Kering : nomme une présidente pour le marché chinois, en forte croissance

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de luxe Kering a annoncé mardi la nomination de Jinqing Cai au poste de présidente du groupe pour sa zone dite "Grande Chine".

Mme Cai prendra ses fonctions le 10 septembre. "Sa mission consistera à renforcer la visibilité de Kering en Grande Chine et à consolider les liens entre le groupe et ses partenaires locaux", a indiqué Kering. Avec une hausse de 20 à 22% des ventes attendue cette année, la Chine reste le principal moteur du marché du luxe en 2018, selon le cabinet Bain & Company. Kering y a fortement développé sa présence, notamment sur les réseaux sociaux, captant une partie de la jeune clientèle chinoise.

Titulaire d'un master Affaires publiques de la Woodrow Wilson School of International and Public Affairs de l'Université de Princeton, Mme Cai a fondé le cabinet de relations publiques New Alliance Consulting International, et organisé la première conférence annuelle du Boao Forum, équivalent asiatique du forum de Davos. Avant de rejoindre le groupe Kering, elle présidait la filiale chinoise de la maison d'enchères Christie's.

