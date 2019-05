Kering : et le Festival de Cannes ont eu le plaisir d'accueillir Gong Li, Eva Longoria, Nadine Labaki, Elle Fanning, Alejandro González Iñárritu ou encore Andie MacDowell à l'occasion du dîner officiel de la cinquième édition de Women In Motion

Le dîner officiel Women In Motion, programme de Kering destiné à mettre en lumière la contribution des femmes au 7e art, a réuni près de 200 invités dimanche 19 mai 2019, Place de la Castre, sur les hauteurs de Cannes.



À cette occasion, François-Henri Pinault, Président-Directeur général de Kering, Pierre Lescure, Président du Festival de Cannes, et Thierry Frémaux, Délégué général du Festival de Cannes, ont remis le cinquième Prix Women In Motion à l'actrice chinoise emblématique Gong Li, en présence du Ministre de la Culture, Franck Riester, et des membres du Jury du Festival. Le Prix Jeunes Talents a quant à lui été remis à la réalisatrice allemande Eva Trobisch.



Parmi les invités étaient présents les actrices et acteurs Salma Hayek-Pinault, Anouk Aimée, Jean-Louis Trintignant, Eva Longoria, Mathieu Kassovitz, Charlotte Gainsbourg, Gad Elmaleh, Béatrice Dalle, Amira Casar, Rossy de Palma, Julie Gayet, Élodie Bouchez, Virginie Ledoyen, Charlotte Gainsbourg, Déborah François, Clotilde Courau, Elsa Zylberstein, Leyna Bloom, Alain et Anouchka Delon, ainsi que Charlotte Casiraghi.



Kering et le Festival de Cannes ont également eu le plaisir d'accueillir les réalisatrices et réalisateurs Nadine Labaki, Alejandro González Iñárritu, Maren Ade, Bertrand Tavernier, Maimouna N' Diaye, Yorgos Lanthimos, Claude Lelouch, Kelly Reichardt, Pawel Pawlikowski, Robin Campillo et Gaspar Noé.



Le dessinateur, scénariste et réalisateur Enki Bilal, les compositeurs et musiciens Jean-Michel Jarre et Thomas Bangalter, les journalistes Mademoiselle Agnès et Augustin Trapenard, les mannequins Anja Rubik, Mica Argañaraz et Toni Garrn étaient aussi présentes, de même que le directeur artistique de la Maison Saint Laurent, Anthony Vacarello, ainsi que Marco Bizzarri et Francesca Bellettini les PDG de Gucci et de Saint Laurent, ou encore l'influenceuse Camila Coelho.

Women In Motion a pour ambition de mettre en lumière la contribution des femmes au 7e art, devant et derrière la caméra. Lancé en mai 2015 par Kering, partenaire du Festival de Cannes, Women In Motion fait partie intégrante du programme officiel du Festival et rayonne dans le monde entier à travers différents événements. Women In Motion récompense chaque année à Cannes, à travers ses Prix, des figures inspirantes et de jeunes talents féminins ; et offre, dans le cadre de ses Talks, un lieu d'expression à des personnalités qui partagent leur regard sur la représentation des femmes à l'écran comme au sein de leur profession. Avec plus de 40 Talks organisés et plus de 70 personnalités entendues, Women In Motion est devenu une tribune de choix pour contribuer à faire changer les mentalités, saluer les personnalités marquantes, et réfléchir à la place des femmes et à la reconnaissance qui leur est accordée dans le cinéma, les arts et la culture.

Groupe de Luxe mondial, Kering regroupe et fait grandir un ensemble de Maisons emblématiques dans la Mode, la Maroquinerie, la Joaillerie et l'Horlogerie : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ulysse Nardin, Girard-Perregaux, ainsi que Kering Eyewear. En plaçant la création au cœur de sa stratégie, Kering permet à ses Maisons de repousser leurs limites en termes d'expression créative, tout en façonnant un Luxe durable et responsable. C'est le sens de notre signature : Empowering Imagination.



