festival de Cannes en 2015, Women In Motion met en lumière la créativité et la singularité des femmes talentueuses dans le domaine des arts et de la culture, qui contribuent, grâce à leurs œuvres, à transformer notre vision du monde.

Cette année, Kering s'est associé aux Rencontres d'Arles pour la création du Prix Women In Motion et du Women In Motion LAB, tout en continuant d'accompagner les jeunes talents à travers le Prix de la Photo Madame Figaro Arles qu'il soutient depuis 2016. À travers ce nouveau partenariat de cinq ans, Kering renforce son engagement pour les femmes photographes en ancrant Women In Motion dans cet événement incontournable du monde de la photographie.



Pour sa première édition arlésienne, le Prix Women In Motion reviendra à Susan Meiselas. La photographe documentaliste américaine est aujourd'hui l'une des rares femmes membres de l'agence Magnum Photo. Ses œuvres proposent un regard singulier et engagé sur la condition des femmes : Carnival Strippers (1972-1975) dévoile le quotidien de strip-teaseuses dans les fêtes foraines du Sud des États-Unis ; Prince Street Girls (1975-1990) met en lumière les jeunes femmes du quartier de Little Italy à New-York ; A Room of Their Own (2015-2017) dénonce les abus et les violences subies par les femmes du West Midlands, au Royaume-Uni.

Le Prix Women In Motion sera remis le mardi 2 juillet 2019 à Susan Meiselas lors d'une soirée au théâtre Antique d'Arles au cours de laquelle elle prendra la parole pour partager avec le public son parcours et son regard sur la place des femmes dans la photographie.

Le Prix Women In Motion est accompagné d'une dotation de 25 000 euros en acquisition d'œuvres de l'artiste lauréate pour la collection des Rencontres d'Arles.



À propos de Susan Meiselas



Née en 1948 à Baltimore (États-Unis), Susan Meiselas est une photographe documentaliste qui vit et travaille à New-York. Elle est l'auteur de Carnival Strippers (1976), Nicaragua (1981), Kurdistan : In the Shadow of History (1997), Pandora's Box (2001), Encounters with the Dani (2003), Prince Street Girls (2016) et A room Of Their Own (2017).



Elle a co-édité les deux ouvrages : El Salvador, Work of 30 Photographers (1983), et Chile from Within (1990), réédités en livre électronique en 2013. Elle a également co-réalisé deux films : Living at Risk (1985), et Pictures from a Revolution (1991) avec Richard P. Rogers et Alfred Guzzetti.



Susan Meiselas est renommée pour son travail sur la question des droits de l'homme en Amérique Latine. Ses photographies font partie de collections américaines et internationales. En 1992, elle s'est vue attribuer le prix MacArthur et a reçu, en 2015, la bourse du Guggenheim. Elle a également été récompensée, en 2019, par le Prix de la Fondation Deutsche Börse pour la Photographie.



Mediations, une exposition bilan de son travail des années 1970 à aujourd'hui, a récemment été présentée à la Fundació Antoni Tàpies à Barcelone, au Jeu de Paume à Paris, et au San Francisco Museum of Modern Art.

A propos de Women In Motion

L'engagement de Kering auprès des femmes est au cœur des priorités du Groupe, et s'étend, à travers Women In Motion, au domaine des arts et de la culture où les inégalités femmes-hommes sont encore criantes, alors même que la création est l'un des vecteurs de changement les plus puissants.

En 2015, Kering lance Women In Motion au Festival de Cannes avec pour ambition de mettre en lumière les femmes du cinéma, devant et derrière la caméra. Le programme s'est depuis étendu à la photographie, à l'art et à la littérature. Il récompense, à travers ses Prix, des figures inspirantes et de jeunes talents féminins ; et offre, dans le cadre de ses Talks, un lieu d'expression à des personnalités qui partagent leur regard sur la représentation des femmes au sein de leur profession.

Women In Motion est depuis cinq ans une tribune de choix pour contribuer à changer les mentalités et à réfléchir à la place des femmes et à la reconnaissance qui leur est accordée dans tous les domaines artistiques.

À propos de Kering



Groupe de Luxe mondial, Kering regroupe et fait grandir un ensemble de Maisons emblématiques dans la Mode, la Maroquinerie, la Joaillerie et l'Horlogerie : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ulysse Nardin, Girard-Perregaux, ainsi que Kering Eyewear. En plaçant la création au cœur de sa stratégie, Kering permet à ses Maisons de repousser leurs limites en termes d'expression créative, tout en façonnant un Luxe durable et responsable. C'est le sens de sa signature : Empowering Imagination.



À propos des Rencontres d'Arles



Créées en 1970, Les Rencontres d'Arles sont le grand festival de photographie de renommée mondiale. Incubateur culturel, au plus près des artistes, les Rencontres d'Arles sont une radiographie annuelle de la création photographique doublée d'un esprit festif. Se faisant l'écho et le promoteur des pratiques artistiques, Les Rencontres d'Arles présentent chaque année le travail de 250 artistes et commissaires d'exposition à travers 40 expositions dans les lieux patrimoniaux scénographiés pour l'occasion. Pour un public toujours plus nombreux, le festival révèle les tendances, ouvre des voies, décrypte les images, produit du sens, fabrique du contenu.



