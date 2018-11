Kering : nouvelles étapes dans l'évolution digitale

26/11/2018 | 08:36

Kering annonce de nouvelles étapes dans son évolution digitale, initiatives venant 'renforcer la priorité donnée par le groupe au renforcement de l'omnicanalité et au développement encore plus poussé des activités digitales des maisons'.



Le groupe de luxe travaille ainsi sur une suite d'applications en partenariat avec Apple et à destination de ses équipes en magasin, et va internaliser les activités e-commerce actuellement gérées à travers la joint-venture avec YNAP.



Kering a aussi lancé plusieurs projets pilotes utilisant des techniques de data science afin de délivrer des messages et des expériences personnalisés à chaque client, en fonction de leur profil et de leur historique d'achat.



