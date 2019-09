Kering : lance une émission d'obligations de 500 ME

25/09/2019 | 08:17

Kering annonce aujourd'hui le lancement d'une émission d'obligations échangeables en actions ordinaires existantes Puma pour un montant nominal total de 500 millions d'euros par voie de placement auprès d'investisseurs qualifiés uniquement.



Le produit net de l'émission des obligations sera affecté aux besoins généraux de Kering.



Les obligations seront offertes à un prix d'émission compris entre 107,25% et 108,75% de leur valeur nominale, faisant apparaître un rendement à échéance compris entre -2,78% et -2,32%. Les obligations seront remboursées à leur valeur nominale à l'échéance, soit le 30 septembre 2022 (en l'absence de remboursement anticipé).



