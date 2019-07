Kering : hausse de +18,8% du chiffre d'affaires semestriel

25/07/2019 | 18:00

Le chiffre d'affaires s'inscrit à 7 638,4 millions d'euros au premier semestre 2019, en croissance de +18,8% en données publiées (+15,3% à périmètre et taux de change comparables).



Gucci réalise un chiffre d'affaires de 4 617,1 millions d'euros (+19,8% en données publiées et +16,3% en comparable). Yves Saint Laurent réalise un chiffre d'affaires semestriel de 973,0 millions d'euros (+20,4% en données publiées et +16,6% en comparable).



La marge brute de Kering s'élève à 5 652 millions d'euros, en hausse de +18,3% par rapport au premier semestre 2018. Le résultat opérationnel courant ressort à 2 252,7 millions d'euros, en hausse de +25,3%.



L'EBITDA s'inscrit à 2 809,3 millions d'euros au premier semestre 2019, en progression de +19,6%. Le résultat net part du Groupe ressort à 579,7 millions d'euros. Le résultat net part du Groupe récurrent s'élève à 1 556,1 millions d'euros, en hausse de +24,7%.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.