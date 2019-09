Kering : extension du congé parental offert aux salariés

10/09/2019 | 08:37

Kering annonce qu'il offrira, à partir du 1er janvier 2020, un minimum de 14 semaines rémunérées à 100% pour tous ses collaborateurs dans le monde, quelle que soit leur situation personnelle ou géographique, et dans les six mois suivant une naissance ou adoption.



Depuis janvier 2017, ils bénéficiaient déjà de 14 semaines rémunérées à 100% du salaire dans le cas d'un congé maternité ou adoption, et de cinq jours rémunérés à 100% du salaire dans le cas d'un congé paternité ou partenaire.



'Cette nouvelle avancée concrète a pour objectif de favoriser un meilleur équilibre entre vies professionnelle et personnelle et à promouvoir l'égalité entre les salariés, femmes et hommes', explique la maison-mère de Gucci et de Saint Laurent.



