25 septembre (Reuters) - Kering SA:

* KERING LANCE UNE ÉMISSION D'OBLIGATIONS ÉCHANGEABLES EN ACTIONS ORDINAIRES EXISTANTES PUMA POUR UN MONTANT NOMINAL TOTAL DE 500 MILLIONS D'EUROS

* KERING - LES OBLIGATIONS SERONT ÉMISES À UN MONTANT NOMINAL UNITAIRE DE 100 000 EUROS ET NE PORTERONT PAS D'INTÉRÊT (ZÉRO COUPON)

* KERING: LES OBLIGATIONS SERONT OFFERTES À UN PRIX D'ÉMISSION COMPRIS ENTRE 107,25% ET 108,75% DE LEUR VALEUR NOMINALE, FAISANT APPARAÎTRE UN RENDEMENT À ÉCHÉANCE COMPRIS ENTRE -2,78% ET -2,32%

* KERING - LE PRIX D'ÉCHANGE INITIAL FERA RESSORTIR UNE PRIME COMPRISE ENTRE 30% ET 35% PAR RAPPORT AU COURS DE RÉFÉRENCE DE L'ACTION PUMA1