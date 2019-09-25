25 septembre (Reuters) - Kering SA:
* KERING LANCE UNE ÉMISSION D'OBLIGATIONS ÉCHANGEABLES EN
ACTIONS
ORDINAIRES EXISTANTES PUMA POUR UN MONTANT NOMINAL TOTAL DE 500
MILLIONS D'EUROS
* KERING - LES OBLIGATIONS SERONT ÉMISES À UN MONTANT
NOMINAL
UNITAIRE DE 100 000 EUROS ET NE PORTERONT PAS D'INTÉRÊT (ZÉRO
COUPON)
* KERING: LES OBLIGATIONS SERONT OFFERTES À UN PRIX
D'ÉMISSION
COMPRIS ENTRE 107,25% ET 108,75% DE LEUR VALEUR NOMINALE,
FAISANT APPARAÎTRE UN RENDEMENT À ÉCHÉANCE COMPRIS ENTRE -2,78%
ET -2,32%
* KERING - LE PRIX D'ÉCHANGE INITIAL FERA RESSORTIR UNE
PRIME
COMPRISE ENTRE 30% ET 35% PAR RAPPORT AU COURS DE RÉFÉRENCE DE
L'ACTION PUMA1
Texte original sur Eikon
[urn:newsml:newsroom:20190925:nNRA9si7j2:0]
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(Reporting By Henri-Pierre André)