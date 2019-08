Kering : participation au 'Fashion Pact'

23/08/2019 | 14:17

Avant le début du sommet du G7, Kering annonce la signature du 'Fashion Pact' regroupant 32 entreprises mondiales de la mode et du textile, fixant des objectifs pour enrayer le réchauffement climatique, restaurer la biodiversité et protéger les océans.



Le plan prévoit ainsi la création et la mise en oeuvre d'un plan d'action permettant d'atteindre l'objectif de zéro émission nette de gaz à effet de serre à horizon 2050 afin de maintenir le réchauffement climatique sous le seuil de 1,5°C d'ici à 2100.



Il prévoit aussi des objectifs scientifiques afin de restaurer les écosystèmes naturels et protéger les espèces, ainsi qu'une réduction de l'impact négatif de la mode sur les océans via par exemple la suppression progressive des plastiques à usage unique.



