Kering : hausse de 21,9% du CA au 1er trimestre 2019

17/04/2019 | 18:14

Le chiffre d'affaires est en croissance de +21,9% en données publiées à 3 785,3 millions d'euros sur le 1er trimestre (+17,5% à périmètre et taux de change comparables).



Gucci réalise un chiffre d'affaires de 2 325,6 millions d'euros sur le trimestre, en hausse de +24,6% en données publiées (+20,0% en comparable). Les ventes réalisées dans le réseau de magasins en propre sont en progression de +20,3% en comparable, avec une croissance de 35,3% en Asie Pacifique (en comparable) ainsi qu'une croissance de 15,8% au Japon et en de 11,9% en Europe de l'Ouest.



Les ventes d'Yves Saint Laurent atteignent 497,5 millions d'euros au premier trimestre, en hausse de +21,9% en données publiées (+17,5% en comparable). Les ventes de Bottega Veneta sont en revanche en baisse de 5% à 248,1 millions d'euros sur le premier trimestre (-8,9% en comparable).



