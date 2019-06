Kering : nouveau contrat d'achat d'actions

14/06/2019 | 17:57

Kering a mise en place un nouveau contrat d'achat d'actions avec un Prestataire de Services d'Investissements.



Cette opération est réalisée dans le cadre du programme de rachat d'actions annoncé le 29 octobre 2018 avec l'objectif de racheter jusqu'à 1,0% de son capital social sur une durée de 12 mois.



Entre le 29 octobre 2018 et le 28 février 2019, une première tranche du programme a porté sur 603 406 actions.



Le nouveau contrat correspond à une seconde tranche du programme, pour un volume maximal de 658 000 actions, soit environ 0,5% du capital social.

Le prix maximum d'achat d'actions Kering a été fixé à 580 euros.



Il est prévu que les rachats débutent le 17 juin 2019 pour une durée de 3 trois mois au plus.



Les actions ainsi rachetées sont destinées à être annulées.



