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Accueil Zonebourse  >  Actions  >  Euronext Paris  >  Kering    KER   FR0000121485

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Kering : lance une émission d'obligations échangeables en actions ordinaires existantes puma pour un montant nominal total de 500 millions d'euros

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25/09/2019 | 08:14

25 septembre (Reuters) - Kering SA:

* KERING LANCE UNE ÉMISSION D'OBLIGATIONS ÉCHANGEABLES EN ACTIONS ORDINAIRES EXISTANTES PUMA POUR UN MONTANT NOMINAL TOTAL DE 500 MILLIONS D'EUROS

* KERING - LES OBLIGATIONS SERONT ÉMISES À UN MONTANT NOMINAL UNITAIRE DE 100 000 EUROS ET NE PORTERONT PAS D'INTÉRÊT (ZÉRO COUPON)

* KERING: LES OBLIGATIONS SERONT OFFERTES À UN PRIX D'ÉMISSION COMPRIS ENTRE 107,25% ET 108,75% DE LEUR VALEUR NOMINALE, FAISANT APPARAÎTRE UN RENDEMENT À ÉCHÉANCE COMPRIS ENTRE -2,78% ET -2,32%

* KERING - LE PRIX D'ÉCHANGE INITIAL FERA RESSORTIR UNE PRIME COMPRISE ENTRE 30% ET 35% PAR RAPPORT AU COURS DE RÉFÉRENCE DE L'ACTION PUMA1 Texte original sur Eikon [urn:newsml:newsroom:20190925:nNRA9si7j2:0] Pour plus de détails, cliquez sur (Reporting By Henri-Pierre André)
Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
KERING 0.89%458.3 Cours en temps réel.11.35%
PUMA 1.16%69.75 Cours en différé.63.35%
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CA 2019 15 706 M
EBIT 2019 4 673 M
Résultat net 2019 2 478 M
Dette 2019 2 165 M
Rendement 2019 2,53%
PER 2019 23,0x
PER 2020 16,4x
VE / CA2019 3,79x
VE / CA2020 3,41x
Capitalisation 57 296 M
Graphique KERING
Durée : Période :
Kering : Graphique analyse technique Kering | Zone bourse
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Tendances analyse technique KERING
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreBaissièreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
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Objectif de cours Moyen 563,06  €
Dernier Cours de Cloture 458,30  €
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Ecart / Objectif Moyen 22,9%
Ecart / Objectif Bas -15,6%
Révisions de BNA
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Nom Titre
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Jean-Marc Duplaix Group Chief Financial Officer
Baudouin Prot Director
Yseulys Costes Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
KERING11.35%63 039
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FAST RETAILING CO LTD20.11%62 429
ROSS STORES0.00%38 716
HENNES & MAURITZ49.99%31 747
BURBERRY GROUP PLC22.10%11 126
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